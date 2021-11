So ein Gedränge von Autos soll es im Sommer nicht mehr in der Altstadt geben. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Verkehrsberuhigende Maßnahmen sollten in diesem Sommer die Aufenthaltsqualität in der Altstadt erhöhen. Jetzt hat Bürgermeister Stefan Schmutz zum digitalen Bilanzgespräch eingeladen. Neben den Ratsmitgliedern Angelika Gelle (SPD), Maximilian Keller und Hannelore Zuber (Grüne) sowie Gudrun und Sven Ruster (FWV) nahmen allerdings nur vier Interessierte an der Video-Konferenz teil.

Freitags sperrte die Stadt ab 18 Uhr bis 22 Uhr sonntags die zwei Altstadteinfahrten am Weinheimer Tor und am Neckartorplatz. Schmutz bekräftigte, dass er nur positive Rückmeldungen zu der Verkehrsberuhigung bekommen habe. Handel wie Gastronomie hätten profitiert. "In der Außengastronomie zu sitzen ohne die Autoabgase einzuatmen zu müssen, das wertet die Aufenthaltsqualität auf", sagte der Bürgermeister.

Auch aus dem Ordnungsamt habe nur positives Feedback erreicht. Amtsleiter Rüdiger Wolf zeigte sich "sehr zufrieden", denn die Kontrollen in der Zeit der Maßnahmen seien alle unauffällig gewesen. Sein Fazit: "Der Autoverkehr hat sich reduziert – das Fußgängeraufkommen hat sich erhöht." Auch er habe den Eindruck, dass sich die Maßnahme positiv auf Handel und Gastronomie auswirke.

Rundum zufrieden ist Schmutz aber noch nicht. Die Zusammenarbeit der Einzelhändler mit den Gastronomen sei verbesserungswürdig. Stadtrat Sven Ruster (FWV) warf den Gastronomen sogar "Interesselosigkeit" vor. "Die Maßnahme wurde gerade für die Gastronomie umgesetzt. Und es ist überrascht doch, dass kein einziger Gastronom an der Konferenz teilnimmt", kritisierte er. Der Bürgermeister sprang den Gastronomen bei. "Die Gastwirte müssen sich zu dieser Zeit um ihre Gäste kümmern – das sollten wir schon berücksichtigen", sagte Schmutz mit Blick darauf, dass der virtuelle Runde Tisch um 19 Uhr startete. Schmutz kündigte an, dass die Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im kommenden Frühjahr und Sommer fortgesetzt werden sollen.

Mit einer baulichen Maßnahme könne man außerdem der Kritik einiger weniger Einzelhändler nachkommen. Diese wollten, dass die Stadteingänge am Samstagmorgen geöffnet sind. Bisher sperrte der Bauhof die Zufahrten immer ab. Im kommenden Jahr will die Stadt hydraulische Poller einsetzen, sodass die Verwaltung ein Stück flexibler sei. Vielleicht könne man dann die Wünsche einiger Einzelhändler berücksichtigen.

Diese Perspektive hörte der Sprecher des Bundes der Selbstständigen, Christoph Ehry gerne, denn auch an ihn sei der Wunsch herangetragen worden, dass samstagvormittags die Altstadteinfahrten geöffnet sein sollten. "Wir sehen die Maßnahme der Verwaltung weder positiv noch negativ", meinte Ehry, der bei den Mitgliedsbetrieben eine Umfragegestartet hatte. Nur das Gemüse- und Spezialitätengeschäft "Olive" lehne die Sperrung der Stadteingänge während der Geschäftszeiten ab. Ehry kritisierte etwas anderes: "Wir haben zu wenige Parkplätze und wer Vielfältigkeit in der Altstadt will, der muss auch Konzepte vorlegen." Und er wollte vom Bürgermeister wissen, "ob das Handwerk in der Altstadt überhaupt noch willkommen ist". "Fühlen Sie sich herzlich willkommen in der Altstadt", entgegnete Schmutz.

Zum Thema Parkplätze sagte er, dass es in der Altstadt auch in Zukunft nicht mehr Parkplätze geben wird. Mit Einführung von "LoRaWAN", dem digitalen Überwachungssystem, könne auch das Thema Parkplatz-Management umgesetzt werden. Schmutz wies darauf hin, dass es um die Altstadt zahlreiche Parkmöglichkeiten gibt. Er meinte, es sei zumutbar, dass die Menschen "300 Meter - zu Fuß gehen", um vom Parkplatz in die Altstadt zu laufen.

Die Betreiberin des Cafés "Kleider-Klatsch", Andrea Kersebohm, wünschte sich weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen. Für sie sei die Einführung einer Fußgänger-Zone, die derzeit nicht zur Debatte steht, die beste Lösung. Ehry lehnte das in der Video-Konferenz ab. Kersebohm sieht noch viel Luft nach oben und hofft, dass Missachtungen der Geschwindigkeitsgrenze geahndet werden. Auch Sabine Weil, die in der Kirchenstraße wohnt, hält die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit für gefährlich. "Die neu gepflasterte Kirchenstraße ist zur Stadt-Autobahn geworden", schimpfte sie.