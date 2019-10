Ladenburg. (skb) Mit einem bilderbuchmäßigen Finale wurde auf dem Hegehof das letzte große Fest der Saison gefeiert. Proppenvoll war es während des Labyrinth-Abschieds auf dem gesamten Gelände: Während die Altrheinmusikanten aus Sandhofen mit Titeln wie der "Festwiesenpolka" oder dem Walzer "Kleine Anuschka" aufspielten, vergnügten sich die Jüngeren in Scharen auf der großen Spielwiese samt Strohhüpfburg, und etliche Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem Abstecher in den grünen Irrgarten - letzte Gelegenheit, noch einmal auf die Pirsch zu gehen, um die versteckten Stationen aufzuspüren und das Labyrinth-Rätsel zu lösen.

Der Irrgarten war in diesem Jahr unter dem Titel "Von Zeit zu Zeit im Maislabyrinth" erneut in Kooperation mit den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (REM) entstanden, wo noch bis Anfang Februar nächsten Jahres die große Mitmach-Ausstellung "Alles mit der Zeit" gezeigt wird.

Im Fokus standen beim Familienfest auch die kulinarischen Genüsse. Erneut hatte SWR-Fernsehkoch Bert Schreiber im Vorfeld die Kochlöffel geschwungen und Deftiges zubereitet: "Allerdings war ich ein bisschen angeschlagen", räumte Schreiber, bereits zum zwölften Mal Chef de cuisine beim Hoffest, ein.

Sein Leib- und Magengericht, das Szegediner Gulasch, bereitete Schreiber aber selbst zu, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Ausgerechnet die voluminöse Kipppfanne war wegen eines technischen Defekts ausgefallen, und die Brat-Alternative erforderte letztlich vier Etappen, schließlich galt es aus einem Zentner Fleisch Gulasch zu machen.

Umso mehr freute sich Schreiber über die positiven Rückmeldungen: "Die Leute sind zufrieden", der Hof "voll wie nie". Rundum zufrieden war auch Unternehmens-Chef Dieter Hege, nicht nur mit der Tagesresonanz, auch die gesamte Saison sei "für unsere Verhältnisse sehr gut" gewesen, "eine der besten überhaupt".

Kein Vergleich zum dauerheißen Vorjahr, als täglich der Mais gewässert werden musste und die anhaltenden Extremtemperaturen sich entsprechend auf die Besucherzahlen ausgewirkt hatten. Positiv hob Hege auch die Kooperation mit den REM hervor.

Eine weitere Konstante bat Bert Schreiber in seiner Funktion als Moderator des Nachmittags auf die Bühne: die "gute Seele des Hofs" Annette Ehleben, die die organisatorischen Fäden mit in der Hand hält. Sie bestätigte: "Ich freue mich immer ganz besonders, wenn’s den Kindern Spaß macht." Was beim Abschiedsfest definitiv wieder der Fall war.

Denn bevor zum Abschluss die Gewinner des Labyrinth-Spiels gezogen wurden, die die Stationen gefunden und ihren Laufzettel mit dem korrekten Lösungswort abgegeben hatten, warteten jede Menge Betätigungsmöglichkeiten: Da konnte man zum Beispiel Jürgen Frey beim "Apfelsaften" zusehen, der das Prozedere mit einer alten Presse auf traditionelle Art präsentierte.

Oder aber auf Kutschfahrt mit Karl-Heinz Rohrbacher aus Viernheim gehen beziehungsweise direkt auf dem Ponyrücken Platz nehmen - dafür waren erneut Mitglieder des Reiterhofs Abel aus Ketsch mit ihren Vierbeinern zu Gast. Außerdem warteten an der Bastelstation Dutzende Kürbisse darauf, ausgehöhlt und kunstvoll verziert zu werden.

Info: Das Labyrinth auf dem Hegehof in Neuzeilsheim geht auch nach dem Abschiedsfest noch ein wenig in die Verlängerung. Bis einschließlich Dienstag, 15. Oktober, hat es täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.