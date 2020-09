Von Katharina Schröder

Ladenburg. An Biertischen sitzen Polizisten Autofahrern getrennt durch Plexiglas gegenüber, ein paar Meter weiter machen Fahrer Koordinationstests, daneben werden Urin- und Bluttests durchgeführt. Die Polizei kontrolliert an diesem Freitag in Ladenburg an der L597/Abfahrt Industriegebiet Altwasser 68 Fahrzeuge und insgesamt 102 Personen, um die Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr zu bekämpfen.

"Es ist ein beschissenes Gefühl", flucht eine 19-Jährige, die lieber anonym bleiben möchte, an der Kontrollstation. "Ich wurde zum ersten Mal angehalten, ich musste zum ersten Mal einen Test machen." Sie ist eine von neun Autofahrern mit einem positiven Drogentest an diesem Tag. Und sie ärgert sich. "Das ist natürlich schon alles in Ordnung, dass kontrolliert wird, aber die Situation für mich ist jetzt halt blöd", sagt sie. Während sie mit den Beamten zum Kontrollzelt läuft, um Formalia zu klären, starten schon die nächsten Kontrollen bei anderen Angehaltenen. In einem Dixi-Klo neben dem Zelt müssen die Fahrer Urinproben abgeben – die Tür bleibt offen.

Ist dieser Test positiv, folgt ein Bluttest. "Nur der gilt als Beweismittel", erklärt Einsatzleiter Claus Hering von der Autobahnpolizei. Er gehört zum Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" (KoDiS) des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Schwerpunktkontrolle diente den Ladenburger Beamten als Schulung. "Drogenbeeinflusste Fahrer sind schwerer zu erkennen als alkoholisierte", erklärt Hering. "In der Regel bemerkt man sie erst in der Kontrollsituation." Damit bei den Beamten Routine in solchen Kontrollen und im Umgang mit Drogentests einkehrt, gibt es in einem Zwei-Jahres-Programm nun jeden Monat eine Schwerpunktkontrolle in den 17 Revieren des Mannheimer Präsidiums. Dabei werden die Beamten vor Ort ausgebildet. "Die Kollegen sollen sicherer werden", sagt Hering.

Und wie erkennen die Polizisten drogenbeeinflusste Fahrer? "Es gibt ein Fahndungsraster aufgrund von Erfahrungen", erklärt Fortbilder Stefan Engelhardt. Er steht auf der Straße und winkt einzelne Fahrer heraus. "Hallo, wo geht’s denn hin?", fragt er dann. Daraus entsteht ein Kontroll-Smalltalk, in dem Engelhardt schnell erkennen muss, ob jemand weiterfahren darf, oder ob die Person zum Kontrollzentrum gebeten wird.

Dieser Urintest zeigt ein positives Testergebnis auf Marihuana. Foto: Sturm

"Dieser Fahrer hat jetzt etwas nervös reagiert", sagt Engelhardt und schickt den Betroffenen zu seinen Kollegen weiter. Die folgenden Autofahrer müssen erst einmal anhalten. "Das ist jetzt der kritische Moment", erklärt der Fortbilder. "Die Nachfolgenden müssen stehen bleiben, damit unser Verfolgerfahrzeug freie Fahrt hat, sollte der Angehaltene nicht zur Kontrolle abbiegen, sondern versuchen zu fliehen." Doch der rausgezogene Fahrer biegt wie geheißen zum Kontrollzentrum ab, wo die Beamten bereits warten. Wie einige andere wird er zum Test gebeten. Und wie ist das Ergebnis? "Na negativ", sagt der 22-Jährige nach kurzer Zeit. Aber er ist verärgert: "Ich habe ADHS und entsprechend werde ich behandelt und oft bei Kontrollen rausgezogen", erklärt er. Den Beamten macht er keinen Vorwurf, aber die Situation sei für ihn "sehr belastend".

Die Kontrollstation ist erst seit knapp zwei Stunden eingerichtet, aber die Bänke füllen sich bereits. "Wir haben schon vier Blutproben veranlasst", sagt Einsatzleiter Hering und sieht sich bestätigt. Drogen seien längst keine reine Partyerscheinung mehr. "Drogen werden die ganze Woche über konsumiert", erzählt er. "Sie werden oft benutzt, um den Alltag durchzuhalten", führt er aus. "Während ein Alkoholiker oft recht schnell bei der Arbeit auffällt, kriegt jemand der wegen leistungsstärkender Drogen vielleicht 13, 14 Stunden durcharbeiten kann, erst mal noch ein Lob", weist Hering auf ein Problem hin.

Auch Medikamente würden zunehmend zu einem Problem. "Die Wirkung ist oft ähnlich wie bei Alkohol, aber die Leute denken, es ist vom Arzt verschrieben, also kann man Auto fahren", ergänzt Dieter Klumpp von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Die größte Drogengruppe im Straßenverkehr sei Marihuana. "Das riecht man auch durch die Maske", erklärt Hering. Viel habe sich durch die Corona-Pandemie bei den Kontrollen nicht verändert. "Wir tragen Masken, und wenn die Fahrer nicht schon selbst eine dabei haben, bekommen sie eine von uns", sagt Hering. "Aber wir haben den Eindruck, dass gerade mehr konsumiert wird als vor dem Lockdown."