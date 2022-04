Patrick Falkenberg ist Sozialarbeiter am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium. In der Pandemie habe vor allem der geschützte Raum der Schule gefehlt, sagt er. Foto: Schröder

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Schon jetzt unterstützen Schulsozialarbeiter die Ladenburger Bildungseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. So schnell wie möglich sollen die Stundendeputate dafür noch erhöht werden. Aber was bedeutet das eigentlich? Im Interview spricht der am Carl-Benz-Gymnasium tätige Sozialpädagoge Patrick Falkenberg über die zahlreichen Krisen, die Kinder und Jugendliche aktuell bewältigen müssen, und er erklärt, wie die Schulsozialarbeit ihnen dabei helfen will.

Herr Falkenberg, es sind einige Krisen, mit denen Schülerinnen und Schüler aktuell zu kämpfen haben. Fangen wir mit der Pandemie an. Wie haben die Jugendlichen sie Ihres Erachtens bisher verkraftet?

Ganz schwer. Gerade was die psychische Belastung angeht. Das nimmt inzwischen 80 bis 90 Prozent meiner Arbeit ein.

Patrick Falkenberg (44) hat Soziale Arbeit und Sozialpädagogik an der Fachhochschule Ludwigshafen studiert. Seit 2015 arbeitet er Vollzeit am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium. Davor war er unter anderem an einer Grundschule, einer Realschule einem Gymnasium und einer Gesamtschule in Eppelheim tätig.

Welche Probleme gibt es da?

Das geht von depressiven Episoden über Zwangshandlungen bis hin zu selbst verletzendem Verhalten. Und es zieht sich durch: Ältere wie jüngere, Mädchen wie Jungen, leistungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler – alle sind betroffen.

Wie helfen Sie den Jugendlichen in diesen schweren Situationen?

Wir Sozialpädagogen versuchen zu helfen, so gut es geht. Wir stabilisieren, suchen Gespräche auch mit Eltern, Lehrkräften, wobei wir aber natürlich der Schweigepflicht unterliegen. Also das machen wir nur, wenn die Jugendlichen das auch wollen. Aber ich bin kein Profi, kein Therapeut. Und die Profis konnten leider nicht alle Hilfsgesuche aufgrund der großen Zahl bedienen.

Immer wieder mussten Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und wurden online unterrichtet. Wie hat der Distanzunterricht die Sozialarbeit beeinträchtigt?

Wir haben versucht, niederschwellige Angebote zu machen. Es gab zum Beispiel "Walk and Talk", da konnten sich die Jugendlichen mit uns zu einem Spaziergang treffen und reden. Aber so etwas ist auch immer schwierig und wirft Fragen auf, wenn zum Beispiel Klassenkameraden einen beim Spaziergang mit dem Sozialpädagogen sehen oder wenn man Eltern erklären muss, warum man jetzt das Haus verlässt. Es hat einfach der geschützte Raum gefehlt.

Was war aus ihrer Sicht am problematischsten für die Kinder und Jugendlichen?

Die Perspektivlosigkeit. Und die Konfrontation mit dem Tod, auch wenn das nicht alle unmittelbar betroffen hat. Außerdem ergab sich auch an der Schule ein Wertekonflikt. Da standen Sicherheit und Freiheit einander gegenüber, das sind beides sehr hohe Werte. Aber man muss wirklich sagen, die Schülerinnen und Schüler waren super. Hätten sich die Erwachsenen nur halb so gut verhalten wie sie, wären wir vielleicht an einem anderen Punkt der Pandemie.

Wie geht es den Jugendlichen aus Ihrer Sicht jetzt, wo beinahe schon wieder Alltag im Schulleben besteht?

Auf der einen Seite sind sie froh, auf der anderen gibt es natürlich auch Sorgen. Aber hauptsächlich sind sie einfach froh, wieder in die Schule gehen zu können und diesen Alltag zu haben. So nehme ich das wahr.

Die eine Krise neigt sich zumindest gefühlt dem Ende zu, und jetzt gibt es bereits die nächste. Wie belastet der Angriffskrieg der russischen Armee gegen die Ukraine Schülerinnen und Schüler?

Es ist ein großes Thema, dieser Krieg ist durch die Digitalisierung allgegenwärtig. Und der Informationsfluss ist nicht altersgerecht. Schon die Tagesthemen sind meines Erachtens nichts für Kinder.

Wie können Eltern und Angehörige mit dem Thema Krieg gegen die Ukraine mit Jugendlichen umgehen?

Wichtig ist, auf keinen Fall zu verharmlosen, also zu sagen, dass die Kinder dafür zu klein dafür seien und es nicht verstehen könnten. Man muss Sorgen ernst nehmen und das Thema altersgerecht besprechen. Und man sollte auch positive Perspektiven geben. Zum Beispiel, dass viel getan wird dafür, dass es wieder Frieden gibt. Bei all dem, was im Internet kursiert, fehlt oft auch der Filter. Man sollte mit Jugendlichen auch über seriöse Quellen und Falschnachrichten sprechen. Hetze und Spekulationen sollte man nicht befeuern.

Gab es zwischen Schülern Auseinandersetzungen mit Bezug zum Krieg gegen die Ukraine?

Nein, nicht dass ich davon mitbekommen hätte. Die haben andere Auseinandersetzungen.

In Ladenburg sind ja bereits Geflüchtete aus der Ukraine angekommen, auch Kinder. Die ersten gehen hier auch schon zur Schule, wie erleben Sie das?

Momentan ist das eine sehr heterogene Gruppe, die hier ankommt. Ich finde es auch wichtig, die Frage zu stellen, ob diese Kinder wirklich sofort in die Schule müssen. Das ist sehr individuell, den einen kann ein strukturierter Alltag helfen, dann ist der Schulbesuch natürlich wichtig. Sport, Musik und Kunst, das sind die Sprachen, die alle sprechen. Dafür brauchen wir mehr schulische Angebote.

Man merkt, im Raum Schule treffen vor allem in diesen Krisenzeiten viele Probleme aufeinander. Warum ist Schulsozialarbeit da wichtig?

Sie ist wichtig, um wertfrei miteinander ins Gespräch zu kommen. Um Betroffenen zu helfen, sich selbst zu helfen. Um Einzelfallhilfe leisten zu können und einfach zuzuhören und da zu sein, auch wenn es nur kleinere Probleme zu sein scheinen. Denn dann ist ein Vertrauensverhältnis da, wenn es einmal heftigere Probleme gibt.

Zum Schluss etwas Persönliches: Warum sind Sie gerne Schulsozialarbeiter?

Man kann es ganz einfach herunterbrechen: Ich mag Menschen, ich mag es, zu helfen. Ein Anker ist für mich dieses Armband (Anm. d. Red.: zeigt ein Regenbogen-Armband). Das hat mir ein Schüler, dem ich beim Outing geholfen habe, am Ende seiner Schulzeit geschenkt. Es ist einfach schön, wenn man merkt, dass man Leuten wirklich hilft.