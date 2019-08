Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Er war in Hirschberg aktiv und engagiert: Altgemeinderat Josef Fey ist am 12. August im Alter von 83 Jahren gestorben.

Fey erblickte am 17. August 1935 in Leutershausen das Licht der Welt. Nach seiner Volksschulzeit begann er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann im Kolonialwarengeschäft seiner Mutter in der Obergasse. Zeitgleich besuchte er drei Jahre lang die Handelsschule in Weinheim. Zwischenzeitlich arbeitete Fey im Lebensmittelhandel Goedecke als Filialleiter in Weinheim. Doch bald zog es ihn zurück in seine Heimatgemeinde, wo er das Geschäft seiner Mutter übernahm. 1959 heiratete Fey seine Margarethe.

Nach und nach erfolgte eine Erweiterung der Verkaufsfläche und des Sortiments. Größere Räume fand er Anfang der 1960er Jahre in der Vordergasse. Oberstes Prinzip war für Fey die Kundennähe. Er erkannte die Zeichen der Zeit und bot den Kunden einen kostenlosen Bringservice nach Hause mit seinem Ford Kombi an. Eine mutige Entscheidung traf das Ehepaar, als es 1972 am OEG-Bahnhof Leutershausen einen großen Edeka-Markt mit einer Verkaufsfläche von 450 Quadratmetern eröffnete. Über 20 Jahre führte Fey den Markt mit seiner Frau, bis er sich 1993 aus dem Berufsleben zurückzog.

Der Verstorbene war in fast allen Leutershausener Vereinen förderndes Mitglied und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Im Juni 2000 gründete er den Verein "Hirschberg hilft" mit. Außerdem war er fast 60 Jahre Mitglied beim Bund der Selbstständigen (BDS), wo er 33 Jahre als Schatzmeister fungierte. Fey war ein "Power-Mensch", der oft Impulse fürs Geschäftsleben gab. Aufgrund seiner Leistungen ernannte der BDS ihn zum Ehrenmitglied.

Politisch engagierte sich Fey bei der CDU. Über viele Jahre war er hier im Vorstand tätig. Dreimal in Folge wurde er ab 1984 in den Gemeinderat gewählt. Fey war ein geradliniger Mensch, der sich viele Gedanken zu anstehenden Projekten der Gemeinde machte. Er war ein Mann der Taten und nicht der Worte. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er im Mai 1999 mit der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde ausgezeichnet. Die örtliche Geschichte hielt Fey in zwei beachtenswerten Foto-Jahres-Kalendern fest. Als letztes Projekt strich er mit seinem Freund Ernst Bock den Maibaum.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 23. August, um 11 Uhr, auf dem Friedhof in Leutershausen statt.