Hartmut Müller, der auch VdK-Vorsitzender ist, hatte in der Gemeinderatssitzung am 24. März das Wort ergriffen und einem Rathauskollegen einen „Fall Löbel“ unterstellt. Foto: Sturm

Ladenburg. (krs) Der Ortsverband des VdK fährt schweres Geschütz auf: In einer Pressemitteilung vom Ostermontag mit dem Titel "Schmutzige Vorgänge in Ladenburg" behaupten der stellvertretende Vorsitzende Josef G. Hoffmann und die Schriftführerin Heike Jung, dass der VdK-Vorsitzende und Mitarbeiter der Ladenburger Stadtverwaltung, Hartmut Müller, vor der Kündigung stehe. Müller habe die "Mitteilung des zuständigen Integrationsamts Stuttgart" erhalten, "dass sein Arbeitgeber, die Stadt Ladenburg, vertreten durch den Bürgermeister, die Zustimmung des Amtes zu seiner außerordentlichen Kündigung verlangt".

Der VdK versteht dies als Reaktion auf Müllers Wortmeldung in der Gemeinderatssitzung, in der er einen Kollegen aus dem Stadtbauamt angegriffen hatte: "Auch in Ladenburg gibt es einen Fall Löbel." Bürgermeister Stefan Schmutz hatte sich gegen diese Vorwürfe verwahrt und Müller das Wort entzogen.

Für den VdK stellt sich die Frage, "ob hier nicht ein unbequemer Mensch mit Behinderung auf diese Weise kaltgestellt und mundtot gemacht werden soll". Stattdessen solle die Stadt besser selbst nachprüfen, ob an den Vorwürfen Müllers nicht doch etwas dran sei: "Wenn es nichts zu vertuschen gibt, könnte man die entsprechenden Sachverhalte auch ,proaktiv’ transparent machen." Es gäbe bei Firmen in der privaten Wirtschaft "die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, die Zweifel an der Integrität ihrer Vorgesetzten haben, eine Prüfung dahingehend anstoßen können und dies, ohne die Befürchtung haben zu müssen, deswegen gekündigt zu werden. Sollte das in der kommunalen Verwaltung nicht möglich sein?"

Zudem habe Müller nach dem RNZ-Bericht ein anonymes Schreiben erhalten, "in dem er auf das Wüsteste beschimpft und in seiner Gesundheit bedroht wird". Das sei nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Man habe jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt – wie auch in der Vergangenheit.

Steht denn nun Müller vor der Kündigung? Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann erklärt auf Anfrage, dass man sich nicht öffentlich zu Personalangelegenheiten äußere. Aber: "Das Schreiben des VdK Ortsverbands Ladenburg verurteilen wir auf das Schärfste."