Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Merian-Realschule (MRS) in Ladenburg gehört zu den landesweiten Vorreitern im Kampf gegen Mobbing und antisoziales Verhalten, sie darf sich jetzt "Olweus-Schule" nennen. Die Baden-Württemberg-Stiftung, die das umfangreiche und wissenschaftlich begleitete Programm finanziert, überreichte nun das Zertifikat, auf das die Schule lange und engagiert hingearbeitet hat.

"Nach zwei Jahren großer Anstrengung haben wir es endlich geschafft", freute sich Rektorin Edeltrud Ditter-Stolz, die bei einer Feierstunde Vertreter der Stiftung, der Universität Heidelberg und mit Lehrern, Schulsozialarbeiterin, Schülern und Elternvertretern quasi ein Abbild der gesamten MRS-Gemeinschaft begrüßte. Denn das bewährte Mobbing-Präventionsprogramm nach der Lehre des norwegisch-schwedischen Psychologen Dan Olweus legt seinen Fokus zwar auf die Arbeit mit den Erwachsenen, bezieht jedoch das gesamte Schulpersonal und alle Schüler ein.

Die Einführung des Programms sei, so Ditter-Stolz, ein weiterer Mosaikstein des seit rund 15 Jahren bestehenden Sozialprofils, in dem auch das Fach "Soziales Lernen" (SL) fest verankert ist. Die Rektorin wies ausdrücklich darauf hin, dass man sich zur Teilnahme nicht etwa aufgrund gehäufter Problemfälle entschieden habe. Im Gegenteil: Über 97 Prozent hätten rückgemeldet, "gerne" beziehungsweise "sehr gerne" hier zur Schule zu gehen. "Aber jeder Schüler, der gemobbt wird, ist einer zu viel." Konrektor Stefan Baust verwies zudem auf Lernerfolge, die ein positives Lernklima mit sich brächten, sowie nachhaltig positive Auswirkungen für die Schüler. "Sie leben diesen Satz", nahm Birgit Pfitzenmaier, Leiterin der Abteilung Gesellschaft und Kultur bei der BW-Stiftung, Bezug auf das Schulmotto "Gemeinsamkeit macht Schule".

Als eine von heute nur sieben Olweus-Schulen landesweit "sind Sie die Vorreiter und tragen das Programm als solches ganz wesentlich mit". Die Zukunft könne nur mit den jungen Menschen gestärkt werden, erklärte Pfitzenmaier die Ziele der Stiftung - mit einem Vermögen von drei Milliarden Euro eine der größten Deutschlands. Sie unterstützt das Programm mit 610.000 Euro als Teil ihres Aktionsprogramms "Psychische Gesundheit von Jugendlichen". Zur Anpassung und wissenschaftlichen Begleitung habe man die Wissenschaft mit ins Boot geholt. Wie Professor Franz Resch, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg, erläuterte, hängen psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen, Ängste oder selbstverletzendes Verhalten häufig ganz eng mit Mobbing zusammen.

In einer zunehmend egozentrischen Gesellschaft sei es wichtig, sich in andere einfühlen zu können. Die Daten der Schule seien "sehr eindrucksvoll": Rückgang der Opferrate um 43,8 Prozent und der Täterrate um 41,9 Prozent - "das ist schon ein Wort!". Die Teilnahme am Programm sei "etwas Besonderes", und "an den Schulen, die wir zertifizieren, weht ein anderer Wind", lobte Resch.

Und wie gestaltet sich das Olweus-Programm, dem nach einer 18-monatigen Einführungs- eine sechs Monate lange Zertifizierungsphase folgt? Zunächst bilden sich innerhalb des Kollegiums Kleingruppen, die über anderthalb Jahre regelmäßig von einem Olweus-Coach zum Thema Mobbing unterwiesen werden - vom Erkennen bis hin zu adäquaten Reaktionen. Hinter dem Begriff "Gute Klassenleitung" steht das Schaffen einer positiven Lernumgebung, außerdem finden regelmäßig Klassengespräche statt; in der MRS sind künftig auch Schülersprechstunden angedacht. Die Pausenaufsicht schließlich zeichnet sich durch gezielte Präsenz aus: "Die Lehrer tragen dabei inzwischen Signaljacken", merkte Baust an, der aber auch den zeitlichen Mehraufwand, den die Lehrer für das Programm aufbringen, ins Feld führte: "Zeit, die wir eigentlich nicht haben."

Entsprechende Zusatzstunden seitens des Ministeriums "wären schön", bestätigte Ditter-Stolz. Wichtig, so die Rektorin, sei die individuelle Wahrnehmung des Einzelnen: "Ich nehme dich so wahr, wie du bist." Und damit einhergehend dessen Stärkung, denn "wenn ich meine Stärken kenne, bin ich nicht mehr so unsicher". Dafür, dass die Olweus-Praxis auf fruchtbaren Boden fällt, sprachen auch die positiven Stellungnahmen dreier Neuntklässlerinnen. "In der fünften, sechsten Klasse gab es gefühlt jede Menge Streit - das ist jetzt nicht mehr so", sprach Nike Sacher auch ein deutlich verbessertes Klassenklima an. Jeanne-Sofie Kobas war froh darüber, dass sich die Schule mit Mobbing auseinandersetzt, und erleichtert zu wissen, dass man sich im Ernstfall an Lehrer wenden könne und unterstützt werde.