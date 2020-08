Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Amateurkicker des Fußballkreises Mannheim wollen ab dem 13. September wieder ihre Fußballschuhe schnüren, und die Verbandsrunde 2020/21 eröffnen. Ein Sicherheitskonzept für den Amateurbereich steht bereits. Auch die hallensporttreibenden Vereine der Ladenburger Sportvereinigung (LSV), wie die Handballer, die Volleyballer und Basketballer, haben mit dem Training in der Lobdengauhalle wieder begonnen und sehen dem Beginn der Rundenspiele mit Vorfreude entgegen.

Die Freigabe des Trainingsbetriebs durch die Stadt Ladenburg war vor einigen Wochen für alle Vereinssportler ein Meilenstein, auch wenn selbstverständlich Kompromisse eingegangen werden mussten. So besteht zum Beispiel im Römerstadion und in der Lobdengauhalle aber auch in der städtischen Turnhalle ein Duschverbot. Einige Sportler finden diese Regelung nicht angenehm und wollen nicht erst zu Hause duschen.

Beschwerden von Fußballern

Im Gespräch mit der RNZ erzählte der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, dass er sich Sorgen um den ersten Spieltag im September macht. Denn da würden die Mannschaftsspieler und Schiedsrichter im Anschluss womöglich gerne duschen. "Schon jetzt beschweren sich die Spieler unserer Mannschaften, denn die wissen natürlich auch, dass in Nachbargemeinden wie Edingen-Neckarhausen nach dem Training geduscht werden darf", schilderte Thieme. Er hat deswegen einen Brief an Bürgermeister Stefan Schmutz geschrieben und hofft, dass das Problem am 13. September gelöst ist.

Für Petra Klodt, die Vorsitzende der Ladenburger Sportvereinigung (LSV), stellte das Thema noch kein Problem dar. Auch die LSVler nutzen das Römerstadion ebenso wie die Lobdengauhalle. Einige Abteilungen gehen ihrem Hobby in der vereinseigenen Jahnhalle nach. Hier heißt es schon seit einigen Wochen nach dem Training in den Duschräumen, "Wasser marsch". Die Mitglieder der Tischtennis-Abteilung, aber auch der Turn-Abteilung begrüßen das sehr.

Da viele Wochen in der Jahnhalle coronabedingt nichts ging, wurde nach der Aufnahme des Trainingsbetriebs das sanitäre Leitungssystem überprüft, um Legionellen auszuschließen. "Bei uns wurde das Hygienekonzept umgesetzt, und es gab keine Beanstandungen", sagte Klodt der RNZ.

Bürgermeister Stefan Schmutz teilte auf Anfrage der RNZ mit, dass er im engen Austausch mit den betroffenen Sportvereinen steht, die regelmäßig städtische Sportstätten für Trainings- und Wettkampfzwecke nutzen. Hintergrund für die Sperrung der Duschen im Stadion und in der Lobdengauhalle sowie in der städtischen Turnhalle sei, dass sich das Land nach wie vor wegen der Corona-Pandemie in einem Ausnahmezustand befindet. Das Kultusministerium Baden-Württemberg habe in seiner Rechtsverordnung die Benutzung von Duschen ab dem 1. Juli unter Auflagen zwar ermöglicht. Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen aber nur genutzt werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird.

Da die Ladenburger Sportstätten nur Gemeinschaftsduschen haben, sei der Mindestabstand nur einzuhalten, wenn die Hälfte der Duschen abgestellt werden. "Zudem verfügen unsere Umkleidekabinen und Duschen nicht über Abluftanlagen, die eine Ausbreitung von Aerosolen über die Luft verhindern", meint Schmutz. Der Bürgermeister sagt, dass die Sperrung der Duschen dem Gesundheitsschutz der Sportler dient. Den Vereinen wurde die Sichtweise der Verwaltung übrigens frühzeitig mitgeteilt.

Die Verwaltung habe aber auch zur Kenntnis genommen, dass einige Sportverbände den Wettkampfbetrieb nach den Sommerferien wieder aufnehmen werden, und dass der Wunsch nach der Öffnung der Duschen besteht.

"Wir suchen das Gespräch und tauschen uns aus, wann, und unter welchen Auflagen eine Nutzung der Duschen möglich ist", sagte der Bürgermeister abschließend.