Ladenburg. (pol/van) Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr musste die Berufstierrettung Rhein-Neckar wieder zu einem Einsatz ausrücken. An einem Fußweg in Höhe der Lopodunumstraße steckte ein Igel in einem Rohr fest, welches sich etwa einen Meter tief unter der Erde befand.

Da die Tierrettung den kleinen Igel nicht alleine befreien konnte, wurde die Feuerwehr Ladenburg dazu gerufen. Diese konnte das Tier dann zeitnah befreien. Die Tierrettung hat den Igel zur weiteren Versorgung in ihre Obhut genommen.