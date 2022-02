Von Axel Sturm

Ladenburg. Der "Platz für Menschenrechte" in Ladenburg nimmt konkrete Formen an. Nachdem einige Engagierte den Wunsch danach geäußert hatten und bereits kontrovers über die Standortfrage und die Finanzierung des Projektes diskutiert worden war, machte Bürgermeister Stefan Schmutz nun Nägel mit Köpfen. Er lud den Gemeinderat vor der Sitzung am Mittwoch zu einem Vor-Ort-Termin vor die Stadtmauer an der Bleiche ein.

Dort hatte Künstler und Gestalter Hans-Michael Kissel ein 1:1-Modell aufgebaut, um zu verdeutlichen, wie der "Platz der Menschenrechte" aussehen könnte. Zunächst gilt aber noch ein Sperrvermerk für das Projekt, die Grünen-Fraktion erhielt für ihren Antrag bei den letzten Etatberatungen eine Mehrheit: Städtische Mittel sollen erst fließen, wenn mindestens 50 Prozent der Kosten durch Sponsoren getragen werden. Die Grünen werten die Spendeneingänge als Zeichen, ob ein "Platz der Menschenrechte" von der Bevölkerung mitgetragen wird. Die Kosten schätzt Schmutz auf 30.000 Euro. Also müssten die Ideengeber 15.000 Euro selbst sammeln.

Von dieser Summe sei man aber noch ein gutes Stück entfernt, sagte Bernd Schuhmacher, der bereits 2018 vorgeschlagen hatte, einen "Platz der Menschenrechte" zu gestalten. Er hoffte, dass nach der Präsentation nun die Spendenbereitschaft angestoßen werde. Zum von den Grünen vorgeschlagenen Sperrvermerk meinte Schuhmacher, dass er sich gerade von ihnen mehr Unterstützung statt Vorbehalte erhofft habe. Stadträtin Jenny Zimmermann kündigte aber direkt an, dass auch die Grünen die Idee mit einer Spende unterstützen werden.

Schmutz betonte, dass aus seiner Sicht der beste Platz gefunden worden sei. Er dankte Schuhmacher und Kissel, die maßgeblich verantwortlich seien, dass das Projekt so anschaulich präsentiert werden konnte. Die Holztafeln werden bei einem Realisierungsbeschluss durch Metalltafeln ersetzt, die in ein Betonfundament eingelassen werden. "Ich finde das Zusammenspiel der Tafeln vor der Stadtmauer sehr interessant", so Schmutz.

Bernd Schuhmacher, Ideengeber des Platzes (3.v.l.), dankte Bürgermeister Stefan Schmutz (2.v.r.) und Künstler Hans-Michael Kissel (M.) für die Unterstützung. Foto: Sturm

Der überregional bekannte Kinetiker Hans-Michael Kissel erläuterte detailliert seinen Projektvorschlag. "Die Stadtmauer im Hintergrund erinnert an Zeiten, in denen sich Ladenburg noch vor feindlichen Bedrohungen schützen müsste. Davor wird eine Säulenreihe aus Stahlelementen einen optischen Schutzwall bilden können", sagte Kissel. Er findet es wichtig, dass in Deutschland das Grundgesetz für jeden Gültigkeit hat und Schutz garantiert. Für den Künstler war es von Bedeutung, dass sich die Form der Stative und ihre Farbe gut in die Umgebung einfügen. Die 16 Tafeln für die Schrifttexte könnten aufgeschlagene Bücher sein, meinte Kissel. Sie erinnern auch an die Gesetzestafeln mit den Geboten, die Moses empfangen hatte und die bis heute ihre Gültigkeit haben. Schuhmacher erläuterte mit einigen Alltagsbeispielen, warum ein "Platz der Menschenrechte" aktueller denn je sei. Die Meinungs- und Pressefreiheit werde auch in Deutschland täglich in Frage gestellt. Alltagsrassismus sei nicht nur an den Stammtischen, sondern auch am Arbeitsplatz zu hören. Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, müssten sich oftmals rechtfertigen. "Die Einhaltung der Menschenrechte ist das Fundament unserer Demokratie", brachte es Schuhmacher auf den Punkt. Er forderte die Industrie, den Einzelhandel und Bürger auf, für die Projektumsetzung Spenden zu überweisen.

Die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, die über die Realisierung entscheiden werden, sagten bereits beim Vor-Ort-Termin ihre Unterstützung zu. CDU-Fraktionssprecher Günter Bläß war beeindruckt vom Gestaltungsvorschlag. Auch der Standort der Säulen sei passend ausgewählt. "Eigentlich ist es aber traurig, dass man bei uns auf die Einhaltung der Menschenrechte hinweisen muss", meinte Bläß. Der Fraktionssprecher der Grünen, Max Keller, sprach von einer gelungenen Installation. Keller ist zuversichtlich, dass die benötigten 15.000 Euro zusammenkommen werden. Die Grünen würden ihren Beitrag leisten. Angelika Gelle und Uta Blänsdorf-Zahner kündigten für die SPD ihre Unterstützung an. Wieder einmal habe Kissel eine außergewöhnliche Idee präsentiert. Die kontroversen Diskussionen hätten sich rentiert, denn der geplante Standort sei genau der richtige Platz.

FDP-Rat Ernst Peters sprach von einem gelungenen Vorschlag. Die Art und Weise, wie das Projekt verwirklicht werden soll, finde er vorbildlich. Freiheitliche Hinweise unterstütze er immer. Sein Vorgänger Wolfgang Luppe kann sich noch an die "Allee der Menschenrechte" erinnern, die 1998 zum Stadtjubiläum und 2005 beim Grünprojekt von Amnesty International gezeigt wurde. Dass es nun einen "Platz der Menschenrechte" mit fest installierten Tafeln geben soll, begrüßt Luppe. FWV-Fraktionssprecherin Gudrun Ruster wollte der RNZ noch kein Meinungsbild abgeben. Sie wolle erst noch mit den Fraktionsmitgliedern sprechen.

Info: Spenden können an folgende Vereine überwiesen werden:

Verein "Wir für Ladenburg"

IBAN DE09 6729 0100 0070 6798 09



Förderverein Solidarität

IBAN DE09 5001 0700 0003 9096 72

Kennwort: Platz der Menschenrechte