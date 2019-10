Von Silke Beckmann

Ladenburg. Öhringen liegt im Nordosten Baden-Württembergs, nicht weit von Heilbronn entfernt. In knapp zwei Wochen wird die mit über 24.000 Einwohnern größte Stadt des Hohenlohekreises zur Literaturhauptstadt des Landes, wenn vom 24. Oktober bis 9. November hier die 36. Baden-Württembergischen Literaturtage stattfinden. Gleiches, nämlich Literaturhauptstadt zu werden, hat Ladenburg in fünf Jahren vor. Dabei ist die Stadt gerade einmal halb so groß wie Öhringen. Kann das funktionieren?

Der Gemeinderat gab kürzlich jedenfalls grünes Licht für die Bewerbung um die Ausrichtung der Literaturtage im Jahr 2024. Ladenburg würde damit nach dem "Grünprojekt 2005" ein weiteres Mal in den Mittelpunkt einer landesweit ausstrahlenden Veranstaltung rücken, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Als Gastgeber habe die Stadt eine große Chance, ihren "überregionalen Bekanntheitsgrad zu erhöhen und neben der Literatur auch auf die Vielzahl von Orten mit hoher kunst- und kulturhistorischer Bedeutung aufmerksam zu machen".

Finanziert werden die Literaturtage, die seit 1983 jedes Jahr in einer anderen Stadt in Baden-Württemberg stattfinden, von Land und Kommune: So fördert das Land die Veranstaltung jeweils mit einem Maximalbetrag von 20.000 Euro - vorausgesetzt, die Stadt bringt einen Beitrag in gleicher Höhe ein.

Der Gemeinderat hatte dem Vorhaben geschlossen zugestimmt, schließlich lässt sich angesichts der im Jahr 2017 aus der Taufe gehobenen, ehrenamtlich organisierten Ladenburger Literaturtage "vielerorts" von einer wahren Erfolgsgeschichte sprechen. Das Interesse an Lesungen renommierter Autoren an besonderen Orten sowie die Bereitschaft der Bürger, sich durch Spenden oder die Bereitstellung von Räumen einzubringen, ist stetig gewachsen.

Anlass für die erste "vielerorts"-Auflage war das zwanzigjährige Bestehen der "Freunde und Förderer der Stadtbibliothek", die ihr Jubiläum mit einem Geschenk an die Stadt, nämlich einer Lesung, feiern wollten. Daraus ist ein mehrtägiges Programm mit namhaften Autoren geworden, das seine Kreise längst weit über die Stadtgrenzen hinaus zieht. "Es ist eine gute Sache, die Literaturtage noch auszuweiten", hatte Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner (SPD) im Gemeinderat betont. Sie gehört auch dem Vorstand der Bibliotheksförderer an. Und Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg sieht eine große Chance für Ladenburg, sollte die Bewerbung erfolgreich sein. Spangenberg wiederum gehört zum "vielerorts"Arbeitskreis (AK).

Und dieser AK trägt den Vorschlag der Stadt nicht nur mit, er hat ihn erst angestoßen. Zwar stecken die Ehrenamtlichen bereits in den Vorbereitungen für das vierte Literaturfestival 2020, dennoch streckte AK-Sprecherin Carolin Callies ihre Fühler auch nach weiteren Möglichkeiten aus. Dabei hat sie ebenjene landesweit etablierte Veranstaltung ins Visier genommen. Callies ist optimistisch, dass die Bewerbung in Stuttgart Erfolg haben könnte.

Sollte Ladenburg Gastgeber werden, würden die AK-Mitglieder das Veranstaltungskonzept mit entwickeln: "’Vielerorts‘ ginge dann im Jahr 2024 in den Baden-Württembergischen Literaturtagen auf", erklärt Callies. Hinsichtlich der Gestaltung, bei der laut Gemeinderatsbeschluss auch die Bürger einbezogen werden sollen, gebe es vom Land keine Vorgaben. Wann und wie lange die Literaturtage terminiert, ob Schwerpunkte gesetzt werden, ob die Einzelveranstaltungen kostenfrei oder auf Spendenbasis besucht werden können oder auch einmal Eintritt erhoben wird - all das liegt ausschließlich im Ermessen der ausrichtenden Stadt. Callies: "Viele Überlegungen, wenn es so weit ist."

In Öhringen, wo das Motto "Über Grenzen" lautet, sind fast alle Veranstaltungen bis auf wenige Ausnahmen kostenfrei. Ludwigsburg feierte im vergangenen Jahr fast zeitgleich zu den Literaturtagen unter dem Leitthema"Stadt werden" sein 300-jähriges Stadtjubiläum und wartete unter anderem mit vier "Langen Nächten" auf.

Ladenburg müsste aber keineswegs auf den Oktober-Zug aufspringen, was mit dem bewährten Konzept vieler Lesungen im Freien ohnehin kaum zu vereinbaren wäre. Fest steht für Carolin Callies daher, sollte Ladenburg tatsächlich in fünf Jahren Schauplatz werden: "Wir werden weiterhin im Sommer bleiben."