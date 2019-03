Von Günther Grosch

Weinheim. Für Torsten Fetzner ist es einerseits ein "gutes Zeichen", wenn Weinheim in puncto Kindergartenplätze zum Teil unterversorgt ist. Zeige dies doch, dass die Stadt für junge Familien attraktiver wird. Auf der anderen Seite, so Weinheims Erster Bürgermeister im Verlauf der jüngsten Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats, müsse man aber schnellstmöglich erörtern und entscheiden, "wo und in welchem Umfang wir zusätzliche Plätze schaffen und zur Verfügung stellen".

Nach Berechnungen der Verwaltung fehlen aktuell 66 Plätze. CDU-Sprecher Heiko Fändrich legte als Erster den Finger in die Wunde: "Es wird nicht besser." Dass bei der Vergabe der vorhandenen Plätze Weinheimer Kinder bevorzugt werden, stieß bei ihm wie auch den anderen Fraktionssprechern folglich auf uneingeschränkte Zustimmung.

Vor allem mit Blick auf die Ortsteile Sulzbach, Lützelsachsen und Rippenweier besteht Handlungsbedarf, damit die Kinder "vor Ort" versorgt werden können. Kritik äußerte Fändrich darüber hinaus an dem aktuellen Vormerk-Verfahren und den "missverständlichen automatisierten Benachrichtigungen" der Stadt an die Eltern. Man werde sich um eine verständlichere Formulierung bemühen, versprach Andreas Salewski vom hierfür zuständigen Amt.

Erst für das Jahr 2036 rechnet die Verwaltung wieder mit einem niedrigeren Bedarfsniveau. Konsequenz daraus für Monika Springer (Freie Wähler): "Wir müssen weiter investieren." Ihr Dank galt der TSG 1862 Weinheim, die mit ihrem Vorhaben, eine Sport-Kita einzurichten, Entlastung schafft: "Wir wären ratlos, wenn dies nicht so käme." Für Rippenweier schlug Springer die Bereitstellung eines Bauwagens zur Einrichtung einer "naturnahen Gruppe" vor. Diese würde das heute vorhandene Kita-Angebot bereichern.

Für die SPD komme die Entwicklung - verstärkter Zuzug, mehr Geburten - nicht unerwartet, so Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou. Auch sie sah die Schaffung einer naturnahen Gruppe positiv. Die Verwaltung müsse sich dem Problem stellen, damit der eigentlich erfreuliche Zuzug junger Familien nicht abreißt. Dies gelte auch für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen.

Unter anderem auf die Kita Waid richtete Cornelia Münch-Schröder (GAL) ihren Blick. Man benötige sowohl die Einrichtung auf der Waid als auch einen noch zu erstellenden Kindergarten im nahen Neubaugebiet Allmendäcker, beschied Salewski. Für den Betrieb gebe es bereits einen Interessenten. Allerdings beginne die Erschließung erst Ende 2019, Baubeginn sei frühestens 2020. Salewski deutete aber an, dass der mögliche Betreiber der Kita "Allmendäcker" den "Waidlern" während des dortigen Umbaus Unterschlupf gewährt. "Erstaunt", dass man Bauwagen als "Dauereinrichtung" vorschlage, zeigte sich Karl Bär (WL). Mithilfe von je zehn Quadratmeter großen "Modulen" könne man kostengünstig zusammenhängende Einrichtungen erstellen. Derartige Module seien keine ernsthafte Alternative, wies Fetzner den Vorschlag zurück. Darüber hinaus lebten in Hohensachsen bereits seit fünf Jahren Kinder in Bauwägen "im Wald". Naturnahe Angebote würden stark nachgefragt.

Auf den Ausbau der Tagespflege, die zu einer wichtigen Säule im Betreuungsangebot geworden sei, ging Claus Hofmann, Leiter des Amtes für Soziales, Jugend, Familie und Senioren, ein. Angesichts von derzeit rund 170 Tagespflegeplätzen sei man auf einem guten Stand. Allerdings sei auch klar: "Fehlende Kita-Plätze kann man mit Tagesmüttern nicht kompensieren."