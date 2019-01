Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Sternsinger haben erneut eine Rekord-Spendensumme eingesammelt: Obwohl Schneefall und Regen es ihnen zeitweise nicht gerade leicht machten, schafften es die insgesamt 124 Kinder und ihre 45 Begleiter, alle rund 5300 Ladenburger Haushalte innerhalb von drei Tagen aufzusuchen. Rein rechnerisch waren das für jede der insgesamt 30 Gruppen etwa 180 Besuche.

"Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir die Aktion wie geplant über die Bühne gebracht haben", sagte Wolfgang Ibach im Namen der Verantwortlichen. Die Kinder wurden nicht nur reichlich mit Süßigkeiten belohnt, sondern können auch stolz sein auf die eingenommene Summe, mit der sie Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützen. Auf den Cent genau 22.185, 60 Euro zählten die Sternsinger am Ende der Aktion. Eine erhebliche Steigerung, betrachtet man die Zahlen der letzten Jahre.

Elf der prächtig gewandeten Sternsinger brachten in Begleitung von Christian Schadwinkel, Julian Amler und Dr. Regina Kailich den Segen ins Rathaus, wo sie von Bürgermeister Stefan Schmutz persönlich empfangen wurden. Der war sichtlich erfreut über den "hohen Besuch" so vieler Könige. "Es ist großartig, dass ihr den Mut und die Zeit habt, euch für andere Kinder einzusetzen", betonte Schmutz und erzählte, dass auch seine Tochter diesen besonderen Termin gerne miterlebt hätte. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie jedoch kurzfristig passen.

Neben Liedern und einem Segensspruch brachten die Kinder auch Weihrauchduft in das Arbeitszimmer des Rathauschefs, der die Spendenbüchse anschließend im Namen der Stadtverwaltung mit 50 Euro fütterte.

Bemerkenswert fand Schmutz, dass so viele Sternsinger an der Aktion teilnahmen. Kein Vergleich zu dem Pfälzer Dorf, in dem einst seine Frau Sternsinger gewesen sei, erzählte er. Dort zog nur eine einzige Gruppe von Haus zu Haus. "Theoretisch müssen wir künftig sogar noch aufstocken", sagte Christian Schadwinkel mit Blick auf den erwarteten Zuwachs an Einwohnern durch die Neubaugebiete. Zum Abschied überreichte der Bürgermeister seinen Besuchern noch eine "Wegzehrung für die weitere Arbeit".

Die mit Süßigkeiten reich gefüllte Tüte teilten die Sternsinger am Ende ihrer Aktion untereinander auf - zusammen mit allen anderen süßen Gaben. Bei ihrer Tour durch die Häuser und Wohnungen in Ladenburg sammelten sie einen beachtlichen Vorrat an. "Der hält wahrscheinlich gute drei Wochen vor", schätzte einer der jungen Weihrauchfass-Träger.

"Ganz viel Spaß und viele offene Türen", wünschte Schmutz den Sternsingern zum Abschied. Laut Wolfgang Ibachs Resümee war das durchaus der Fall. Zwar sei es auch vorgekommen, dass man nicht willkommen war oder gerade ungelegen kam. "Aber überwiegend wurden die Sternsinger sehr herzlich und freudig begrüßt und auch reichlich gelobt für die tollen Gewänder und den ehrenamtlichen Einsatz für andere Kinder."

Dabei trug sich auch die eine oder andere Besonderheit zu. Etwa, als eine telefonierende Person die Tür öffnete und das Gespräch nicht etwa abbrach, sondern am anderen Ende der Leitung mitgehört wurde. "So, jetzt habt ihr den Segen nach Berlin gebracht", eröffnete sie den überraschten Kindern danach.

Oder als eine Frau die Sternsinger, deren Besuch sie zu ihrem Bedauern verpasst hatte, unterwegs traf und sich überschwänglich für die auf der Straße spontan vorgetragenen Lieder bedankte. Vielen war auch gleich der neue Segensspruch aufgefallen. Das Organisationsteam zeigte sich schließlich beeindruckt über die Solidarität, die die Sternsinger selbst an den Tag legten.

Manche der Besuchten hatten den Kindern einen Obolus überreicht, den diese ausdrücklich für Süßigkeiten verwenden sollten. Letztlich füllten die Sternsinger mit diesem Geld aber lieber die Spendenbüchsen - und lebten damit den von ihnen vorgetragenen Vers: "So helft doch bitte mit euren Gaben, damit alle Kinder eine Zukunft haben".

Für Wolfgang Ibach jedenfalls stand fest: "Es würde etwas fehlen, wenn die Sternsinger nicht mehr kämen." Man spüre, dass das Sternsingen in Ladenburg Tradition habe und zum Jahresanfang einfach dazugehöre.