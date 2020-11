Von Katharina Schröder

Ladenburg. Die Römerstadt geht während der Corona-Pandemie einen anderen Weg als manch umliegende Kommune. Schon im Frühjahr gab es eine eigene Allgemeinverfügung, jetzt ist es wieder so weit.

Herr Schmutz, reagiert die Stadt zu schnell mit weitergehenden Maßnahmen?

Wir reagieren verantwortungsvoll. Wenn man sich die Altersstruktur in Ladenburg anschaut, gehört ein großer Teil der Bürger zur sogenannten vulnerablen Gruppe, die im Fall einer Infektion mit einem schweren Verlauf rechnen muss. Dieser Verantwortung stellen wir uns.

In den umliegenden Gemeinden sind Bibliotheken und Archive noch regulär geöffnet. Warum in Ladenburg nicht?

Bei der Stadtbibliothek haben wir mit der Leiterin Rücksprache gehalten. Mit Blick auf das Personal, die Größe und die Enge des Gebäudes hatte sie Bauchschmerzen damit, es bei den steigenden Infektionszahlen geöffnet zu lassen. Deswegen haben wir uns auf den Hol- und Bringdienst oder das besondere Angebot "Book your library", bei dem man eine halbe Stunde allein in der Bibliothek stöbern kann, verständigt.

Und beim Stadtarchiv?

Das haben wir gleichgestellt mit dem Rathaus und dem Bürgerbüro. Die Leistungen stehen weiterhin zur Verfügung, aber wir wünschen uns eine Terminvereinbarung.

Die Kommunen an Neckar und Bergstraße kann man schlecht isoliert betrachten. Da irritieren unterschiedliche Regelungen. Warum findet man nicht eine gemeinsame Linie?

Wir bemühen uns, gemeinsame Linien zu finden. Bei den Allgemeinverfügungen orientieren wir uns immer an der Musterallgemeinverfügung des Kreises. Aber es gibt auch die klare Aufforderung, auf die spezifische Situation vor Ort einzugehen.

Das heißt?

Im Sommer hat beispielsweise die Neckarwiese eine hohe regionale Anziehungskraft. Und auf solche Gegebenheiten müssen wir eingehen. Alle Kommunen haben dasselbe Ziel. Aber 100 Prozent Einigkeit, die kriegt man auch während der Pandemie nicht.

Gibt es Gespräche der Kommunen?

Ja, wir stimmen uns regelmäßig ab. Alle Bürgermeister in der Region treffen sich regelmäßig. Und wenn es schnell gehen muss, gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Kollegialität und wechselseitige Unterstützung werden großgeschrieben.

Was können Sie zum Infektionsgeschehen in Ladenburg sagen?

Das kann man immer nur rückwärts betrachten. Wir sind erfahren genug zu sagen, dass es im Laufe der Pandemie keine Stetigkeit gibt. Deswegen appellieren wir an die Bürger, die Situation ernst zu nehmen, sich an die bekannten Hygieneregeln zu halten und die Zahl der sozialen Kontakte zu reduzieren. Dann sind wir zuversichtlich, dass wir die Zahl kontrollieren und vielleicht sogar senken können. Aber gerade in den Wintermonaten müssen wir mit steigenden Fallzahlen rechnen.

Sind Teile der Stadt besonders betroffen?

Wir wissen, dass es hier keine einzelnen Straßenzüge gibt, sondern sich die Betroffenen auf die ganze Stadt verteilen. Man kann sagen, das Virus ist bei uns angekommen. Die Zahl der Infizierten ist so hoch wie noch nie. Da sind wir keine Insel, sondern Spiegelbild der landesweiten Entwicklung.

Im Frühjahr legte die Stadt ein Soforthilfeprogramm für Kunst- und Kulturschaffende auf. Was wurde daraus?

Wir haben Anträge bekommen, geprüft und dort, wo die Voraussetzungen erfüllt waren, die Mittel ausgezahlt.

Bereitgestellt waren dafür 40.000 Euro. Wurden diese vollständig abgerufen?

Wir sind bei knapp 25 Prozent. Damit konnten wir zumindest unbürokratisch dem einen oder anderen Künstler vor Ort ein bisschen helfen. Es war eine wertschätzende symbolische Geste, die nie dazu da war, Existenzen dauerhaft zu erhalten. Diese Verantwortung sehe ich bei Bund und Land.

Planen Sie eine weitere Unterstützungsaktion?

Mit der Solidaritätsaktion für den Einzelhandel im März, dem Fonds für Kulturschaffende und der Altstadtfest-Rettungsbox für Vereine haben wir ja schon einiges gemacht. Wir unterstützen, wo wir können, und haben auch noch ein, zwei Ideen.

Die da wären?

Die sind jetzt noch nicht spruchreif. Aber wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir den ausgefallenen Weihnachtsmarkt für Vereine in Teilen kompensieren können. Da müssen wir aber beachten, was das Infektionsgeschehen hergibt. Bis Ende November werden wir uns dazu äußern.

Ein anderes Thema. Sie sind in dieser Zeit sehr aktiv auf Instagram. Sind diese Soziale Medien in Pandemiezeiten ein Fluch oder ein Segen?

Soziale Medien helfen uns, schnell mit Bürgern zu kommunizieren und wahre Informationen zu Verfügung zu stellen. Das ist der Segen. Falschinformationen sind der Fluch; damit habe ich aber persönlich vor Ort noch keine Erfahrungen machen müssen. Und in Zeiten der Pandemie wird natürlich auch die Begrenztheit der Sozialen Medien sichtbar.

Woran machen Sie das fest?

Irgendwann sehnt man sich nach der persönlichen Begegnung. Da hat man einfach keinen Bock mehr auf Videokonferenzen.

Alles wird digitaler. Welche Dienstleistungen können die Bürger heute schon online erledigen?

Wir sind eine von wenigen Kommunen in Baden-Württemberg, die schon volldigitalisierte Dienstleistungen anbietet. Das sind fünf Prozesse, die ohne eine Vorsprache im Rathaus möglich sind. Sie können zum Beispiel ihren Hund anmelden, das haben auch schon einige Bürger gemacht. Nur abmelden können sie ihn nicht.

Werden diese Angebote angenommen?

Wir gehen davon aus, dass die Zahl wachsen wird. Aber wir merken, dass die Bürger es schätzen, einen verbindlichen Termin zu vereinbaren und dann nach fünf Minuten wieder aus dem Bürgerbüro rauszugehen, weil der Mitarbeiter einfach vorbereitet ist. Dann geht das alles sehr flott.