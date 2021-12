So verwaist wird der Schulcampus in den drei Tagen vor Beginn der Weihnachtsferien nicht sein. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Vorgezogene Weihnachtsferien gibt es in diesem Jahr nicht, jedoch hat das Kultusministerium die Möglichkeit eingeräumt, dass Eltern ihre Kinder schon drei Tage vor Ferienstart vom Präsenzunterricht beurlauben können. Die selbst gewählte vorgezogene Quarantäne mit dem Ziel, Kontakte vor dem familiären Weihnachtsfest deutlich zu reduzieren, kann nicht tageweise, sondern muss en bloc wahrgenommen werden.

Am Carl-Benz-Gymnasium hat nur ein geringer Prozentsatz der Eltern von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. So werden die Schüler der Unterstufe ganz überwiegend anwesend sein, während in den höheren Klassen jeweils maximal zwei Schüler pro Klasse zu Hause bleiben, "wenn‘s hochkommt", wie aus dem Sekretariat zu erfahren war. Schulleiterin Hanne Buchheister und ihr Stellvertreter, Falko Lohberger, hatten in einem Elternbrief nochmals die Wichtigkeit des Präsenzbetriebs betont, die "wir mit unseren Erfahrungen am CBG nur bestätigen" können. Jene Schüler, die vom 20. bis 22. Dezember nicht am Unterricht teilnehmen, erhalten verpflichtende Arbeitsaufträge. Verpasste Klausuren müssen nachgeschrieben werden, bei Klassenarbeiten entscheidet darüber die jeweilige Lehrkraft.

Auch an der Merian-Realschule, wo Rückmeldungen noch bis einschließlich gestern möglich waren, bleiben nur wenige Schüler zu Hause. Die Beurlaubung "wird schon in Anspruch genommen", sagte Schulleiter Stefan Baust, "aber nur von sehr wenigen. Die meisten Schüler kommen." Auch hier erhalten die beurlaubten Schüler Aufgaben für drei Tage, Klassenarbeiten werden innerhalb dieses Zeitraums ohnehin nur in Ausnahmefällen geschrieben, und über ein Nachschreiben entscheiden die Fachlehrer. Glücklich ist Baust über die Option, dem Präsenzunterricht fernzubleiben, nicht, "gerade wenn ich an die Kollegen denke", denn die müssen nun zweigleisig fahren, was "erheblichen Aufwand" bedeutet.

Denn einerseits müssen sie Schüler, die zu Hause bleiben, mit Aufgaben versorgen, andererseits den Präsenzunterricht in der Schule halten. Ganz abgesehen davon, dass für Letzteren teilweise auch eine weihnachtliche Unterrichtsgestaltung vorbereitet worden sei, die nun nicht stattfinden könne wie gedacht. Zwar hofft der Schulleiter, dass die Beurlaubungen "den gewünschten Effekt erzielen" und den angedachten Zweck erfüllen. "Ich bezweifle aber, dass die drei Tage dafür ausreichen."