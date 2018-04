Ladenburg. (stu) Was Moritz Müller anpackt, wird zum Erfolg. Der Pächter des Gutshofs hat im Rosenhof vor den Toren Ladenburgs nicht nur eine "Hochzeitslocation" geschaffen, auch seine Veranstaltungen locken Gäste aus der ganzen Metropolregion an. So zog das "Art- & Streetfood-Weekend" wieder tausende Gäste an. "Uns ist es wichtig, den Rosenhof nicht nur für Hochzeitsgesellschaften zu reservieren, sondern ihn auch für das interessierte Publikum zu öffnen", sagte Müller. "Die Gäste sollen schließlich sehen, wie schön es hier ist."

Nicht nur die Gäste, sondern auch die Aussteller waren von der Veranstaltung im Rosenhof begeistert. Erstmals wurde eine Bühne aufgebaut und mit der Frankfurter Band "Fayette" eine Coverband verpflichtet. Auch 20 Künstler, Schmuckdesigner und Feinkostanbieter bereicherten das Wochenende auf dem Rosenhof. In den Veranstaltungsräumen und Festsälen boten sie ihre Exponate zum Kauf an. Dem Veranstalter sei berichtet worden, dass die Aussteller mit den Umsätzen sehr zufrieden gewesen seien.

Eigentlicher Anziehungspunkt waren jedoch die Streetfood-Stände. Mit 27 Anbietern konnte die Speisen- und Getränkeauswahl bei der dritten Auflage sogar noch einmal gesteigert werden. Nach wie vor sei der Hype groß, sagte Müller, der sich für das kommende Jahr nochmals eine Angebotssteigerung vorstellen kann. Allerdings sei nicht Masse, sondern Klasse das entscheidende Kriterium. Wer zum Ladenburger Streetfood-Festival eingeladen werde, darüber entscheiden Müller und sein Team.

Aus Bühl in Baden reiste zum Beispiel das Küchenteam von "D’Bürkle Bus" an. In der mobilen Küche stehen nur ausgebildete Köche, sagte Küchenchef Marcel. Der Bus sei zum einen ein zweites Standbein des Betriebs, zum anderen soll er auf das Restaurant "Badischer Hof" in Bühl aufmerksam machen. Das Küchen-Team zeigte, dass Streetfood mehr als Burger ist: Es gab geschmorte Kalbsbäckchen in einer Streetfood-Version, die jedem Gast das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ.

Auch der "BBQ Sushi-Truck" fuhr zum ersten Mal in Ladenburg vor. Das Ambiente hier sei eine Sensation, sagte Geschäftsführer Sven Schmidt, der auch für das Restaurant "Neo" in der Heidelberger Bahnstadt verantwortlich ist. Es mache durchaus Sinn, zweigleisig zu fahren, sagte Schmidt. In Ladenburg standen die Sushi-Köche in der Küche des alten amerikanischen Schulbusses, vor dem sich lange Schlangen bildeten.

Auch Besucher, denen es eher nach etwas Süßem verlangte, kamen beim Festival auf ihre Kosten. Miriam und Anne brachten ihre Geschäftsidee, Süßigkeiten zu frittieren, aus den USA mit. Sie entwickelten einen süßen Waffelteig, um damit Schokoriegel zu frittieren. Der Mensch müsse doch auch mal sündigen, meinten die Inhaberinnen von "Deep-Fried-Shit".

Gesundheitsbewusste Menschen - und das sind die meisten Streetfoodfans - kamen beim dritten Festival ebenfalls auf ihre Kosten. Die Salatangebote aus "Lauras Kantinchen" waren ebenso gefragt wie die Flammkuchen von Claudia Schnor.