Ladenburg. (pol/mün) Eine Fräsmaschine in einer Ladenburger Schreinerei geriet am Montag gegen 14 Uhr in Brand. Laut Polizei war das Feuer innerhalb des Geräts schnell gelöscht. Als etwas problematischer gestalteten sich die Löscharbeiten im Absaugtrakt des Geräts. Dort war es zu Schwelbränden gekommen, die mit Kohlendioxid erstickt werden mussten.

Zwei Arbeiter im Alter von 32 und 33 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Fertigungshalle aufhielten, wurden leicht verletzt. Ein Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Mannheimer Krankenhaus, sein Kollege konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zur Höhe des Sachschadens sind derzeit keine Angaben möglich.

Derzeit ist von einem technischen Defekt auszugehen, so die Polizei.