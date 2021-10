Ladenburg. (stu) Mit dem Bau von modernen Häusern in der Altstadt hatten die Mitglieder des Technischen Ausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einige Probleme. Mit der Installation der intelligenten Funktechnologie "LoRaWAN" dagegen gingen sie konform. Am Donnerstag wurden die Funkmodule an vielen Stellen in der Stadt eingebaut.

Damit geht die Stadt ein Stück weit in Richtung "Smart City". "LoRaWAN" ermöglicht die Zusammenarbeit verschiedener Systeme. Durch das Sammeln unterschiedlicher Daten lassen sich Rückschlüsse ziehen, die gezieltere Arbeitseinsätze ermöglichen. Maximilian Bauer von der städtischen Fachstelle für Digitalisierung nannte Beispiele, wo die intelligente Funktechnologie eingesetzt wird: So wird die Luftqualität in den städtischen Gebäuden gemessen, bei der Gebäudesicherheit leistet das System Unterstützung, und auch beim Parkplatzmanagement sei "LoRaWAN" hilfreich.

So kann abgelesen werden, ob unvernünftige Autofahrer ihre Fahrzeuge in Feuerwehrzufahrten abstellen. Und wenn in einem Öltank eines öffentlichen Gebäudes der Brennstoff zur Neige geht, erhalten die Hausmeister eine Meldung, dass bald Öl bestellt werden muss. "Daten sammeln ist das eine – die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen das andere", sagte Stadtrat Steffen Salinger (SPD). Er forderte die Verwaltung auf, nach sechs Monaten eine Bilanz vorzulegen, um Handlungsschwerpunkte festzulegen. Positiv bewertete auch Ernst Peters (FDP) das System. Darüber hinaus machte der Liberale einen Vorschlag. Er kann sich eine "sinnvolle, zukunftsweisende Verkehrslenkung" vorstellen. Dafür sollten in der Ladenburg-App freie Parkplätze in der Altstadt angezeigt werden können. Sodass potenzielle, autofahrende Besucher sie jederzeit einsehen können.