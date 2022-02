Dass der Gebäudekomplex in der Kreuzgasse 7 abgerissen werden soll, stößt auf Kritik. Zwei junge Familien, die in ihrer Heimatgemeinde bleiben möchten, wollen hier bauen. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (RNZ) Das Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung zweifelt nicht daran, dass Architekt Bernd Kopp sich in seiner Planung an die Vorgaben der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung halten will. Das teilt das Forum nun in einer Reaktion auf seine jüngsten Aussagen zum Bauvorhaben in der Kreuzgasse 7 mit. Die Satzungen würden jedoch nicht nur aus den juristisch relevanten Paragrafen, sondern aus viel Text als Erläuterung für das, was mit den Vorschriften bezweckt werden soll, bestehen. Das alles ist nachzulesen auf der Homepage der Gemeinde. Aus Sicht des Bürgerforums gibt es drei Themen, "bei denen es nicht damit getan ist, auf die Befolgung der Paragrafen zu verweisen".

> Der Abriss der drei Bestandsgebäude: Das oberste Ziel der Erhaltungssatzung für Leutershausen ist die Bewahrung der "städtebaulichen Eigenart" des alten Ortskerns. Deshalb habe die Gemeinde laut Satzung die Aufgabe, genau zu prüfen, ob die Gebäude an dieser Stelle ortsbildprägend sind oder nicht, so das Forum. Nach diesen Kriterien sei das Ensemble Kreuzgasse 7 "in hohem Maße schutzbedürftig". Und weil es – außer der Madonna in der Westfassade – nicht unter Denkmalschutz stehe, komme daher die Erhaltungssatzung zu seinem Schutz auf. "Sie formuliert eindeutig, dass die Gemeinde deswegen den Eigentümern den gewünschten Abriss hätte untersagen müssen. Das hat sie jedoch nicht getan", kritisiert das Bürgerforum.

Allerdings eröffne die Satzung ein Schlupfloch, indem sie Eigentümern, die nachweisen können, dass ein Erhalt der Gebäude für sie "wirtschaftlich unzumutbar" sei, ermöglicht, "eine Übernahme durch die Gemeinde" zu fordern. Auch dies ist nicht geschehen. "Zu einem Nachweis der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit hätte eine Darstellung des Renovierungsbedarfs und der daraus entstehenden Kosten gehört", ist das Forum überzeugt. Nach seiner Kenntnis gebe es eine solche Darstellung nicht und sie sei von der Gemeinde nicht eingefordert worden.

> Die Umwidmung des Wohnhauses in eine Garage mit Einliegerwohnung: Die Satzung sieht einen solchen Fall nicht vor, es heißt aber auf Seite 10 der Gestaltungssatzung: "Bei Neubauten sind,kleine Häuser’ als Einfamilienhaus oder Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung oder Büroraum geeignet. Wie kann es sein, dass der Gemeinderat diese Pläne ohne jede Diskussion durchgewinkt hat?", wundert sich das Bürgerforum.

> Die Gestaltung der Fassade: Das Wohnhaus Kreuzgasse 7 gehört zum Haustyp "Kleine Häuser". Es sei vor allem der straßenständige Giebel dieses Gebäudes, der das Ortsbild prägt, da man von der Mittelgasse darauf zuläuft und er zusammen mit der benachbarten ehemaligen Schule der jüdischen Gemeinde ein einmaliges Ensemble bildet, findet das Forum. Kopp erläutere, wie er diese Fassade gestalten will: Es gehe um Kubatur, Dachneigung und Einfügung der Madonna. "Details fehlen", moniert das Forum.

Leider mache die Gestaltungssatzung in Bezug auf den Bautyp "Kleine Häuser" in ihren Paragrafen, abgesehen von Dachneigung, Kubatur, Traufhöhen, Dachüberständen und Fensterformen bei einem Neubau nur minimale Vorgaben, bedauert das Forum, sodass theoretisch eine völlig moderne Fassade entstehen könnte, in die die Madonna eingelassen ist. Andererseits werde in den Textteilen ausführlich erläutert, worin die Einmaligkeit der historischen Fassadengestaltung besteht. "Hier sind sowohl Gemeinde als auch Architekt gefordert, eine Fassadengestaltung vorzulegen, die der Sensibilität der Örtlichkeit gerecht wird", fordert das Bürgerforum. Dies betreffe auch die Fassaden der anderen neu zu errichtenden Gebäude der Kreuzgasse 7, die einem größeren Haustyp entsprechen und für die die Satzung Vorgaben mache.

Nicht ohne Grund habe das Bürgerforum in den vergangenen Jahren mehrere Veranstaltungen durchgeführt, bei denen zeitgemäßes Wohnen in alten Mauern und auch in "kleinen Häusern" vorgestellt wurde. In der Hoffnung, dass Menschen sensibilisiert werden für das, was die Ortskerne so einmalig macht.

Auch dem Bürgerforum sei daran gelegen, dem "städtebaulichen Missstand" abzuhelfen und Familien ein neues Zuhause zu ermöglichen, spielt es auf eine Aussage Kopps an. "Auf diesem Grundstück könnte man die Wohnfläche anders verteilen, als das im bisherigen Plan der Fall ist und dabei das Wohnhaus als Wohnhaus erhalten", findet das Forum.