Etliche Kinder müssen im eingeschränkten Regelbetrieb weiter zu Hause bleiben. Die Caritas kündigte in einem Elternbrief zwar die Betreuung der Vorschulkinder ab Juni an, aber es kam anders. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Es herrscht Ausnahmezustand – auch in Sachen Betreuung. Viele Kinder und Jugendliche haben seit nahezu drei Monaten weder Schulen noch Kindergärten von innen gesehen. Letztere haben ihre Türen zunächst für eine Notbetreuung geöffnet, danach ging es schrittweise Richtung "eingeschränktem Regelbetrieb", der eine Aufnahmekapazität von maximal 50 Prozent der jeweiligen Gruppengrößen erlaubt.

Doch der Unmut der Eltern wächst. Viele fühlen sich unzureichend informiert, kritisieren die Vergabe der Plätze als intransparent und willkürlich, und haben vergeblich auf eine Eingangsbestätigung ihrer Anträge oder zeitnahe Rückmeldung gewartet. "Das Schlimmste ist, dass du niemanden erreichst", sagt Andrea Kersebohm, die trotz häufiger Versuche kein Glück mit Anrufen im zuständigen Kinder- und Jugendbüro hatte und auch auf "mehrere E-Mails" keine Antwort bekam.

Tatsächlich sei die telefonische Erreichbarkeit des in Teilzeit besetzten Kinder- und Jugendbüros aufgrund der Vielzahl von Anrufen nicht immer gegeben gewesen, räumt Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters, auf Nachfrage der RNZ ein, jedoch sei "die Erreichbarkeit per E-Mail uneingeschränkt möglich", und Anträge "schnellstmöglich" bearbeitet worden, aufgrund des hohen Eingangs aber nicht immer sofort.

Den Eindruck mancher Eltern, nach denen Plätze sozial ungerecht oder gar willkürlich bewilligt worden seien, beantwortet Hoffmann mit der klaren Definition von Vergabe-Kriterien: Anspruch haben Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten oder deren Erziehungsberechtigten präsenzpflichtige Arbeitsplätze wahrnehmen. Damit ist ein Großteil der zur Verfügung stehenden Plätze bereits vergeben; bis zur Belegungsgrenze von nun 50 Prozent müssen die Einrichtungen jeweils einen kleinen Puffer für Notfälle vorhalten.

Etliche Kinder müssen also weiter zu Hause bleiben. Ein Lichtblick für täglich im Homeoffice jonglierende Eltern schien ein Schreiben der Caritas, gerichtet an alle Schulanfängereltern der drei Ladenburger Caritas-Kindergärten, mit der Ankündigung: "Ab Montag, 2. Juni, können wir die Betreuung Ihres Vorschulkindes aufnehmen."

In dem auf den 23. Mai datierten Brief wurden Eltern gebeten, ihren Antrag auf einen Platz im eingeschränkten Regelbetrieb bei der Stadt abzugeben, und es wurde auf den Vorrang von Notbetreuungsplätzen verwiesen. Doch die im Eingangssatz des Schreibens formulierte Botschaft hat sich nicht erfüllt und vielfach für Unsicherheit gesorgt. Jeanette und Denis Berg reagierten umgehend, bekamen auf ihren Antrag aber weder Zu- noch Absage. Erst nach besagtem 2. Juni erfuhren sie auf telefonische Nachfrage, dass ihr Sohn weiter zu Hause bleiben muss – vorerst. Denn kaum hatten sich die Eltern notgedrungen damit arrangiert, weiterhin wechselweise morgens und abends im Homeoffice arbeiten zu müssen, wurden sie doch noch mit einer Zusage überrascht: "Das ist schon eine Erleichterung", atmet Denis Berg auf.

Für Vera und Fabian Zech hat besagter Brief "das Fass zum Überlaufen gebracht". Es sei verständlich, dass derzeit Abstriche gemacht werden müssen, sagt Vera Zech, aber "eine absolute Frechheit, uns solche Hoffnungen zu machen". Eine Entschuldigung der Caritas sei das Mindeste, was sie erwarte, der Brief erwecke zudem den Eindruck, dass Stadt und Kindergarten nicht Hand in Hand arbeiten. Wie Rathaus-Sprecherin Hoffmann mitteilt, sei jener Brief "mit der Verwaltung nicht abgestimmt und missverständlich formuliert" gewesen. Grundsätzlich habe man sich mit allen Trägern auf ein zentrales Anmeldeverfahren geeinigt, zusätzlich sei jeder die Voraussetzungen erfüllende Antrag mit dem jeweiligen Träger abgestimmt worden.

"Wir waren nicht fahrlässig", beteuert Caritas-Verwaltungsleiterin Monika Wolf. Einige Schulanfänger-Eltern hätten im Vorfeld deutlich signalisiert, keinen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen zu wollen. Als das Schreiben aufgesetzt wurde, "hätten wir die Plätze gehabt" – den mündlich geäußerten Verzicht einkalkuliert. Danach seien aber viele vorrangig zu behandelnde Notbetreuungsplätze angemeldet worden, mit solch einem "Schub" habe keiner gerechnet. "Es ist wirklich sehr komplex", sagt Wolf und spricht von einer "für alle Beteiligten sehr aufreibenden Sache".

Aufreibend bleibt die Situation auch für Eltern im Homeoffice – wer schon einmal versucht hat, über Stunden konzentriert zu arbeiten und gleichzeitig einen Drei- oder Vierjährigen zu betreuen, kann mitreden. "Ein Riesenstress", sagt Andrea Kersebohm, Mutter dreier Schulkinder, und spricht für viele: "Mittlerweile wird eigentlich nicht mehr die Not gesehen", die sei aber groß. Nicht nur Leute im Homeoffice seien vergessen worden, "vor allem sind die Kinder vergessen worden".

Eine Bedarfsanalyse wäre der richtige Schritt gewesen, ebenso ein rollierendes System oder zumindest geteilte Betreuungsplätze. "Manche haben einen Notbetreuungsplatz, sind aber jetzt zwei Wochen im Urlaub. Andere sind zu Hause und haben nichts." Gegebenheiten wie etwa ein Ganztagesplatz für Kinder, deren Eltern nur tageweise präsenzpflichtig arbeiten, führten "zu einer unglaublichen Giftigkeit zwischen den Eltern".

"Für mich ist das System kollabiert", stellt Sebastian Callies fest, der nicht nur eine klare Kommunikation mit Eltern vermisst, sondern seitens der Kommune eine "Task Force", Transparenz und vor allem Tempo fordert. Auch er hat keine zeitnahe Rückmeldung auf den Betreuungsantrag für sein Vorschulkind erhalten: "Es kann nicht sein, dass es nicht mal eine Absage gibt"; das meiste erfahre man über drei Ecken von anderen Eltern. In dieser "absoluten Ausnahmesituation" müsse man andere Wege gehen, und zwar zeitnah. "Nach meinem Gefühl wird weitergearbeitet, als sei alles normal."

Möglich ist, dass sich die Lage, zumindest für die jüngeren Kinder und deren Eltern, in wenigen Wochen ändert. Die Stadtverwaltung habe sich mit den Trägern bereits Gedanken gemacht und stehe außerdem "im engen Austausch mit der Elterninitiative", wie Hoffmann mitteilt.