Weinheim/Hemsbach. (pol/rl) Ein Raub, Diebstähle, eine Sachbeschädigung und Körperverletzungen. Die Liste der Vorwürfe gegen den 16-jährigen Verdächtigen ist lang. Zwischen April und Dezember soll der Jugendliche etliche Straftaten begangen haben. Nun sitzt er in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidiums Mannheim am Freitag mit.

Der erste bislang bekannte Fall ereignete sich am 14. Mai 2020, als er in Weinheim dabei erwischt wurde, wie er ein Kinderfahrrad stehlen wollte. Da ihn ein Zeuge dabei beobachte und verfolgte, ließ er das Rad jedoch zurück und konnte entkommen.

Zwei Monate später fiel er wieder auf: Diesmal wurde er am 10. Juli bei einem Ladendiebstahl in einem Weinheimer Edeka-Markt erwischt und festgehalten. Als die Polizei eintraf, soll er sich gegen die Festnahme gewehrt und dabei einen Beamten verletzt haben.

Weniger Woche später wurde er am 29. Juli in einem Weinheimer Getränkemarkt dabei erwischt, als er versuchte Leergut zu stehlen. Auch hier ging ein Zeuge dazwischen.

Ende September wurde der Jugendliche auf dem Hof einer Schule in der Weinheimer Fichtestraße angetroffen, wo er Hausverbot hat. Dabei soll er eine Sozialarbeiterin beleidigt haben.

Am 22. Oktober soll er dann einen Mann in Hemsbach überfallen haben. Kurz vor 23 Uhr soll er zusammen mit einem Komplizen den Mann in einer Unterführung Gewalt angedroht haben, um ihm Bargeld, Mobiltelefon und Hausschüssel zu rauben. Ende Oktober soll er zudem die Zufahrtsschranke eines Parkhauses in der Weinheimer Grundelbachstraße beschädigt haben.

Zuletzt fiel er im Dezember auf: Hier soll er an einem Einbruch in einen Weinheimer Lebensmittelmarkt beteiligt gewesen sein.

Aufgrund der unklaren Wohnverhältnisse wurde Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 16-jährigen Verdächtigen erlassen. Er sitzt nun in der wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, inwiefern der 16-Jährige für weitere ähnlich gelagerte Straftaten im Raum Weinheim in Betracht kommt, dauern an.