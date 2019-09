Von Axel Sturm

Ladenburg. Eigentlich ist die neue Stadträtin der FDP, die erst seit Kurzem Mitglied der Freien Demokraten ist, eine "recht unpolitische Frau". Ihr Name stand bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren zwar auf der Liste der SPD, aber das sei eher ein Freundschaftsdienst für ihren Nachbarn, den Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck, gewesen, sagt Ursula Völkel.

Weil sie mit der Schulpolitik der baden-württembergischen Sozialdemokraten nichts anfangen konnte, trat die Grundschullehrerin sogar aus der Partei aus. Für die Kommunalpolitik hat sich die vierfache Mutter, die mit ihrem Mann Mark und den Kindern Jule (17) und Philipp (22) in den Weihergärten wohnt, aber immer interessiert.

Ladenburgs neue Räte

Wie sind die Schulen ausgestattet? Was tut Ladenburg für seine Senioren? Warum gibt es keine ausreichenden Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche? Solche Themen beschäftigen Völkel, die im Mai mit 1777 Stimmen in den Gemeinderat gewählt wurde. Diesmal stand sie statt für die SPD eben für die FDP auf der Liste. Im Johanniter-Seniorenheim am Waldpark, wo Völkel einen Seniorenchor leitet, traf sie zufällig FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe, als der Alt-Bürgermeister Rainer Ziegler berichtete, dass die Freien Demokraten aus Kandidatenmangel wohl keine Gemeinderatsliste aufstellen können. "Das wäre aber schade, Herr Luppe", sagte Völkel und war bereit, sich mit ihm zu einem vertiefenden Gespräch zu treffen.

Dabei gelang es Luppe offensichtlich, Völkel für die FDP-Themen zu begeistern, und so war der Schritt auf die Liste, die nun konkrete Formen annahm, die logische Folge. Dass sie tatsächlich gewählt werden würde, damit hatte sie aber nicht gerechnet.

Die FDP war schließlich mit Luppe als einzigem Rat im Gremium vertreten und nichts deutete daraufhin, dass die Freien Demokraten einen zweiten Sitz holen würden. Damals wusste Völkel aber noch nicht, dass Luppe nicht mehr bei der Wahl antreten würde. Das kündigte er erst bei den Haushaltsreden an. Und damit war Völkel auf der FDP-Liste die bekannteste Persönlichkeit.

Zudem machte die auf Listenplatz eins stehende Kandidatin einen guten Wahlkampf, ihre Vorstellungsrunden auf den verschiedenen Podien waren überzeugend. Die Auszählung verfolgte Völkel im Domhof. Dabei zeichnete sich schon früh ab, dass sie ein Mandat holen würde. "Leider bin ich weiterhin Einzelmitglied, das ist für mich zeitlich natürlich eine Riesenaufgabe", sagt Völkel beim RNZ-Besuch.

Ihr sei klar, dass sie nicht alle Ausschüsse und Kommissionen besetzen könne. Ihre Themengebiete Senioren, Jugend, Bildung und Stadtentwicklung will Völkel aber engagiert beackern. Dabei hofft sie auf die Unterstützung der anderen Fraktionen. "Wir wollen doch alle das Gleiche: die besten Entscheidungen für Ladenburg."

Auf Menschen zuzugehen ist eine von Völkels Stärken. Die in Köln aufgewachsene Rheinländerin machte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin. Einige Jahre arbeitete sie am Aachener Klinikum, bis ihr Mann eine Stelle bei einem Ludwigshafener Chemieunternehmen angeboten bekam und die Familie nach Ladenburg zog. In Heidelberg studierte Ursula Völkel dann auf Lehramt. Sie war in Schriesheim tätig und ist seit 2006 an der Dalberg Grundschule angestellt. "Ich bin hier glücklich, verstehe mich mit der Schulleiterin Kerstin Lather sehr gut und schätze die Freundlichkeit des Kollegiums."

In den Fastnachtsferien geht es für Völkel aber immer noch regelmäßig ins Rheinland. "Karneval zu feiern ist für mich ein Muss, ja, ich bin eine Kölner Frohnatur", sagt sie und lacht.

Mit Völkel zieht also nicht nur eine ambitionierte Liberale, sondern auch ein Stück mehr Fröhlichkeit ins Gremium ein. Aber: "Ich kann versprechen, dass ich meine neue Aufgabe mit großer Ernsthaftigkeit ausüben werde", sagt Völkel. Man glaubt es ihr.