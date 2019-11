Ladenburg. (tib) Die Tage, an denen Johannes Kliesch allein in seinem Kinderzimmer in der Ladenburger Altstadt saß und seinen Laptop aufklappte, um mit der Arbeit zu beginnen, sind Geschichte. Als die RNZ den 25 Jahre alten Jungunternehmer vor gut eineinhalb Jahren erstmals zum Gespräch traf, wich er manchmal noch zum Arbeiten in eine Bäckerei-Filiale ganz in der Nähe seines Kinderzimmers aus. Im November dieses Jahres empfängt Kliesch, die Beine lässig übereinander geschlagen, seinen Gesprächspartner in seinem großen, ja sehr großen Büro im Mannheimer Szeneviertel Jungbusch. Er lacht.

„Wir sind ein bisschen gewachsen“, sagt er. Man muss sich nur umschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was aus seinem Start-up-Unternehmen snocks geworden ist. Seit drei Jahren verkauft er dafür gemeinsam mit seinem Cousin Felix Bauer Socken und weitere Klamotten über das Internet. Mit Erfolg.

Die Decken des Büros sind wie in vielen Altbauten sehr hoch, die Gänge dennoch verschachtelt, an den Wänden hängen Bilder, Lagerkartons stehen herum, die ebenfalls hohen Türen zu den einzelnen Büroräumen stehen offen. Jeder, der einem über den Weg läuft, grüßt freundlich und stellt sich vor. Es ist einiges los. Denn auch die Tage, in denen snocks nur aus Johannes und Felix bestand, die sich in der Manier einer Eier legenden Wollmilchsau von der Kundenakquise bis hin zum Grafikdesign um alles kümmerten, sind vorbei. snocks hat mittlerweile 15 festangestellte Vollzeitkräfte. Man ist quasi den eigenen Socken entwachsen.

Da ist zum Beispiel Romy Riffel. Und weil Romy, 25, nicht nur seit der Geburtsstunde des Unternehmens mithilft, Projekte zu realisieren, sondern auch noch die Cousine von Johannes ist, könnte man die Bindung der beiden als sehr speziell bezeichnen. „Früher standen wir uns echt nicht nah“, sagt Johannes. Seitdem man sich aber zwangsläufig tagtäglich sehe, sei die Beziehung viel enger geworden: „Der Familienzusammenhalt und auch die Freundschaft wurden extrem gestärkt.“

Als Johannes das sagt, huscht ein kurzes, zufriedenes Lächeln über Romys Gesicht. „Auch wenn sich viele Leute einfach nicht vorstellen können, mit der Familie zusammenzuarbeiten, für mich ist es das Normalste der Welt“, sagt sie. „Hauptsache“, ergänzt sie nach ein paar Sekunden Stille, „ich fühle mich bei meiner Arbeit wohl.“

Und Romy fühlt sich wohl. Ob auch die Dartscheibe, die im Büroflur hängt, oder die Spielekonsole, an der nach Feierabend gemeinsam die Fußball-Simulation Fifa gezockt wird, ihren Teil dazu beitragen, ist zwar zu hinterfragen, im Gespräch mit den beiden ist aber mehr als deutlich zu spüren, dass Romy gerne bei snocks arbeitet und die Zeit, die sie im Büro verbringt, eben nicht unbedingt als Arbeit im klassischen Sinne wahrnimmt.

Dass es für Johannes, den Chef, der dieses Wort abgrundtief hasst, eine hohe Hürde war, plötzlich Leute zu beschäftigen und für diese die Verantwortung zu tragen, gibt er offen zu. „Die erste Person Vollzeit einzustellen, ist ein riesengroßer Schritt“, sagt er. „Das hat schon ein paar Monate gedauert, bis wir dazu bereit waren. Aber um zu wachsen, war es einfach der komplett richtige Weg.“ Aus Einzelsportlern, wie es Johannes im übertragenen Sinne beschreibt, ist nun eine ganze Fußballmannschaft geworden. Und das Team snocks, wie es sich passenderweise selbst nennt, klettert Monat für Monat eine Liga nach oben.

Weil sich der Erfolg des Unternehmens schon längst über die Ladenburger Stadtmauern hinweg verbreitet hat, wurde die harte Arbeit belohnt: snocks ist erstmals beim weltweit agierenden Online-Markt Amazon als Verkaufspartner des Jahres nominiert worden. „Das wäre unser erster Preis und deshalb schon eine große Sache“, sagt Johannes.

Er und sein Team hoffen nun, dass möglichst viele Kunden noch bis 24. November bei der entscheidenden Online-Abstimmung auf der Amazon-Website ihr Kreuzchen bei snocks setzen. Für die Ladenburger wäre es auch die Bestätigung, die eigenen Hausaufgaben mit Bravour gemeistert zu haben.

Das Gespräch ist beendet. Johannes schaut auf sein Handy, verabschiedet sich freundlich und erwähnt ganz nebenbei, dass er nun noch fünf weitere Termine habe. Es ist 14.54 Uhr. Die Tage der einsamen Arbeit in einem Ladenburger Kinderzimmer sind mittlerweile tatsächlich Geschichte.