Baut ein Betrieb auf gut 50 Hektar Weizen an, braucht er mehr als 32 Tonnen davon: Dünger. Und die Preise dafür steigen parallel zu den Energiepreisen derzeit rasant an. Symbolfoto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Die Energiepreise steigen rasant, am deutlichsten zu sehen ist das aktuell wohl an den Tankstellen. Benzin und Diesel haben die Zwei-Euro-Marke geknackt. Aber die steigenden Energiepreise haben nicht nur Auswirkungen auf Mobilität und Heizen, auch der Landwirtschaft setzen sie zu. Denn um Dünger herzustellen, braucht man vor allem eines: Gas. Und die Kursschwankungen an den landwirtschaftlichen Börsen sind enorm. Hinzu kommt, dass Russland zu den größten Düngerexporteuren weltweit zählt. Ukraine und Russland stellen außerdem einen Großteil des weltweiten Getreideexports. Wie die Preise steigen, und welche Auswirkungen das hat, erklären drei Bauern im Gespräch.

"Das wird sich deutlich auf die Lebensmittelpreise niederschlagen", schätzt Steffen Linnenbach. Der Vorsitzende des Ladenburger Ortsbauernverbands ist besorgt von den aktuellen Düngerpreisen. Diese steigen schon seit vergangenem September rasant – parallel zu den Energiepreisen. "Man braucht Gas, um den Stickstoff für die Düngung zu gewinnen", erklärt Linnenbach. Und er rechnet vor: Ein kleiner Betrieb mit etwa 50 Hektar Weizen brauche bei gut 650 Kilogramm Dünger pro Hektar mehr als 32 Tonnen Dünger im Jahr. Bei solchen Mengen machen sich schon kleinere Preissteigerungen bemerkbar. Doch aktuell gibt es mehr als eine Verdreifachung des Düngerpreises.

Während Düngemittel im vergangenen Jahr zeitweise bei einem Kilopreis von rund 70 Cent gewesen sei, bewege sich der Kilopreis nun zwischen 3,50 Euro und vier Euro, gibt Wolfgang Guckert, Vorsitzender Kreisbauernverband Rhein-Neckar, an. Ob es noch teurer wird, darüber wagt er keine Prognose, aber: "Irgendwann hört das Düngen dann auf, wirtschaftlich zu sein." Bei niedrigpreisigen Kulturen lohne es sich schon jetzt praktisch nicht mehr, zu düngen. Die Folge seien geringere Ernteerträge und je nach Witterung auch verminderte Qualität. Doch Guckert beschwichtigt: "Die meisten Landwirte haben ihren Dünger schon im Herbst gekauft, als die Preise noch halbwegs in Ordnung waren." Trotzdem sei mit etwas geringeren Ernten zu rechnen. "Einfach weil man jetzt sparsamer mit dem Dünger umgeht." Und im Sommer müssen die Landwirte dann nachkaufen. "Das ist alles sehr unerfreulich, aber unsere Probleme hier sind definitiv sehr gering, wenn man den Blick aufdie Ukraine richtet."

Das sieht auch der Ladenburger Landwirt Jochen Maas so. Sorgen bereite dem Familienbetrieb die Entwicklung trotzdem, auch wenn er in einer relativ glücklichen Lage sei. "Wir brauchen nicht so viel Dünger, weil wir viel Gülle haben", erklärt er. Seit 2007 hat der Betrieb auch eine eigene Biogasanlage, deren Strom er ins Netz einspeist. Aber der Betrieb profitiere nicht von den steigenden Energiepreisen, sagt Maas. "Die Verträge haben lange Laufzeiten, da ändert sich für uns nichts." Trotzdem erweise sich die Anlage in diesen Zeiten als gutes Standbein. Dass es nun verstärktes Interesse oder einen Boom an Biogasanlagen geben könnte, sieht Kreisverbandsvorsitzender Guckert noch nicht. "Das wird sich zeigen, bisher habe ich das aber noch nicht festgestellt."

Neben den steigenden Preisen für Diesel, Dünger und Gas sieht Guckert noch ein anderes Problem: "Die Ukraine ist die Kornkammer Europas." Auch dort müsse nun gesät werden. Hauptexportgut der Ukraine sind neben der Metallindustrie landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete Lebensmittel. Hauptabnehmer für das ukrainische Getreide sind afrikanische und asiatische Länder.

"Je länger der Krieg dauert, desto eher stellt sich die Frage, ob wir für Nahrung oder zurErzeugung von Energie produzieren", sagt Guckert. Bei Futtermitteln sei Deutschland nicht auf Importe angewiesen, bei höherer Weizenqualität, zum Beispiel für Backwaren, dagegen schon. Ganz langsam werde sich die Frage stellen, wie man das substituiert, schätzt Guckert. "Aber ich denke nicht, dass es bei uns Versorgungsengpässe geben wird", betont er. Treffen werde es wie so oft vor allem ärmere Länder, die bei den Preissteigerungen nicht mitgehen können.

In diesem Kontext kommt er auf die Agrarpolitik zu sprechen. "Wenn es so weit kommt, müssen wir uns die Frage stellen, ob Flächenstilllegungen noch Sinn ergeben", findet er. Dabei geht es um Areale, auf denen zum Beispiel Blühmischungen wachsen und die nicht abgeerntet werden dürfen. "Wenn Lebensmittel fehlen, muss man sich fragen, ob dieses System haltbar ist."