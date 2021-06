Rapper Alligatoah. Foto: Another Dimension

Ladenburg. (RNZ) Nachdem bereits einige Künstler für die Veranstaltungsreihe "Beat and Eat" bekannt gegeben worden sind, reiht sich nun ein weiterer Akteur in das Line-up ein: "Alligatoah" wird am 20. August auf der Ladenburger Festwiese zu Gast sein.

Im Gepäck hat der Rapper sein aktuelles Programm "Akkordarbeit". Und das kommt ganz anders daher, als man es von dem Hip-Hop-Künstler erwarten würde: Statt mit Live-Band umgarnt Alligatoah sein Publikum diesen Sommer mit dem Gregor-Schwellenbach-Streichquartett und einem gefühlvollen Akustik-Set seiner größten Hits der vergangenen Jahre. Und davon gibt es den ein oder anderen. Sehr intim wird die Atmosphäre der Konzerte, dementsprechend schnell dürfte das Kartenkontingent für die Open-Air-Veranstaltungen vergriffen sein, teilt der Veranstalter "Demi Promotion" in einer Pressemitteilung mit.

In seiner Biografie schreibt der 31-jährige Künstler, der eigentlich Lukas Strobel heißt: "Meine Lieder handeln von Verblendung und gnadenloser Naivität. Oft geht es dabei sehr erheiternd und lustig zu, aber Obacht! Manchmal ist mehr zwischen den Zeilen verborgen, als die Zirkusfeeling erweckenden Melodien vermuten lassen. Die zweifelhaften Hauptcharaktere der Songs werden stets von mir selbst verkörpert. Ich bin Schauspieler und ich mache Satire."

Dennis Gissel, Veranstalter des Konzerts, sagt: "2020 durften wir bereits in Mannheim ein beeindruckendes Konzert mit Alligatoah veranstalten und freuen uns sehr, dass wir diesen Künstler bei unserem Festival begrüßen dürfen." Die Gäste können beim Ticketkauf zwischen Liegestühlen und Picknick-Decken für zwei oder vier Personen wählen. Alle Veranstaltungen finden unter den durch die Behörden zum Zeitpunkt der Events vorgeschriebenen Hygienevorschriften und maximalen Besucherzulassungen statt.