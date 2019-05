Von Axel Sturm

Ladenburg. "Das hat uns jetzt gerade noch gefehlt", schimpfte Jürgen Weygold, Vorsitzender der Ladenburger Kleingärtner. "Im Aufeld brennt es und nun können wir uns noch mit dem Einbruch in der Anlage am Heddesheimer Weg beschäftigen." In der Nacht vom Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter 27 Gartenhäuschen des nördlichen Anlagebereichs auf. Immer mehr Pächter meldeten im Laufe des gestrigen Freitags ihre Schäden an.

Weygold und sein Stellvertreter Alexander Grimmeisen gehen von einem Schaden von mindestens 30.000 Euro aus. In ersten Schätzungen der Polizei wurde ein Schaden von 12.000 Euro genannt. Der werde aber sicher weiter steigen, sagte Weygold, nachdem die meisten Schadensmeldungen protokolliert sind. Ein Großteil der Schäden wird wohl die Versicherung des Verbandes der Kleingartenvereine übernehmen. Private Anbieter versichern Kleingärten seit ein paar Jahren nicht mehr, weil die Einbruchhäufigkeit in Kleingärten massiv zugenommen hat.

Auch die Ladenburger Kleingärtner haben damit schon Erfahrungen gesammelt: Vor rund zehn Jahren wurden die Pächter der Anlage im Heddesheimer Weg gleich mehrfach besucht. Es wurden zwar zwei mutmaßliche Täter ermittelt, die wurden aber nicht verurteilt. Weygold und Grimmeisen hoffen nun, dass die Polizei beim Serieneinbruch in dieser Woche erfolgreicher ermitteln wird. Die Chancen seien aber eher gering, meinte Weygold.

Fakt ist, dass die Täter die Nebenpforte am Heddesheimer Weg mit einem Brecheisen aufgehebelt haben, um mit einem Kleintransporter auf die Anlage zu fahren. Reifenspuren konnte die Polizei sichern. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, ließen die Täter mitgehen. Gartenutensilien, Rasenmäher, Kochtöpfe und Notstromaggregate, aber auch Gartenfräsen und Kabeltrommeln wurden entwendet. Großen Schaden richteten die Täter auch deswegen an, weil die Türen mit Gewalt aufgebrochen wurden. "Ein Pächter hat bereits fünf Einbrüche in den letzten 15 Jahren registrieren müssen - der ist natürlich besonders frustriert", erzählen die beiden Vorstandsmitglieder.

Mit grober Gewalt hebelten die Täter in der Nacht auf Dienstag Türen und Schränke in den Hütten auf und entwendeten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Foto: Sturm

Die Stimmung bei den Pächtern liege zwischen Wut und Enttäuschung, sagte Weygold. Während des Besuchs der RNZ in seiner Anlage kam bereits die nächste Geschädigte herein. "Wo gibt es denn die Schadensformulare?", fragte eine Pächterin, die ebenfalls von den Dieben Besuch erhielt. Aniko hat mit ihrer Familie seit 14 Jahren einen Garten direkt am Feldrand. Eingebrochen wurde bei ihr noch nie. Doch jetzt traf es sie besonders schlimm. Die Tür, die mit einer Zarge gesichert war, wurde mit einem Brecheisen aus der Verankerung gerissen. "Sogar Spielsachen und das Radio meiner Tochter haben sie mitgehen lassen", erzählt Aniko. Selbst eine Fritteuse luden die Täter in ihr Auto ein - wertvolle, noch nicht aufgepackte Küchengeräte blieben hingegen stehen.

"Das soll einer verstehen - mit System gingen die Burschen jedenfalls nicht vor", meinte Weygold. Ein Großteil der Schäden haben die Gärtner schon wieder repariert. Nachdem die Spurensicherung der Kriminalpolizei ihre Arbeit beendet hatte, begann das große Aufräumen. Zimperlich waren die Täter jedenfalls nicht. Schubladen wurden einfach ausgekippt und Gegenstände aus den Schränken auf den Boden geworfen.

Einige Gartenbesitzer übernachten sogar in ihren Gartenhäuschen - das war in der Nacht vom Montag auf Dienstag aber nicht der Fall. In der Kleingarten-Anlage am Heddesheimer Weg gibt es insgesamt 120 Parzellen. Zum Teil sind die Anlagen mit Alarmanlagen ausgestattet. "Ich denke, dass sich nun noch mehr Pächter überlegen werden, ihre Parzelle so zu sichern", meinte Weygold. Er und Grimmeisen waren in Eile. "Wir müssen zur Anlage ins Aufeld - dort brennt es", so die beiden Vorstandsmitglieder.

In der Gartenanlage in der Weststadt entstehen derzeit zehn neue Gärten, die für Gartenfreunde der ehemaligen Anlage im Weinheimer Weg gebaut wurden. Die Anlage im Weinheimer Weg wurde wegen der Nordstadtbebauung aufgegeben.