Von Günther Grosch

Weinheim. "Lachen, auch wenn einem gerade überhaupt nicht danach zumute ist." So lautet das "Glücksrezept" von Monika Roth und Claudia Arnold aus der "Lachschule Odenwald". Ein Beispiel dafür bot das Anfangsszenario beim Treffen mit den beiden Lach-Lehrerinnen im Café Florian am Marktplatz. Die Restaurantbetreiber Juan und Andrés Salazar hatten die Handwerker im Haus, wegen eines Wasserrohrbruchs. Und tatsächlich: Mit ihrer Art, jegliche Unbill einfach wegzulachen, gelang es Roth und Arnold, die Miene von Andrés Salazar aufzuhellen.

"Gelotologie", vom Griechischen "gèlos" ("Lachen"), lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für die Auswirkungen des Lachens auf den Menschen. Umgekehrt beinhaltet der Begriff "Gelotophobie" die Angst davor, ausgelacht zu werden. Kinder kommen auf bis zu 400 Lacheinheiten pro Tag. Erwachsene lachen im Schnitt 15 bis 20 Mal am Tag, also nur etwas mehr als einmal pro Stunde. "Das ist tragisch", weil gleichzeitig mehr und mehr Menschen von Depressionen und Burn-out betroffen sind, finden die beiden Lach-Lehrerinnen. Aus ihrer Sicht ist Lachen ein Heilmittel, um Stress abzubauen und Krankheiten vorzubeugen.

Eine Badewanne voller Glück

"Lachen ist gesund", weiß schon der Volksmund. "Beim Lachen stoppt das Gehirn die Produktion von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol. Anspannung und Stress werden wie durch ein Sicherheitsventil abgelassen. Durch die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin holen sich Lachende neue Leichtigkeit in ihr Leben", so die Expertinnen. Hemmungsloses Lachen regt darüber hinaus das Immunsystem an, wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus, baut Stresshormone ab, senkt den Blutdruck, fördert Verbrennungsprozesse und kann durch Hormonausschüttung sogar das Schmerzempfinden dämpfen.

"Und es hilft gegen Einsamkeit und ist Anti-Aging pur", sagt Roth und lacht. Durch das Lachen werden nicht weniger als 20 Gesichtsmuskeln bewegt. Hinzu kommt das Training von mehr als 100 von 646 weiteren Muskeln des menschlichen Körpers. Im Jahr 2008 hatte Roth, die ursprünglich im kaufmännischen Bereich gearbeitet hat, eine Praxis für Gesundheitsberatung gegründet. Zwei Jahre später folgte der "Lachclub" Abtsteinach und Anfang 2014 die "Lachschule Odenwald". Außerdem hat Roth eine Ausbildung zur Lachyoga-Lehrerin erfolgreich absolviert.

Nach ihrer Lachyoga-Leiter-Ausbildung habe sie sich "tagelang wie gedopt" und "wie in einer Badewanne, die vor Glück überläuft" gefühlt, sagt sie. Seitdem ist sie von Lachyoga "infiziert bis auf die Knochenhaut". Sie könne sich ihr Leben ohne Lachyoga nicht mehr vorstellen: "Ich sprudle voller Lebensfreude, gehe mit stressigen Situationen gelassener um, bin sehr kreativ und habe eine ordentliche Portion Humor hinzugewonnen."

Entstanden ist Lachyoga als Training Mitte der 1990er-Jahre durch den indischen Arzt Dr. Madan Kataria und dessen Ehefrau Madhuri, einer Yoga-Lehrerin. Dabei wird "Lachen ohne Grund" mit den Yogatechniken des Pranayama kombiniert: Lachyoga versteht sich als Kombination aus Atemtechnik, Zwerchfellstimulation, Körperbewegungen und dem Einsatz der Stimme.

Kaum zu glauben, wie gewaltig Lachen wirken kann: "Die Luft schießt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Lungen", so die Meisterinnen. Lachyoga ist zu einer weltweiten Bewegung geworden, die in über 100 Ländern in Tausenden von Lachklubs praktiziert wird. Dafür braucht es keinen Humor, keine Witze und keine Comedy, verdeutlicht Claudia Arnold, die in der ambulanten Krankenpflege tätig ist.

Die spielerischen Übungen seien leicht zu erlernen und führten schnell zu einem Lachen, das sich echt anfühlt und ansteckt. Vor allem können die Übungen jederzeit und überall angewendet werden, auch und gerade im Alltag: "Vor dem heimischen Badezimmerspiegel genauso wie im Verkehrsstau vor einer roten Ampel."

Weil der Körper nicht zwischen authentischem und zunächst simuliertem Lachen unterscheidet, ermöglicht die Lachyogatechnik Erwachsenen ein herzhaftes Lachen, ohne kognitives Denken einsetzen zu müssen. Arnold: "Unser Verstand wird kurzfristig ausgeschaltet. Wir haben die Chance, aus dem Hamsterrad herauszutreten." Zum Lach-Experten schulen lassen können Interessierte sich nicht nur in Abtsteinach.

Auch in Weinheim sind Roth und Arnold unter dem Motto "Lach dich frei" mit offenen Treffen für Erwachsene, Familien, Senioren, Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Kliniken regelmäßig vor Ort. "Komm und lach mit uns", heißt es beim jeweils am ersten Sonntag im Mai gefeierten "Weltlachtag" auf der Schlossparkwiese.

Bis Ende September trifft man sich anschließend an gleicher Stelle jeweils donnerstags von 18.29 bis 19.31 Uhr. Von Oktober bis April hat der "Lachclub Weinheim" sein Domizil von 18.46 bis 19.47 Uhr im Pfarramt St. Laurentius in der Roten Turm Straße. Zu dem einen wie dem anderen Treffpunkt kommen kann jeder – ohne Anmeldung und kostenfrei: "Spenden sind erlaubt." Mitzubringen ist "eine große Portion Lachbereitschaft". Denn: "Was erlacht wird, wird gespendet."

Die Theorie und anschließende Praxis sind allerdings erst einmal nicht zum Lachen. Gilt es für alle Spaßnudeln und die, die es werden wollen, doch zunächst zu lernen, wo welches Lachen überhaupt sitzt: das "Huhuhu" tief im Bauch, das "Hahaha" in der Brust, das "Hehehe" im Kehlkopf und das "Hihihi" unterm Schädeldach. Hinzu kommen Regeln. "Wohlfühlen", "Schweigen", "Offenheit" "Begeisterung" und "Augenkontakt".

Letzterer ist wichtig. "Wenn Menschen uns anlachen, berührt das unser Herz und zeigt uns, dass es Leute gibt, die uns freundlich gesinnt sind", sagt Roth. Arnold ergänzt: "Wer gemeinsam lacht, streitet nicht. Wer seine Zähne zeigt, kann nicht zubeißen." Alle fünf Regeln zusammengenommen sollen dazu beitragen, dass sich die Teilnehmer von Sorgen und Ballast lösen. Zumindest für eine Stunde.