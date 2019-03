Ladenburg. (stu) Wenn fast 100 Mitglieder an einem Samstagvormittag eine Jahreshauptversammlung besuchen, muss ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung stehen. Entweder geht es dann um Personalentscheidungen oder ums liebe Geld. Da beim Kleingartenverein die Personaldiskussionen nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Jürgen Weygold beendet sind, sorgten die Finanzen für den enormen Andrang. Es ging um die Frage, ob ein neues Vereinsheim gebaut werden soll. Ein Aufregerthema, schließlich hatte der Vorstand vorgeschlagen, von jedem Mitglied eine Sonderumlage in Höhe von 300 Euro für den Um- oder Neubau zu verlangen.

Hintergrund WAHLEN UND EHRUNGEN



Einstimmig gewählt wurden:

Vorsitzender: Jürgen Weygold.

Kassiererin: Dorit Diosi.

Schriftführern: Ina Hering. Geehrt wurden:

10 Jahre: Rita Krayer, Markus Bilz, Uwe Pfaff, Elke Hänsel.

25 [+] Lesen Sie mehr WAHLEN UND EHRUNGEN



Einstimmig gewählt wurden:

Vorsitzender: Jürgen Weygold.

Kassiererin: Dorit Diosi.

Schriftführern: Ina Hering. Geehrt wurden:

10 Jahre: Rita Krayer, Markus Bilz, Uwe Pfaff, Elke Hänsel.

25 Jahre: Alexander Grimmeisen, Margit Korell, Susanne Gutscher, Siegfried Klyta.

40 Jahre: Heinrich Gondro und Norbert Sauter. stu

[-] Weniger anzeigen

Der Betrag sollte über sechs Jahre bezahlt werden, jährlich wären das also 50 Euro Sonderzahlung für die Pächter der Kleingartenanlagen im Heddesheimer Weg und im Aufeld. In der Diskussion wurde schnell klar, dass sich die Mitglieder einen schnellen Neubau nicht vorstellen können. Bereits die beiden Vorgänger von Weygold, Ferdinando Abbate und Uwe Breitbarth, hatten vergebens versucht, die Mitglieder von den Um- oder Neubauplänen zu überzeugen. Das alte Vereinsheim sei zwar nicht einsturzgefährdet, sagte Weygold, aber ein passender Treffpunkt für die Mitglieder sei der Zweckbau auch nicht. Die Pflege der Gemeinschaft sei für einen Kleingartenverein ungemein wichtig - dies könne dort aber nicht umgesetzt werden. Weygold brachte als Übergangslösung den Ausbau des alten Geräteschuppens ins Spiel, was aber keine Lösung für die Zukunft sei. Nach Architektenschätzungen würden die Materialkosten für einen Neubau rund 80.000 Euro kosten. Um das Vereinshaus zu bauen, sind dann Eigenleistungen der Mitglieder erforderlich. "Wenn wir das Vereinshaus von einer Firma erstellen lassen, kostet das den Verein 150.000 Euro", rechnete Weygold vor.

Er habe kürzlich ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Schmutz gehabt, bei dem es auch um das marode Vereinshaus im Heddesheimer Weg gegangen sei. Die Stadt werde dem Verein unter die Arme greifen, habe Schmutz in dem Gespräch gesagt, so Weygold: "Konkretes kann ich noch nicht sagen, aber allein die Bereitschaft der Stadt Ladenburg, uns zu unterstützen, ist eine erfreuliche Nachricht." Weygold appellierte an die Mitglieder, mit der Genehmigung der Sonderzulage ein Zeichen zu setzen. Ein neues Vereinshaus würde auch die Logistik für das Gartenfest vereinfachen, endlich könnten auch Fachvorträge angeboten werden.

Rund 100 Mitglieder des Kleingartenvereins entschieden mit breiter Mehrheit, den Neubau des Vereinshauses am Heddesheimer Weg in Angriff zu nehmen.

"Wir haben doch ein intaktes Vereinshaus im Aufeld, und das wird als Treffpunkt nicht genutzt", merkte ein Mitglied an. "Und jetzt bauen wir vielleicht ein neues Vereinshaus in der Anlage am Heddesheimer Weg. Dann haben wir zwei Vereinshäuser, die nicht genutzt werden." Für ihn sei sein Garten wichtig, so das Mitglied weiter. Ein Vereinshaus würde in einem Kleingartenverein nur eine Nebenrolle spielen. Viele Mitglieder befürchteten zudem, dass sich der Verein mit der Investition in ein neues Haus übernehmen könnte.

Doch auch einen Umbau sehen einige Mitglieder skeptisch. Mindestens 20.000 Euro würde dieser Schritt kosten. "Wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann nur für einen Neubau", sagte ein Mitglied. Nach der Diskussion stellte Weygold den Vorschlag des Vorstands zum neuen Vereinsheim zur Abstimmung. Er fand eine breite Mehrheit. Währenddessen geht es auch in der Gartenanlage "Aufeld" weiter. Nach der Auflösung der Anlage "Weinheimer Weg", wo die neue Nordstadt entsteht, wurden im Aufeld zehn zusätzliche Gartenparzellen geschaffen. Die neuen Wege wurden bereits angelegt, Leitungen für Strom und Wasser sind ebenfalls verlegt.