Von Philipp Weber

Weinheim. Ein paar kräftige Windböen reichten - und die Show für die Pressevertreter blieb aus. Eigentlich wollten die Festorganisatoren vom Badischen Turnerbund und ihre Bühnenprofis die Hauptbühne im Turnfestzentrum rund ums Herberger-Stadion pünktlich zum Presserundgang in die Höhe hieven lassen, mussten dann aber doch einen windwindstillen Moment abwarten.

Machte nichts. Es war auch so beeindruckend, was sich auf dem Gelände und in den Straßen drum herum tat. Bänke und Tische kamen an, weiße Festzelte - unter anderem für den Turnfestmarkt - wuchsen in die Höhe, und auch die ersten Sportgeräte konnte man erkennen.

"Das zentrale Gerätelager ist in der Lützelsachsener Winzer-Halle", wusste Alexander Erg, Geschäftsführer der TSG Weinheim. Von dort aus werden die Geräte sternförmig auf die Wettkampfstätten in der ganzen Region Weinheim verteilt. Rund 12.300 angemeldete Gäste und noch mehr Gelegenheitsbesucher werden von heute Abend an erwartet - ab etwa 19.30 Uhr findet die Auftaktparty im Turnfestzentrum statt.

Karte: Stadt Weinheim/RNZ-Repro

Rund um das Zentrum müssen die Besucher-Ströme kanalisiert werden, vor allem an Multring und Waidallee wird richtig viel los sein, da hier auch die Bushaltestellen für die Turnfestgäste aus dem ganzen Land und zum Teil darüber hinaus aufgebaut sind. Henning Paul, Geschäftsführer des Badischen Turnerbunds, nennt noch eine Zahl: Rund 1,1 Millionen Euro hat der Verband in das Fest investiert. "Etwa 75 Prozent der Kosten tragen die Gäste", erklärt er.

Den Rest müssen zum Teil die Zuschauer einspielen. So kostet unter anderem der Eintritt ins Turnfestzentrum drei Euro pro Person, Familien zahlen zehn Euro. Die volle Deckung wird man nicht erreichen. "Aber dieses Fest braucht man einfach, um Mitglieder an die Vereine zu binden." Gelten die Wettkämpfe, Shows und nicht zuletzt die Feten der Turner doch als stimmungsvoll und friedlich.

Ein Großteil der Gäste übernachtet in Schulen. "Trotz eines leicht erhöhten Übernachtungsbeitrags rechnen wir nicht mit einem Plus", so Alexander Erg, Geschäftsführer der TSG Weinheim, dem größten von rund 20 Betreuer-Vereinen. Aber: "Auch wir sind gern Gast auf Landesturnfesten." Für die Anwohner gibt es ein Schmankerl. Wegen des Festprogramms, das bis einschließlich Samstag bis 24 Uhr geht, haben sie freien Eintritt.