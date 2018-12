Viel Geld fließt 2019 in die Sanierung und Ausstattung der Schulen. An den weiterführenden Schulen will man künftig aber weniger auswärtige Schüler aufnehmen. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) In der letzten Ratssitzung des Jahres gibt es in aller Regel ein volles Programm. Auch diesmal standen ganze 15 Punkte auf der Tagesordnung. Dabei hatte Bürgermeister Stefan Schmutz auch eine Überraschung für die Ratsmitglieder parat: Noch nie fand die Einbringung des Haushalts so früh statt, wie in diesem Jahr. Schon kurz nach seiner Wahl im Januar 2017 hatte Schmutz angekündigt, dass er den Haushaltsplan früher als gewohnt verabschieden wolle. Bisher war der aktuelle Haushalt meist erst im März unter Dach und Fach.

Den Haushalt für das Jahr 2019 werde der Gemeinderat diesmal bereits Ende Januar verabschieden, kündigte Schmutz an. Es ist der erste Haushalt, den der neue Kämmerer Daniel Müller federführend erarbeitet hat. Der Entwurf ist auch der letzte seiner Art, denn ab 2020 wird der Haushaltsplan erstmals nach dem doppischen System aufgestellt. Darunter versteht man die doppelte Buchführung.

Der Haushalt 2019 sei "gekennzeichnet durch unverändert günstige sowie stabile wirtschaftliche Rahmendaten", so Schmutz. Das Gesamtvolumen liegt bei knapp 45 Millionen Euro, das sind 500.000 Euro mehr als im Vorjahr. Davon entfallen 35,3 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und 9,5 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Erfreulich ist vor allem, dass der Vermögenshaushalt durch eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,7 Millionen Euro gestärkt wird. Außerdem sehe der Haushalt 2019 keine Neuverschuldung vor, so Schmutz. Im Gegenteil: Die Gesamtverschuldung werde um 500.000 Euro abgebaut. Eine Entnahme aus der Rücklage sei nicht geplant, vielmehr gelinge es sogar, diese weiter aufzubauen. Im Januar wird die Rücklage rund neun Millionen Euro betragen. Der Verwaltungschef zeigte sich optimistisch: "Der Haushalt lässt genug Raum für Gestaltungsspielräume."

Die positive Wirtschaftslage in Deutschland wirke sich auch auf den Ladenburger Haushalt aus. So bewege sich die Gewerbesteuer auf einem "guten Niveau", und auch die niedrige Arbeitslosigkeit sei von Vorteil. Außerdem haben sich die Anteile aus der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes zu zwei wichtigen Säulen entwickelt. "Der Haushalt ruht auf einem soliden Fundament", sagte Schmutz. Er sei sich allerdings auch bewusst, dass diese sehr gute Konjunktur nicht ewig anhalten werde. Für den Bürgermeister ist die konstant steigende Einwohnerzahl ein zentraler Motor der Stadtentwicklung. Insgesamt rechnet er bis 2025 mit bis zu 2500 Neubürgern. "Diese Entwicklung ist eine große Chance für Ladenburg", betonte Schmutz. Er wies aber auch darauf hin, dass man nun einige wichtige Weichen für die Zukunft stellen müsse.

In seinem Bericht ging Stefan Schmutz deshalb auf wichtige Maßnahmen ein, die der Haushaltsentwurf für 2019 beinhaltet - zum Beispiel beim Thema Kinderbetreuung. So wird in Ladenburg-West eine neue Kindertagesstätte mit mindestens 60 Plätzen gebaut. Eine weitere Kita soll im Baugebiet Nordstadt entstehen.

Auch die Grundschulen haben wegen steigender Schülerzahlen mehr Raumbedarf angemeldet. Für die weiterführenden Schulen gelte dies aber nicht, so Schmutz. Er kündigte an, dass künftig weniger auswärtige Schüler aufgenommen werden können. "Unsere Bildungseinrichtungen sind ein wichtiger Standortfaktor", stellte er fest, bekannte sich aber auch zu anderen städtischen Einrichtungen: Die Musikschule, das Lobdengau-Museum und die Schulkindbetreuung, aber auch das Freibad seien wichtige Investitionen in die Zukunft.