Ladenburg. (pol/rl) Zwei Leichtverletzte forderte der Arbeitsunfall in einem Chemiekonzern am Montagmorgen. Gegen 8.40 Uhr vermischten sich in dem Unternehmen in der Dr. Albert-Reimann-Straße zwei Substanzen, wodurch Wasserstoff freigesetzt wurde.

Zwei Arbeiter im Alter von 25 und 34 Jahren erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg, Heddesheim, Ilvesheim und die Werksfeuerwehr konnten den Gefahrstoff neutralisieren. Laut Polizeibericht bestand keine Gefahr für Umwelt oder die umliegende Bevölkerung.