Ladenburg. (stu) Am Morgen des ersten Advents gedenkt die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg stets ihrer verstorbenen Kameraden, die sich aktiv in der Wehr betätigten oder zum Freundeskreis der Feuerwehr gehörten. Die beiden stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Markus Wolf und Pascal Löffelhardt sprachen von einer wichtigen Veranstaltung, an der man auch zukünftig festhalten wolle.

Gedenk- und Grußworte richtete in diesem Jahr Monika Wolf von der Pfarrgemeinde St. Gallus an die Feuerwehrgemeinschaft. Sie betonte in der Trauerhalle auf dem städtischen Friedhof, dass die Feuerwehr für Ideale und Werte stehe, die in der heutigen Zeit besonders wichtig seien. Seit 1859 packen in Ladenburg Feuerwehrmänner – und in den vergangenen 20 Jahren auch immer mehr Feuerwehrfrauen – mit an, um Menschen in Not zu helfen. Unfallhilfe auf der Autobahn, Brände löschen in Häusern und Industrieunternehmen, Rettung von Menschen und Tieren und noch viele weitere Aufgaben leisten die Feuerwehrkameraden mit viel Engagement. „Wenn hilfsbereite Menschen anpacken, wenn andere Menschen in Not sind, dann funktioniert unsere Gesellschaft“, sagte Wolf, die auch die Branderziehung in den Kindergärten durch die Feuerwehr lobte. Wolf rief dazu auf, respektvoll mit Lebensrettern umzugehen. Dies sei in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall gewesen, die Medien berichteten fast täglich, dass Feuerwehrleute, Polizisten oder Sanitäter angegriffen werden. Auch die Ladenburger Feuerwehr musste erst kürzlich bei einem Dachstuhlbrand solche unangenehmen Erfahrungen machen. Wolf wünschte abschließend, dass die Feuerwehrleute nach ihren Einsätzen immer gesund ins Feuerwehrhaus zurückkehren mögen.

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier vom Feuerwehrchor und der Ladenburger Stadtkapelle. Der Trompeter der Kapelle, Lothar Blüm, spielte zur Kranzniederlegung am Kreuz des Friedhofes „Ich hatt’ einen Kameraden“.