Ladenburg. (krs) Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt weiter, am Montag wollen Bund und Länder erneut über Beschränkungen beraten. Immer lauter werden derweil die Rufe nach Schichtbetrieb an Schulen. Aber was sagen eigentlich die Schulen zu solchen Vorschlägen? Die RNZ hat in Ladenburg nachgefragt.

"Solche Modelle sind natürlich sinnvoll in einer bestimmten Pandemiestufe", sagt Stefan Baust, Leiter der Merian-Realschule (MRS). "Aber keine Frage, für die Schüler ist Präsenzunterricht besser." Die MRS habe ein Konzept für Fernunterricht, dafür seien die Schüler auch schon fit gemacht worden. "Wir müssen die Beschlüsse einfach abwarten und darauf vertrauen, dass es die richtigen sind", sagt Baust pragmatisch. Dass Schulen komplett geschlossen werden, glaubt der Leiter nicht. "Das hätten wir sonst jetzt schon."

Ein Wechselbetrieb bedeute eine zusätzliche Belastung der Lehrkräfte. "Wir haben nicht die Personalressourcen, dabei jede Stunde wie im Präsenzformat zu machen", sagt er. "Mann muss sich im Klaren darüber sein, dass es in diesem Fall Einschränkungen geben wird." Zum Beispiel könnten die Einrichtungen sich auf die Kernfächer konzentrieren.

So sieht es auch Falko Lohberger, stellvertretender Schulleiter des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG). "Man kann nicht sagen, wir halbieren die Klassen und die Bildung geht zu 100 Prozent weiter", sagt Lohberger. "Halbierte Klassen sind halbierte Bildung, wenn nicht noch weniger." Ihm ist vor allem wichtig, dass dafür ein Bewusstsein entsteht. Von der Corona-Konferenz am Montag wünscht er sich, "dass man strengere Maßnahmen trifft, wenn sie erforderlich sind, und dass man sie konsequent trifft". So könne das CBG seiner gesellschaftlichen Verantwortung als Schule nachkommen. "Aber ich wünsche mir, dass Bildung vor Wirtschaftsinteressen steht."

An der Werkrealschule Unterer Neckar hat Rektor Thomas Schneider eine andere Meinung. Er wünscht sich, dass die Schulen vor Ort individueller entscheiden können. "Aufgrund unserer Räumlichkeiten können wir den Mindestabstand nicht einhalten", schildert er. Die Klassenhalbierung sei dafür eine Lösung, und in Kleingruppen könnten Schüler ohnehin besser lernen. Doch Schneider sagt auch: "Im Schichtbetrieb können wir keinen Ganztagsunterricht machen, aber jedem Schüler vier Stunden am Tag bieten." Das sei mit den räumlichen und personellen Ressourcen zu leisten.

Alle Schulleiter nennen die personellen Ressourcen als Problem beim Wechselunterricht. "Wenn wir die Klassen halbieren, kann sich nicht ein Lehrer gleichzeitig um beide Gruppen kümmern", sagt Lohberger. Auch der Leiterin der Dalberg-Grundschule, Kirsten Lather, macht die Personalsituation Sorgen. "Wenn Lehrer in Quarantäne müssen, geraten wir mit unseren Kapazitäten schnell an Grenzen", fürchtet sie. Gerade in der Grundschule sei Präsenzunterricht wichtig. "Da kann der Fernunterricht noch so attraktiv sein, er ersetzt das Lernen vor Ort nicht", betont Lather. Auch ein Schichtbetrieb sei an Grundschulen schwer umsetzbar. "Es tut den Kindern gut, zusammen zu lernen."

An der Martinsschule sagt Leiter Steffen Funk: "Wenn von Wechselmodellen gesprochen wird, ist das für uns besonders schwierig, wir können nicht einzelnen Schülern sagen, dass sie zu Hause bleiben sollen." Vorstellen könnte sich Funk höchstens versetzte Anfangszeiten. "Die Pausen haben wir angepasst, aber morgens stehen auf einen Schlag 30 Busse auf dem Schulhof." Bei der sonderpädagogischen Bildungseinrichtung seien stets viele Menschen in den Alltag involviert: Schüler, Pflegekräfte, Lehrpersonal und Fahrer. Und genau da liegt der Knackpunkt.

"Die Busunternehmen haben weitere Aufträge, und auch die Eltern müssen schließlich arbeiten." Den Schulbeginn zeitlich zu versetzen, gestalte sich aufgrund der vielen Beteiligten enorm schwierig. Und an der Martinsschule sei vor allem das Kontakthalten wichtig. "Unsere Schüler sind eingeschränkt", sagt Funk. "Da braucht es beim Fernunterricht zum Beispiel immer die Eltern, die die Geräte bedienen." Vorbereitet sei die Schule trotzdem. "Im schlimmsten Fall würden wir zur Notbetreuung wie im Frühjahr zurückkehren."