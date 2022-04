Ladenburg. (stu) Die Römerstadt bereitet sich auf die Badesaison vor. Der Freibadförderverein (FFL) hat am Samstag zum Frühjahrsputz aufgerufen – und immer wenn der FFL eine Veranstaltung organisiert, sind die Chancen groß, dass das Wetter kein guter Begleiter ist. Statt Frühlingstemperaturen herrschten bei der FFL-Auftaktveranstaltung für die Badesaison 2022 im Schneetreiben fast Minustemperaturen. Trotzdem kamen rund 40 Helfende zu der Aktion. Dabei waren auch die Jugendfeuerwehr und ein Team der DLRG.

Der FFL-Vorsitzende Walter Dehnel selbst musste sich wegen einer gerade überstandenen Operation etwas zurücknehmen, was ihm sichtlich schwerfiel. "Es juckt natürlich in den Fingern, wenn man auf die Aufgabenliste schaut", sagte der Versicherungsmanager, der als gelernter Maurer über viel handwerkliches Geschick verfügt.

Auch in diesem Jahr haben sich die Freibadförderer ein größeres Projekt auf die Fahne geschrieben. Neben dem Beach-Volleyballfeld wird ein Fitnessgerätebereich aufgebaut, der besonders die jugendlichen Schwimmbadbesucher ansprechen soll. Um die 5000 Euro hat der FFL dafür vorgesehen, mithilfe des städtischen Bauhofs soll das Projekt zeitnah umgesetzt werden. Noch sind die Geräte nicht bestellt, sodass die Einweihung des Fitnessparks in dieser Badesaison doch recht ambitioniert ist. Die Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof bezeichnete Dehnel als "vorbildlich". Beim neuen Bauhofleiter Andreas Treiber steht demnächst ein Gespräch an.

Es ist ein Glücksfall für die Stadt, dass der FFL gute Kontakte zu Handwerkern hat. So hilft die Firma Hans Wank, mit der Dehnel befreundet ist, beim jährlichen Heckenschnitt. Diese Arbeit muss fachmännisch erfolgen. Für das Einsammeln des Grünschnitts und des Laubs auf den Liegewiesen war hingegen die FFL-Helferschar zuständig. Auch auf den Garten- und Landschaftsbetrieb Markus Wolf kann sich der FFL immer verlassen. Wolf ist selbst Vater zweier Kinder und unterstützt das Freibad daher gerne, wo er kann. Am Samstag wurde ein lang gehegter Wunsch des FFL umgesetzt. Einer der Pflanzbereiche um das Schwimmbecken wurde erneuert. Viel Freude bereitet den Badegästen die blühende Hibiskushecke. Ziel des Arbeitseinsatzes war es, um den gesamten Beckenbereich eine Hecke zu pflanzen. Die Pflanzen finanzierte der FFL, ein Mitarbeiter von Wolf pflanzte sie kostenlos ein und leitete den Arbeitstrupp der DLRG an. Kurz nach 14 Uhr konnte das Pflanzteam dem Vorsitzenden melden, dass er auch diese Aufgabe auf seiner Liste abhaken kann.

Fleißig und engagiert waren die Mitglieder der Jugendfeuerwehr dabei. Die technisch begabten Wehrmitglieder kümmerten sich um die Wartung der Rasensprenger, und auch in Sachen "Unkrautentfernung" war der Feuerwehrnachwuchs erfolgreich. Der stellvertretende Jugendwart der Feuerwehr, Clemens Tiemann, sagte der RNZ, dass sich die jungen Wehrmitglieder immer wieder auf den Schwimmbadeinsatz freuen. Beliebt sei er, weil man den Erfolg des Einsatzes gleich sehen kann: Der Sandbereich des Beach-Volleyballfelds war am Ende des Tages wie neu.

Trotz der eisigen Kälte besuchte auch der siebenjährige Franz mit seinen Eltern die Putzaktion. "Das Schwimmbad öffnet bald, und dann soll es auch sauber sein", fand er. Der Grundschüler putzte mit seinen Eltern das Planschbecken, das er selbst natürlich nicht mehr nutzt, wie er erklärt. Für ihn ist die Familien-Wasserrutsche der persönliche Favorit, die der FFL 2003 anschaffte. Das Leuchtturmprojekt war mit rund 100.000 Euro die bisher teuerste Anschaffung des Fördervereins.

Dehnel sagte der RNZ, dass die FFL-Kasse trotz Corona gut gefüllt sei. Der Vorsitzende begrüßte übrigens die Umsetzung des neuen digitalen Kassensystems, das der Gemeinderat wohl beschließen werde. Nach wie vor ist der Campingfan motiviert, das Freibad mit seinem Team zu verschönern. Er ist zwar mit seiner Frau Simone auch gerne auf dem Odenwälder Campingplatz, aber regelmäßige Besuche des Ladenburger Freibads gehören für ihn einfach dazu. Er freute sich bei der Putzaktion, dass die Vorstandsmitglieder Dirk Ziegelmeier und Jochen Quintel seine Aufgabe "perfekt" übernahmen.