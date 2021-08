Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn sie sich im Wind bewegen, sieht es aus, als seien sie schwerelos. Die Skulpturen des Ladenburger Künstlers Hans-Michael Kissel spielen mit dem Wind. Zu finden sind sie unter anderem am Berliner Gendarmenmarkt, in der Leipziger Innenstadt oder am Husumer Hafen. Sie werteten die Gartenschauen in Bingen und in Mannheim auf. Und natürlich sind sie auch in Ladenburg zu finden.

Hans-Michael Kissel stellt kinetische Skulpturen her. Aufgewachsen ist er in Worms, heute lebt und arbeitet er in der Römerstadt. Die drei in Ladenburg bekanntesten Kunstwerke, die im öffentlichen Raum stehen, sind zu sehen am westlichen Friedhofseingang, am Carl-Benz-Platz und an der Autobahnausfahrt der A 5, wo auf einem Feld der Baumschule Huben ein 22 Meter hohes Werk von ihm steht.

Die Corona-Krise hat die Kunstszene hart getroffen. "Und wenn man lesen muss, dass in den letzten zehn Jahren etwa 80 Prozent der privaten Galerien schließen mussten, dann stimmt mich das sehr bedenklich", sagt der Künstler beim RNZ-Besuch in seiner Atelier-Werkstatt in der Kirchenstraße. Das geschichtsträchtige Anwesen in der Altstadt haben Kissel und seine Frau Annette vor 15 Jahren gekauft, um ein Idyll mit einer hohen Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die Aussicht vom Wohnbereich im Ober- und Dachgeschoss auf die Altstadt ist traumhaft, die Werkstatt im Erdgeschoss ist eine Ideenschmiede und die mächtigen Kellergewölbe zeigen sich mittlerweile von einer Seite, die nicht nur bei Kunstliebhabern für Verzückung sorgt.

Hans-Michael Kissel. Foto: Sturm

In den Gewölben wurde früher Eis gelagert, das die benachbarte ehemalige Brauerei benötigte, um Bier herzustellen. Damals gab es noch keine Kühlhäuser und so musste der Gerstensaft mit Neckar-Eis heruntergekühlt werden, das im Winter in Blöcke gesägt und in den Gewölben eingelagert wurde. Die Eisblöcke waren über Monate haltbar. Im Kellergewölbe befindet sich heute die Galerie von Kissel. Kunden, die den Künstler dort besuchen, können anhand von Modellen sehen, was in der kinetischen Kunst alles möglich ist. Private Lesungen und Vorträge gab es aber auch schon in dem Kellergewölbe.

Kissel ist in der glücklichen Lage, ein gefragter Künstler zu sein. Existenzängste musste er kaum haben. Die Corona-Krise hat er finanziell nicht wirklich gespürt, aber die Stimmung hat sich auch im Hause Kissel verändert. "Corona hat unser Leben entschleunigt", sind sich Annette und Hans-Michael Kissel einig. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft froh, nicht jeden Auftrag annehmen zu müssen, und er kann selbstbewusst von sich behaupten: "Große Kunstwerke sind nicht für kleines Geld zu bekommen". Kissel nimmt sich bewusst Zeit, um auch seiner Leidenschaft für Innenarchitektur nachzukommen. So hat er den Gewölbekeller so hergerichtet, dass er seinen Vorstellungen heute entspricht. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", meint der Künstler. Weil er in den vergangenen Jahren den Zeit- und Arbeitsdruck zurückgefahren habe, sei er noch akribischer und qualitätsbewusster geworden, erzählt der Kunstschaffende. "Ich nehme mir bewusst mehr Zeit, um zu optimieren", führt er aus. "Meine Arbeiten sind dadurch sicherlich nicht schlechter geworden."

Die kinetische Kunst prägte Kissel nicht nur in Deutschland, sondern auch international mit. Und ans Rentenalter denkt er noch nicht. "Es wäre für mich die Höchststrafe, wenn ich nicht mehr kreativ tätig sein könnte", erzählt er. Seine Frau Annette kann diese Aussage nur unterstreichen. Wenn stilisierte Blätter aus Edelstahl scheinbar spielerisch leicht im Wind tanzen, dann steckt dahinter ein fundiertes Wissen. Bevor Kissel die Originalwerke umsetzt, erstellt er immer kleinere Modelle, um die Arbeiten mit den Auftraggebern praxisorientiert zu besprechen.

Besonders stolz war der Künstler, als er die Anfrage erhielt, ein kinetisches Objekt für den rheinhessischen Jakobsweg zu gestalten. Der Kunstverein in Abenheim, suchte Künstler aus der Region, die den Jakobsweg mit einem Werk bereichern sollten. Kissel hat seine Kindheit in Abenheim bei Worms verbracht, und daher verbindet er sein Werk, eine künstliche Pflanze, die sich in den dortigen Weinberg einbettet, mit vielen Emotionen.

Eine besondere Arbeit, die ihm viel Freude bereitete, war für ihn auch das "Vogelnest", das am Seniorenstift Frauenweiler bei Wiesloch installiert wird. Acht abstrahierte Vögel tanzen dann im Wind. Die angedeuteten Vögel aus Edelstahl sollen sich dort genau so wohlfühlen wie die Bewohner des Seniorenstifts, die in einem Haus mit "Nestcharakter" leben dürfen. Als Kissel sich mit der Idee dieses Werkes beschäftigte, erinnerte er sich dankbar an seine Kindheit zurück. Seine Mutter Ottilie sang ihm oft und gerne ein Kinderlied mit der Passage "Es schaukelt im Winde – das Nest in der Linde" vor. Ob sie wohl damals schon geahnt hatte, dass ihr Sohn mit dem Schaukeln im Winde, eine außergewöhnliche Karriere als Künstler machen wird?

Für Ladenburg ist Kissel zweifelsohne ein Glücksfall, denn er bereichert die hiesige Kunstszene. Beinahe hätte es den Kunstschaffenden an den Starnberger See bei München gezogen. Dort hatte er sich bereits ein Anwesen ausgesucht. Weil er jedoch einen großen Auftrag für die Bundesgartenschau 1975 in Mannheim erhalten hatte, verwarf er seine Umzugspläne nach Bayern dann doch und fand in Ladenburg damals in der Neugasse ein geeignetes Objekt, um sich hier niederzulassen.

Die Römerstadt hat er danach nie wieder verlassen, und er stattet sie seither mit seinen Skulpturen aus. So ist nicht nur das vom Ehrenbürger Reinhold Schulz gestiftete Werk am Benz-Platz ein herausragendes Objekt in der Römerstadt. Auch das von Kissel in der Krypta von St. Gallus geschaffene Kreuz ist ein Meisterwerk, an dem sich sicherlich noch viele Generationen erfreuen dürfen.

Und was steht in nächster Zeit so an bei dem Künstler? "Eine Pause brauche ich nicht", sagt Kissel. "Das Sommer-Atelier vor der Köhler’schen Scheuer in der Hauptstraße sollte mal wieder verändert werden", findet er. Die vier bisherigen Skulpturen dort sollten seiner Meinung nach ausgetauscht werden. Er will den gerne besuchten Platz an der Stadtmauer mit zwei neuen Objekten verändern. Konkrete Vorstellungen davon, wie das aussehen soll, hat Kissel auch schon: Eine Doppelflügel-Skulptur und eine fünfteilige Skulptur in elliptischer Form sollen es werden.