Von Axel Sturm

Ladenburg. Sie haben sich ein großes Ziel gesetzt. "Wir wollen die größte Wäscherei für Hotelwäsche in Europa werden", erklären Sabrina Burkhardt und Sven Witteler. Die beiden sind die Inhaber der Großwäscherei Witteler & Burkhardt mit Sitz in Ladenburg.

Eine Entwicklung, die so nicht abzusehen war. Denn das Industriegebiet auf dem ehemaligen Total-Gelände hat den beiden Unternehmern bereits einige schlaflose Nächte beschert. Mit Schaudern erinnern sie sich an den 19. Juli 2017. Damals brannte eine der benachbarten Industriehallen ab. Vier Startup-Unternehmen waren von dem Brand betroffen.

Drei Monate später dann die zweite schlechte Nachricht: Die Großwäscherei Schmitt hatte sich wohl übernommen. Das Unternehmen war Anfang 2017 von Altenbach in die von Witteler und Burkhardt neu gebaute Industriehalle gezogen. Als die Firma dann im November 2017 Konkurs anmeldete, mussten die Hallenbesitzer handeln.

Kaufinteressenten für die weltweit modernste Wäscherei für Hotels gab es genug. Aber die Architektin und der Bau-Ingenieur aus Schriesheim hatten andere Pläne. Sie wollten selbst in die Wäscherei investieren und das Unternehmen in Eigenregie wieder in die Gewinnzone führen. Zusammen mit dem bisherigen Betriebsleiter der Wäscherei, Markus Zwaller, machten sich die beiden ans Werk. "Kein Stein blieb auf dem anderen, alles wurde in Frage gestellt", berichten Burkhardt und Witteler.

Innerhalb weniger Monate machten sich die neuen Inhaber in der Branche einen Namen. Zu ihren Kunden gehört inzwischen auch die Hilton-Hotelgruppe. Die frisch gewaschenen Handtücher, Bettlaken, Bezüge und Bademäntel werden von firmeneigenen Lkw abgeholt und zur Reinigung nach Ladenburg gebracht.

Auch andere namhafte Hotelketten gehören zum Kundenstamm des Ladenburger Unternehmens, das in einer 4000 Quadratmeter großen Halle umweltschonend Wäsche reinigt. Obwohl Burkhardt und Witteler einen nagelneuen Maschinenpark übernommen hatten, investierten sie zusätzlich 1,5 Millionen Euro in die Wäscherei.

"Alle 85 Beschäftigten ziehen mit", freuen sich die neuen Inhaber. Ihr Ziel ist es, 4,5 Tonnen Wäsche pro Stunde zu reinigen. "Wir sind bereits auf einem guten Weg dahin", erklären sie. In wenigen Wochen wird der Betrieb zwei komplette Schichten fahren. Mit der Firma Kannegiesser, dem Marktführer für Industriewaschmaschinen, haben sie jüngst einen Kooperationsvertrag geschlossen. Demnach würden alle neu entwickelten Maschinen in Ladenburg getestet. Dadurch werde die Wäscherei auch künftig die modernste weltweit sein, erklärt Witteler stolz.

Da der Hotelwäschemarkt stetig wächst, wollen die Unternehmer ihr Geschäft erweitern. Sabrina Burkhardt bereitet derzeit den Antrag für den Bau einer weiteren, ebenfalls 4000 Quadratmeter großen Halle vor. Sie soll Ende 2019 fertig sein. Für die Zeit danach planen Burkhardt und Witteler den Bau von zwei weiteren Hallen in der gleichen Größenordnung.

Mit insgesamt vier Hallen und einer Produktionsfläche von 16.000 Quadratmetern wäre das Unternehmen dann die größte Hotel-Wäscherei Europas. "Die Firma Kannegiesser hat uns bescheinigt, dass wir nach Umsetzung unserer Pläne in der Champions-League spielen werden", freut sich Witteler. Am Ladenburger Standort wird zudem ein Verwaltungsgebäude gebaut, in das vier weitere Firmen einziehen werden.

Bei ihren Zukunftsplänen blicken die beiden Unternehmer aber nicht nur auf die Wäschereisparte - sie sprechen sogar von neuen Geschäftsmodellen. "Wir haben jetzt Kontakte zu den größten Hotelketten und können uns gut vorstellen, künftig selbst neue Hotels zu bauen. Auch davon würde der Standort Ladenburg profitieren", meint Witteler.