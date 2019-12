Von Marco Partner

Hirschberg/Weinheim. Als sie ihre erste Kollektion endlich selbst in den Händen hielten, konnten sie es kaum glauben. Ein weißes Baumwoll-Shirt. Schlicht, elegant, hochwertig. Mit einem schwarzen Emblem: Ein V, ein H und bei genauerem Hinsehen ist auch ein Y zu erkennen. „Van Heyden“ nennt sich die Bergsträßer Marke, hinter deren Entwicklung zwei junge Gesichter stehen. Noah Singer aus Hirschberg und Marco Appenroth aus Weinheim haben ein eigenes Mode-Label gegründet. Dabei drücken die beiden 18-Jährigen noch die Schulbank.

Den Traum, ein kleines Start-up-Unternehmen zu gründen, haben die Schüler schon länger gehegt. Mode von Jugendlichen für Jugendliche: bewusst, ökologisch, regional. Aber auch hip, cool und ein bisschen extravagant. Eine Nische, die zweifelsohne Potenzial besitzt. Vor allem in Fridays-for-Future-Zeiten. Es gab Entwürfe, Skizzen und Ideen.

Und irgendwann platzte ein großer deutscher Modename in den Traum hinein: Wolfgang Grupp, der Inhaber von Trigema. „Wir haben ihn einfach angeschrieben. Wir finden es gut, dass er ausschließlich in Deutschland produziert“, verrät Noah Singer. Plötzlich hatte man den bekannten Textilhersteller an der Strippe. Ein Treffen wurde arrangiert, und bei der Stippvisite in Burladingen (bei Tübingen) alles neue Wissen aufgesaugt. „Von der Web-Abteilung bis zum Marketing: Wir durften jeden Schritt mitverfolgen“, erinnert sich Appenroth an die unvergessliche Werksführung. Für die jungen Modemacher die Bestätigung, dass die Idee mehr ist als ein Traum.

Sie blieben dran, ließen ihre Marke beim deutschen Patent- und Markenamt schützen, kreierten ihr erstes Shirt – und fanden einen Partner.

Genäht und produziert wird direkt in Weinheim, beim Textilbesticker „Quartier 05“ sowie der Firma Freudenberg. Durch die verwendete gekämmte Bio-Baumwolle trägt das Shirt ein spürbar höheres Gewicht. Aber auch eine höhere Qualität. „Unser Anspruch ist es, ein hochwertiges Label zu schaffen. Umweltorientiert, aber nicht öko. Wir wollen eine coole Marke sein“, so Singer.

Mitschüler, Freunde und Bekannte tragen bereits die weißen „Van Heyden“-Shirts. Für die beiden Modemacher ist es ein Gänsehautmoment, wenn plötzlich jemand Unbekanntes eine Bestellung abgibt – oder jemand mit dem selbst designten Shirt vorbeiläuft. „Schön wäre es, wenn auch Lehrer unsere Shirts tragen würden“, weiß Singer schon, wie man die Werbetrommel rührt. In einem Café in Luxemburg erkannte er kürzlich die Schauspielerin und YouTube-Influencerin Joyce Ilg, bekannt aus „Alarm für Cobra 11“, „Dahoam is Dahoam“ und als Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß?“, – und sprach sie an. „Sie fand unsere Ideen cool, und postete ein Foto mit unserem Shirt auf Instagram“, sagt der 18-jährige Hirschberger.

Durch ihr kleines, aber wachsendes Mode-Label haben die beiden Teenager binnen kurzer Zeit unheimlich viel dazugelernt. Erfahrungen gesammelt, die so nicht im Schul-Lehrplan stehen. Aber die beiden Jungs brauchen nicht nur Köpfchen, sondern auch handwerkliches Geschick. Die Etiketten werden per Hand selbst eingenäht. Notfalls hilft auch die Familie einmal aus.

Jetzt ist der zweite Artikel fertig. „Ein Pullover, navyblau“, verrät Appenroth, der auch das VHY-Logo selbst entwarf. Ab 1. Dezember ist er der wärmende Sweat-Jumper, der nun bei Trigema produziert, aber in Weinheim bestickt wird, über die „Van Heyden“-Homepage zu kaufen. Laut der Gründer ist der Pullover „der am nachhaltigsten produzierte der Welt“. Auch ein Video mit Tisa-Medien auf dem Heddesheimer Golfplatz wurde bereits gedreht, vom Bergsport-Laden „Montana“ wurden Schaufenster-Puppen für ein Foto-Shooting geliehen. „Es ist eine Heidenarbeit. Aber es macht auch ein Heidenspaß“, fasst Singer die bisherigen Erlebnisse zusammen.

Und die Ideen gehen weiter. So möchte man einen kleinen Pop-up-Store, also einen zeitlich begrenzten Laden, eröffnen.

Info: Weitere Infos zur jungen „Van Heyden“-Marke gibt es online unter www.vanheydenclothing.com oder bei Vorsprung@Work in der Albert-Ludwig-Grimm-Straße 20 in Weinheim.