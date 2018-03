Ladenburg. (stu) Kommunale Vorhaben können manchmal dauern. Zum Beispiel die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet Hundertmorgen. Dieser an den Bahngleisen bei der Firma Total liegende Bereich im Westen Ladenburgs soll strukturiert werden. Erste Gedanken dazu, hier einen Bebauungsplan zu schaffen, wurden bereits 1987 ausgesprochen.

Im Gebiet Hundertmorgen produzierte die Firma Total Feuerlöscher, später siedelte sich auf dem ehemaligen Total-Sportgelände eine Spedition an. Wo einst die Fußballer des SV 50 spielten und im Tenniszentrum der TC 50 Bundesligasport zeigte, stehen heute Speditionshallen. Vor zwei Jahren wurde in Hundertmorgen die modernste Großwäscherei der Welt eröffnet, die Witteler-Burkhardt Projektentwicklung ermöglichte hier eine Ansiedlung von Handwerksunternehmen. Weil es derzeit keine klaren Regelungen gibt, was im Gebiet noch alles entstehen sollte, wurde jetzt tatsächlich die Entwicklung eines Bebauungsplan in Auftrag gegeben. Für die bereits angesiedelten Industrieunternehmen gibt es Bestandsschutz. Bürgermeister Stefan Schmutz sprach sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dafür aus, die noch nicht genutzten Flächen als Gewerbegebiet auszuweisen. Der von der Fraktion der Grünen eingebrachte Antrag, die Ansiedlung von weiteren Speditionen zu verbieten, wurde von der Mehrheit der Gemeinderats angenommen. "Wir wollen einen Bebauungsplan, der für Vielfalt steht und keinen Gewerbebehinderungsplan", sagte FDP-Sprecher Wolfgang Luppe.

Die Mehrheit des Gremiums wollte, dass hier zukünftig Gewerbehallen, Geschäftszentren und Bürohäuser gebaut werden. Industrieunternehmen wie Recyclingbetriebe oder Speditionen dürfen sich nicht ansiedeln.

Auch Betriebe, die mit dem innerstädtischen Gewerbe konkurrieren, werden im Gebiet Hundertmorgen keinen Platz haben. Zum Beispiel ist es untersagt, Geschäfte wie Metzgereien oder Bäckereien zu eröffnen, auch Hotelbetriebe haben keine Chance.

Mit dem Aufstellungsbeschluss wurde gleichzeitig eine Veränderungssperre beschlossen, so dass sich bis zur Verabschiedung des neuen Bebauungsplans am aktuellen Zustand erst einmal nichts ändern kann.