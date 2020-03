Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz sprach bei der Einweihung des Postillion-Kindergartens in der Weststadt von einem "ganz besonderen Tag für Ladenburg." Noch handelt es sich aber um ein Provisorium, das voraussichtlich bis 2022 bestehen bleiben muss. Dann werden die Kinder von der Hockenwiese in das Massivgebäude in die Breslauer Straße umziehen. Hier entsteht eine Betreuungseinrichtung für 60 Kinder – davon sollen 20 Krippenplätze für Ein- bis Dreijährige sein.

Schmutz rechne damit, dass Ende 2020 die Baugenehmigung erteilt und im Frühjahr 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Der Handlungsdruck beim Thema Kinderbetreuung sei unverändert hoch, betonte der Bürgermeister, und erinnerte daran, dass mit dem Neubaugebiet Matzgarten – hier entstehen in diesem Jahr 140 Wohneinheiten – die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter ansteigen wird. Daher wurde auf einem städtischen Baugrundstück an der Hockenwiese nun eine Betreuungseinrichtung in Modulform gebaut. Die Container hat die Stadt angemietet, den 300 Quadratmeter großen Außenbereich legen derzeit Mitarbeiter des Bauhofes an.

Stefan Lenz, geschäftsführender Vorsitzender von des Vereins Postillion, ist überzeugt davon, dass den Kindern nicht langweilig wird. Bauaktivitäten rund um das Gebäude, Bagger und Lkw seien für die Kleinen einfach beeindruckend.

In wenigen Wochen werden die 20 Kindergarten-Kinder und zehn Krippen-Kinder die städtische Einrichtung wohl in Beschlag genommen haben. Eine Warteliste gibt es schon, wie die Leiterin der Krippe, Christine Kehl-Hauser, und die Leiterin des städtischen Kinder- und Jugendbüros, Christiane Jäger, erzählten.

Schmutz erläuterte, dass die Verwaltung auf den Träger Postillion zugegangen sei, um die Bedingungen der Trägerschaft zu verhandeln. Man sei sich schnell einig geworden– beide Partner seien zuversichtlich, dass es eine gute Zusammenarbeit geben werde.

Postillion betreibt bereits in 25 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis verschiedene Betreuungseinrichtungen. Der in Ladenburg tätige Kindergartenträger "Caritas" hatte nach dem Josefs-Kindergarten, dem Johannes-Kindergarten und dem Günther’schen Kindergarten kein Interesse, eine vierte Einrichtung zu eröffnen. Auch die evangelische Kirche winkte ab, und ein weiterer Kindergarten unter städtischer Trägerschaft kam für Schmutz nicht infrage. Denn es bestand ein hoher Zeitdruck, und aufgrund des leer gefegten Markts wäre schon die Stellenbesetzung zur Hürde geworden.

Noch bleibt viel zu tun, bis sich die Kinder in der Einrichtung wohlfühlen können. In den nächsten Tagen kommen Kuschelecken und Versteck-Höhlen, es wird eine Vorleseecke und Bauecke gestaltet und das Spielzimmer für die Kinder eröffnet. Die farbliche Gestaltung der Außenwände übernimmt ein Grafiker. Die warmen Mahlzeiten werden geliefert.

Schmutz dankte bei der kleinen Einweihungsfeier nicht nur den Mitarbeitern des Bauhofes und Gebäudemanager Götz Speyerer. Auch die Genehmigungsbehörden hätten sich flexibel gezeigt, sodass die Einrichtung "ungewöhnlich schnell" eröffnet werden konnte.

Schmutz und Jugendbüroleiterin Jäger überreichten zur Einweihung ein Ladenburger Wimmelbild-Poster, das im Spielzimmer der Einrichtung eine Wand schmücken wird. Insgesamt sechs Vollzeitkräfte sind für die Betreuung eingeplant. "Spitz auf Knopf" sei alles fertig geworden, meinte Stefan Schmutz erleichtert.

Info: Infos zu Einrichtung und Warteliste gibt es im Internet unter www.postillion.org sowie im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus bei Christiane Jäger Telefon 0 62 03 / 7 01 45.