Von Axel Sturm

Ladenburg/Rhein-Neckar. Die Partnerschaft zwischen der Präfektur Garango in Burkina Faso und der Stadt Ladenburg hat in den vergangenen 40 Jahren schon viele erfreuliche Geschichten geschrieben. In der Erfolgsbilanz des Ladenburger Garangovereins stehen der Bau von mehr als 20 Schulen und 50 Brunnen für die Wasserversorgung. Tausende Patenschaften haben dazu beigetragen, dass Waisenkinder in Garango für einen Jahresbeitrag von nur 70 Euro eine Zukunftsperspektive erhielten.

Für Begeisterung beim örtlichen Fußballclub FC Garango sorgte jüngst ein Satz Trikots der TSG Hoffenheim, die der Krankenpflege-Auszubildende Moumini Guengane bei einem Heimatbesuch überbringen konnte. Auch Guengane selbst profitiert vom Patenschaftsprogramm des Garangovereins. Seine Ladenburger Paten, Ex-Vorsitzende Gaby Ensink und Ex-Finanzchefin Uschi Haverkate, standen viele Jahre an der Spitze des Garangovereins. Bei einem Arbeitsbesuch in Burkina Faso lernte die Pflegewissenschaftlerin Ensink ihr ehemaliges Patenkind persönlich kennen und war angetan von seiner Entwicklung. Der junge Mann verdiente inzwischen als Deutschlehrer in Garango sein Geld und zeigte Interesse an der Altenpflege. Die Betreuung der älteren Generation findet in Garango überwiegend in der Familie statt, aber auch in Burkina Faso ändern sich die Zeiten.

Die Pflegewissenschaftlerin Gaby Ensink (links) und Uschi Haverkate unterstützen Moumini Guengane bei seiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Später soll der Mann aus Garango ein Altenpflegeheim in seiner Heimatstadt leiten. Foto: Sturm

Ensink und Guengane schmiedeten Pläne, um in der Partnerregion ein Altenpflegeheim aufzubauen. Und Guengane sollte die Einrichtung leiten. Weil ihm das fachliche Pflegewissen fehlte, erhielt der junge Mann die Chance auf eine Ausbildung in Deutschland. Im Johanniter-Pflegeheim in Ladenburg wurde ihm ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt. Im April 2019 begann Guengane seine Lehre, die er in sechs Monaten wohl erfolgreich abschließen kann. "Moumini ist ein Segen für unser Haus in Ladenburg", erklärt Heimleiterin Christiane Reuter voll des Lobes.

In Guenganes Freizeit spielt der Fußball eine große Rolle. Gerne schaut er sich die Bundesligaspiele im Fernsehen an und drückt als "Einheimischer auf Zeit", wie er in akzentfreiem Deutsch der RNZ erklärt, der TSG Hoffenheim die Daumen. Die meisten Fans in seiner Heimatstadt favorisieren die Bayern, aber auch Borussia Dortmund ist in Garango beliebt. "Man kennt Hoffenheim in meiner Heimat – aber es gibt noch Steigerungsbedarf", erzählt der TSG-Fan. Er selbst findet Ihlas Bebou aus Togo und Diadie Samassekou aus Mali super, sie gäben dem TSG-Spiel viel Dynamik.

In der RNZ hat die Mitgliederbeauftragte der TSG, Anne Vormwald, die in Ladenburg wohnt, im August 2019 den Bericht über Guenganes Pflegeausbildung gelesen. Die TSG-Angestellte fand es Klasse, dass der junge Mann aus Ladenburgs Partnerstadt der TSG die Daumen drückt. Vormwald zeigte den Artikel TSG-Vorstandsmitglied Kristian Baumgärtner, der Guengane zu einem Bundesligaspiel ins Stadion einlud. Baumgärtner war von den Zielen des jungen Mannes beeindruckt, und man blieb in Kontakt. Anfang des Jahres lieferte Vormwald dann einen Karton mit TSG-Überraschungen beim Garangoverein ab, die Guengane bei seinem nächsten Heimatbesuch dem dortigen Fußballclub persönlich überreichen sollte.

Als der Pflegeauszubildende im August wieder einmal seine Familie besuchte, hatte er auch das TSG-Paket in seinem Reisegepäck. Guengane freute sich auf die Überreichung der TSG-Shirts und Fußbälle, die er in dem Paket vermutete. Als er den Karton vor einem Training des FC Garango im Beisein der Spieler und Trainer öffnete, war die Freude riesengroß. Guengane durfte jedem Spieler einen kompletten Trikotsatz überreichen.

"Der Jubel war unbeschreiblich, und es flossen sogar Freudentränen", beschreibt Guengane die Situation. Die bisherige Ausstattung des FC Garango war eher spartanisch. Die jungen Männer spielten die Rundenspiele in den unterschiedlichsten T-Shirts und Sporthosen. Stutzen hatten sie nicht, und Fußballschuhe kann sich in Garango fast niemand leisten. Im neuen TSG-Outfit ist der FC Garango nun eine Ausnahme. Und die neuen Trikots brachten sogar umgehend Glück. Der FC stand nämlich erstmals im Endspiel der Präfektur-Meisterschaft, das die Jungs aus Garango in den neuen Trikots gewannen. "Die waren so stolz, als sie in den TSG-Trikots auf dem staubigen Sportplatz einliefen", erzählt Guengane.

Der feierte den Pokalerfolg natürlich kräftig mit, bevor er die letzten Tage in der Heimat mit seiner Frau und den Töchtern Shakira (6) und Hanifa (3) genießen konnte. Mittlerweile ist der Auszubildende wieder in Ladenburg, um sich auf die Abschlussprüfung in sechs Monaten vorzubereiten, die er natürlich mit einer guten Note bestehen will. "Ich bin sicher, dass er das schafft", ist auch "Paten-Mama" Gaby Ensink zuversichtlich.

Und noch ein weiteres Ziel hat sich Guengane vorgenommen: Er will für den FC Garango noch einen "Fußball-Schuh-Sponsor" suchen, denn dann wäre das Glück der FC-Spieler perfekt.