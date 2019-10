Ladenburg. (stu) In den 1970er Jahren gab es in Ladenburg sechs Tankstellen. Die beiden Tankstellen in der Bahnhofstraße gibt es schon längst nicht mehr, hier wurden die neue Sparkasse und die neuapostolische Kirche gebaut. Die Gasolin-Tankstelle am Graben in der Weinheimer Straße wurde in den 1980er Jahren abgerissen, ebenso die Weststadt-Tankstelle, vor 25 Jahren wurde in der Wallstadter Straße gegenüber der Bleiche die Agip-Tankstelle Kiener aufgegeben. Derzeit hat Ladenburg noch drei Tankstellen: In der Schriesheimer Straße, am Einkaufszentrum in der Wallstadter Straße und die vor zwei Jahren neu eröffnete Jet-Tankstelle am Stadteingang West.

Ende des Jahres gibt nun eine weitere Tankstelle auf. Die Aral-Tankstelle Müller am Einkaufszentrum stellt ihren Betrieb ein. "Wir haben nur noch bis zum 31. Dezember geöffnet, danach wird die Tankstelle abgerissen", sagte ein Tankstellenmitarbeiter der RNZ. Es werde demnach keinen Nachfolgepächter geben. Erleichtert über die Nachricht sind wohl die Anwohner der Wallstadter Straße. Immer wieder beschwerten sie sich wegen Lärmbelästigungen.

Im Tankstellen-Shop versorgten sich Jugendliche gerne mit Getränken und wegen des Lärmpegels rund um das Tankstellenareal rückte bis vor zwei Jahren regelmäßig die Polizei an. Seit die Tankstelle schon um 22 Uhr schloss, habe sich die Situation allerdings entspannt, sagte gestern eine Anwohnerin. Sie begrüßt trotzdem, dass der Tankstellenbetrieb Ende des Jahres eingestellt wird. "Bleibt zu hoffen, dass ein möglichst verträgliches Gewerbe hier angesiedelt wird."

Nicht betroffen von der Tankstellenschließung ist das Areal "F.A.M. Autozentrum Kiener". "Wir haben einen langfristigen Mietvertrag und den werden wir erfüllen", sagte Firmenmitinhaber Fritz Kiener. Auch er wurde informiert, dass die Tankstelle schließen wird. Ein Nachfolgekonzept sei noch nicht bekannt, er aber hörte, dass die auf dem Tankstellenareal stehenden Gebäude nicht abgerissen werden sollen.

Das Areal weckte bereits vor zehn Jahren das Interesse des Projektentwicklers Inwo-Bau aus Sandhausen. Das Unternehmen baute das dortige Einkaufszentrum und das benachbarte Feuerwehrhaus. Der Investor Jürgen Machmeier hatte eigentlich vor, das Areal in die Gesamtplanungen einzubeziehen, um hier eine modere Tankstelle mit einer Waschstraße zu bauen. Er wurde sich aber nicht einig mit dem Besitzer des Tankstellen-Areals, sodass die Planungen damals nicht umgesetzt werden konnten.