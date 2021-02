Weinheim. (web) Die erste Runde ist geschafft: 112 pflegebedürftige Bewohner und 91 Mitarbeiter des GRN-Betreuungszentrums haben vergangene Woche ihre erste Corona-Impfung erhalten. Das mobile Impfteam sei am letzten Mittwoch und am Samstag im Haus gewesen, teilt die Pressestelle der Gesundheitszentren Rhein-Neckar auf Anfrage mit. Das Team sei an beiden Impftagen von 9.30 bis etwa 16.30 Uhr da gewesen, so eine GRN-Sprecherin. Alle Bewohner und Mitarbeiter, die zur Impfung bereit waren und sich rechtzeitig gemeldet hatten, seien an einem der beiden Termine geimpft worden.

Ursprünglich war geplant, die Bewohner am ersten und die Mitarbeiter am zweiten Impftag zu behandeln, teilte die GRN-Pressestelle jüngst im RNZ-Gespräch mit. Dieses Vorhaben ließ sich jedoch nicht umsetzen, sodass letztlich an beiden Tagen sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner den Impfstoff erhielten. "Alle im Haus wurden mit dem Moderna-Impfstoff geimpft", erklären die GRN auf Nachfrage. Dieses Vakzin hat den – rein logistischen – Vorteil, dass es bei "normalen" Kühltemperaturen transportiert werden kann. Bei dem Impfstoff der Firmen Biontech/Pfizer ist das komplizierter.

Apropos kompliziert: Gab es im Weinheimer GRN-Betreuungszentrum Schwierigkeiten, die auf den Impfstoff zurückzuführen sein könnten? Die Gesundheitszentren verneinen diese Frage klar. "Außer einem leichten Druckschmerz um die Einstichstelle gab es keine nennenswerten Reaktionen auf die Impfung. Dieser Druckschmerz tritt aber auch oft bei anderen Impfungen, zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung auf.

Auch in den anderen beiden großen Pflege-Einrichtungen der Stadt geht es voran in Sachen Erstimpfung (weitere Berichte folgen). Die Herausforderungen, die mit der obligaten Ausführung von Schnelltests einhergehen, sind damit aber nicht vom Tisch. Die Testverpflichtung bleibe weiter bestehen, zumindest bis Ende Februar, so eine der Presseverantwortlichen.