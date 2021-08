Ladenburg. (RNZ) Das Abkochgebot für Trinkwasser in der Ladenburger Südstadt, bleibt vorerst bis auf Weiteres bestehen. Das teilte die Stadt Ladenburg mit.

Im Zuge der Baumaßnahme am Ankerplatz war in der vergangenen Woche eine Verkeimung des Trinkwassernetzes in der Ladenburger Südstadt mit coliformen Keimen festgestellt worden. Mittlerweile konnte der verkeimte Bereich eingegrenzt werden, es müssen jedoch auf Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises noch weitere Proben aus dem Trinkwassernetz entnommen werden.

Da die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen im Labor jeweils einige Tage in Anspruch nehmen, ist mit einer Aufhebung des Abkochgebots nicht vor Anfang September zu rechnen.

Bis zur Behebung der Ursache der Verunreinigung gilt für folgende Straßenzüge nach wie vor das Abkochgebot für Trinkwasser:

An der Beint

Bollweg 2-8

Domitianstraße

Goethestraße

Hadrianstraße

Heidelberger Straße 34-46

Kastellweg 1-14

Merianweg

Merkurplatz

Trajanstraße 1-47

Valentinianstraße

Vespasianstraße

Nicht vom Abkochgebot betroffen sind damit zum Beispiel Toilettenspülung, Waschmaschinen, Spülmaschinen und das Duschen. Die Maßnahme folgt einer Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises und trägt vorübergehenden Charakter. Die Beendigung wird schriftlich bekannt gegeben.

Für Rückfragen steht das Ladenburger Bürgerbüro unter der Telefonnummer 06203/70-160 zur Verfügung.

Update: Montag, 23. August 2021, 16 Uhr

Ladenburg. (krs) Das Trinkwasser in Teilen der Südstadt ist mit coliformen Keimen, also durchfallverursachenden Bakterien, verunreinigt. Und noch immer gibt es keine Entwarnung. Das Abkochgebot gilt weiterhin.

"Aktuell sind wir auf der Suche nach der Ursache", erklärt Silke Hartmann vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, dem das Gesundheitsamt angehört, auf RNZ-Anfrage. "An den Hochbehältern, in denen Trinkwasser gespeichert wird, liegt es nicht", führt sie aus.

"Wir vermuten, dass die Ursache im Rohrnetz liegt." So etwas könne beispielsweise durch einen kleinen, unentdeckten Wasserrohrbruch passieren. "Aber wir ermitteln noch", betont Hartmann.

Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann erklärt derweil die eingeleiteten Desinfektionsmaßnahmen. Dabei handele es sich nicht um eine Chlorung, "sondern die Leitungen und die Armaturen (Schieber und Hydranten) wurden gespült, und gegebenenfalls werden diese noch thermisch behandelt."

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 19.32 Uhr

Ladenburg. (RNZ) Das Trinkwasser in der Ladenburger Südstadt muss ab sofort abgekocht werden. Wie die Stadt mitteilte, kam es im Zuge der Baumaßnahme am Ankerplatz zu einer Verkeimung mit coliformen Keimen. Desinfektionsmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden.

Bis zur Feststellung der genauen Ursache gelte aber das Abkochgebot in folgenden Straßen:

Für Trinkwasserzwecke sollte das Leitungswasser in diesem Bereich vorübergehend nur im abgekochten Zustand verwendet werden. Nicht vom Abkochgebot betroffen sind damit zum Beispiel Toilettenspülung, Waschmaschinen, Spülmaschinen und das Duschen.

"Die Maßnahme folgt einer Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises und trägt vorübergehenden Charakter", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Ende des Abkochgebots werde schriftlich bekannt gegeben.

Info: Für Rückfragen steht das Bürgerbüro zur Verfügung unter der Rufnummer 06203/02310 zur Verfügung.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 17.13 Uhr