Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Baumaschinen sind längst angerückt, der Gehweg und die Fußgängerquerung in der Weinheimer Straße bereits fertiggestellt. Bis die ersten der rund 1000 Neubürger ihre Häuser im Wohngebiet Nordstadt-Kurzgewann beziehen können, wird es aber noch ein Weilchen dauern. Ende 2019 sollten die ersten Häuser bezugsfertig sein. Der Kampf um die Baugrundstücke hat aber längst begonnen.

Den Traum vom eigenen Reihenhäuschen oder gar vom freistehenden Einfamilienhaus in Ladenburg wollen sich viele erfüllen. Bezahlbarer Wohnraum ist eines der großen politischen Themen, die Grundstücke in privater Hand haben in der Nordstadt allerdings ihren Preis. Im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt werden mit Inseraten immer wieder Provisionen in Höhe von mehreren Tausend Euro versprochen, wenn ein Bauplatz in der Nordstadt vermittelt wird. Nach RNZ-Informationen wurden einigen Besitzern schon über 1000 Euro pro Quadratmeter geboten. Ein freistehendes Einfamilienhaus auf einem solchen Grundstück könnte schnell Millionen kosten.

Die Stadt hat auf die Entwicklung auf dem freien Markt aber nur wenig beziehungsweise gar keinen Einfluss. Zwar wird die Verwaltung im Wohngebiet die größte Grundstückseigentümerin, aber von den 109 Einfamilienhaus-Grundstücken sind dann nur elf in städtischer Hand. Weitere acht Grundstücke für Einfamilienhäuser sind im Besitz der Günter’schen Stiftung. Die Größen bewegen sich zwischen 130 Quadratmetern für das kleinste Reihenmittelhaus und einem Bauplatz mit 550 Quadratmetern, auf dem sich ein freistehendes Haus bauen lässt.

Durch eine Pressemitteilung teilte die Verwaltung dieser Tage mit, dass die Aufstellung des Umlegungsplans am 27. Juli erfolgte. Die Auslegung des Umlegungsplanes erfolgt vom 6. August bis zum 17. September. Dieser ist allerdings nur für Eigentümer und Inhaber von Rechten an betroffenen Grundstücken einsehbar. Erst nach den gesetzlichen Einspruchsfristen und der Neubildung der Grundstücke wird das Grundbuchamt über das Ergebnis der Umlegung informiert und beauftragt, die neuen Grundstücke grundbuchrechtlich zu bilden. Von den insgesamt 78.700 Quadratmetern Nettowohnbauland werden neben den Grünflächen, Straßen und Versorgungsgrundstücken rund 40.800 Quadratmeter Bauland der Stadt oder städtischen Stiftungen gehören.

Der überwiegende Anteil der städtischen Flächen steht für den Wohnungsbau zur Verfügung. Diese zwanzig Grundstücke, vom Stadthausgrundstück mit 510 Quadratmetern bis hin zur Wohnanlage mit 6700 Quadratmetern Grundstücksfläche, sind in erster Linie für Baugruppen, Investoren und Bauträger von Interesse. Bürgermeister Stefan Schmutz hat in der Diskussionsphase immer wieder betont, dass in der Nordstadt bezahlbarer Wohnraum für ältere Mitbürger und für junge Familien entstehen soll.

Doch auch zukunftsweisende Wohnmodelle wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser sollen in der Nordstadt eine Chance erhalten. Die örtliche Baugenossenschaft hat ebenfalls Interesse, in der Nordstadt neuen Wohnraum zu schaffen. Die Diskussionen innerhalb der Genossenschaft sind allerdings noch nicht abgeschlossen. "Ein Engagement in der Nordstadt darf nicht zulasten des alten Wohnungsbestands gehen", kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Vögele bereits an.

Für alle Grundstücke sind vom Gemeinderat noch Kriterien zur Vergabe der Grundstücke festzulegen und zu beschließen. Dies gilt für die Höhe der Grundstückspreise und des Zinses bei der Vergabe von Erbbaugrundstücken. Zugleich sollen bei der Vergabe soziale Kriterien, Nutzungskonzepte, Architektur und die Freiflächengestaltung berücksichtigt werden. Der Gemeinderat will sich nach der Sommerpause in einer Klausurtagung mit diesen Themen befassen.

Weitere Infos unter: www.ladenburg.de/aktuelles/nordstadt