Ladenburg. (ppf) Der Neubau der Dreifeld-Sporthalle im Römerstadion ist einen bedeutenden Schritt weiter: Aus 25 eingereichten Entwürfen kürten die Preisrichter den Gewinner des Realisierungswettbewerbs: Die neunköpfige Jury um den Vorsitzenden Prof. Thomas Zimmermann war einstimmig für den Entwurf der Architekten Löhle-Neubauer aus Augsburg, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Gremium, bestehend aus Architekten und Fachleuten der Bereiche Sport, Statik und Brandschutz, prüfte die Entwürfe anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs, vor allem nach der architektonischen Qualität, der Erschließung, der Funktionalität, dem Raumprogramm, der Statik, der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Das Architekturbüro Löhle-Neubauer machte auch deswegen das Rennen, weil sein Entwurf so ausgeklügelt wie funktional ist: "Ein großzügig und zugleich sinnvoll dimensioniertes Foyer bildet sowohl eine einladende Geste für Sportler und Besucher als auch einen guten Startpunkt für die Orientierung im Gebäude", heißt es in der Begründung. Auch an Details ist gedacht: So sind die beiden Funktionsräume im ersten Stock über den Umkleiden untergebracht und werden von eigenen Treppen erschlossen – sie sind also dadurch separat nutzbar. Vorgesehen ist auch eine kleine Terrasse auf der südwestlichen Dachfläche, die sowohl von Boulderwand, aber auch von den beiden Funktionsräumen genutzt werden kann.

Holzbauweise, Fotovoltaik auf dem Dach und viel natürliches Licht: Im Siegerentwurf für die neue Sporthalle am Römerstadion waren diese Faktoren mit ausschlaggebend. Auch eine Dachterrasse soll entstehen und von Kletterern genutzt werden können. Foto: Löhle-Neubauer-Architekten

Aber die Funktion ist es nicht allein, auch die Ästhetik stimmt: "Baukörper und Fassade wirken stimmig komponiert", fand die Jury. Die Fassade wirkt an vielen Stellen offen – und gliedert sich dadurch. Auch das energetische Konzept fanden die Experten schlüssig, dabei ist es relativ einfach: Leicht erhöhte Dachreiter sorgen für gleichmäßiges und blendfreies Tageslicht, das Dach kann für eine Solaranlage genutzt und sogar begrünt werden. Auch die Holzbauweise fand Gefallen, nicht nur weil dieser Baustoff als besonders nachhaltig gilt. Dadurch, dass sich das Siegerbüro für eine Brettschichtholzkonstruktion – also mehrere Lagen verleimter Bretter – entschieden hat, wird auch für eine gute Dämmung gesorgt. "Konstruktion und Fassade lassen eine wirtschaftliche Herstellung und Betrieb erwarten", meint die Jury.

Alles in allem, so das Lob, überzeugt dieser Entwurf durch seine "große Klarheit", sein "großzügiges und optimal angeordnetes Foyer", das "einen optimalen Rahmen für Ereignisse aller Art" bietet, die vielen Nutzungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die "gut gesetzten Sichtbeziehungen rings um und durch das Gebäude". Dieser Entwurf schaffe "einen außergewöhnlichen Ort für die Ladenburger Bürgerinnen und Bürger".

Der zweite Preis ging an das Büro Neumann & Heinsdorff aus Köln, der dritte an die MGF-Architekten aus Stuttgart. Die Entwürfe von Glück+Partner aus Stuttgart und dem Kölner Büro MVM erhielten eine Anerkennung.

Alle 25 Wettbewerbsbeiträge werden öffentlich ausgestellt; die Vorbereitungen laufen. Nun folgt das sogenannte Verhandlungsverfahren: Hier werden nun die Preisträger nach weiteren Regeln – wie Eignung, Leistungsfähigkeit und Referenzen – nach einem Punktesystem geprüft. Wer die meisten Punkte hat, wird mit der Planung beauftragt. Für die Erfüllung der einzelnen Kriterien werden Punkte vergeben. Für die jetzigen Wettbewerbssieger wohl keine allzu große Hürde, denn das Büro wurde bereits 1998 von Regine Neubauer und Rainer Löhle gegründet und plant vor allem öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Pflegeheime, Schulen und Sportstätten. Das letzte Wort hat schließlich der Gemeinderat, der im September entscheiden wird.