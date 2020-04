Hirschberg/Region. (web/krs/cab) Nein, wie viele Erntehelfer aus Osteuropa in die Region kommen, ist auch den Behörden des Rhein-Neckar-Kreises nicht bekannt. "Es besteht keine Meldepflicht, deshalb wird diese Zahl nicht erhoben", teilt Kreissprecherin Silke Hartmann mit. Bekanntlich hat die Bundesregierung in den Monaten April und Mai eine Einreise von je 40.0000 Arbeitskräften zugelassen, sofern strenge Voraussetzungen eingehalten und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts berücksichtigt werden. Doch wie ist die Situation vor Ort? Welche Regeln gelten im Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger – und was sagen die Arbeitnehmervertreter? Ein Überblick.

> Die Behörden. Um Infektionsrisiken so gering wie möglich zu halten, sollen die Obst- und Gemüseproduzenten die Zahl der Saisonkräfte auf das notwendige Maß beschränken und Bürger aus dem Inland gewinnen. Kommen Kräfte aus dem Ausland, muss zunächst die Bundespolizei die Voraussetzungen für Einreise und Aufenthalt prüfen. Mit den Arbeitsbedingungen und dem Infektionsschutz vor Ort sind die Ämter des Rhein-Neckar-Kreises befasst. "Aktuell müssen wir Prioritäten setzen – unsere Personal- und Zeitressourcen im Gesundheitsamt und im Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz sind nicht unendlich, sodass wir momentan keine Routinekontrollen auf Höfen planen", schränkt Hartmann ein: "Letztendlich gilt die Betreiberverantwortung." Ergeben sich aber Hinweise für Fehlverhalten, wird dem nachgegangen. Die Arbeitsschutzbehörden sind allerdings nur für Arbeitskräfte zuständig, die in einem abhängigen Lohn- oder Beschäftigungsverhältnis stehen.

Keine Routinekontrollen geplant

Natürlich gelten auch in den Betrieben das Infektionsschutzgesetz sowie die Coronaverordnung des Landes. "Für den Vollzug ist die jeweilige Ortspolizeibehörde zuständig", so Hartmann. Der Bund wiederum schreibe vor, dass die Arbeitskräfte zu Beginn eine schriftliche Hygieneunterweisung erhalten – in ihrer jeweiligen Landessprache. Den Transport vom Flughafen zum Betrieb müssen die Produzenten organisieren: "Einzelreisen sind nicht zulässig." Wer frisch ankommt, muss für die ersten 14 Tage von sonstigen Beschäftigten getrennt werden und darf das Betriebsgelände nicht verlassen. Hartmann bringt es auf den Punkt: "Es handelt sich um eine faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit."

Für die entsprechende Einteilung der Kräfte seien die Betriebe zuständig. Die Arbeiter sollen auf dem Feld und in den Unterkünften möglichst kleine Gruppen von fünf bis zehn, maximal 20 Kräften bilden. Die Zimmer sollen maximal zur Hälfte belegt werden.

> Die Arbeiter. Wie die Arbeitskräfte in Deutschland leben, sei in Rumänien kein großes Thema, berichtet ein RNZ-Kontakt vor Ort. "Auch wenn es in unseren Ohren seltsam klingt: Aber viele der Saisonarbeiter stammen aus verarmten Landstrichen, sind westliche Standards nicht gewohnt und froh, wenn sie gebraucht und geschätzt werden – und ehrliches Geld für ehrliche Arbeit bekommen."

> Die Gewerkschaft. Wer in Rumänien das Internet zum Thema durchsucht, trifft auf den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der in der Landessprache informiert. Schließlich haben ausländische Arbeitskräfte trotz Wohlstandsgefälle die gleichen Rechte wie deutsche. Den Kräften steht der Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde zu, ebenso wie Erschwerniszuschläge, bestätigt Dorota Kempter. "Meine Kollegen und ich beobachten Felder, auf denen geerntet wird", so die Branchensekretärin für den "grünen" Bereich bei der IG Bauen-Agrar-Umwelt in Baden-Württemberg. Es falle auf, dass die Saisonarbeiter oft nicht den nötigen Abstand zueinander einhalten, dabei sollten sie das, vor allem wenn sie nicht in der gleichen Arbeitsgruppe sind, sagt sie: "Das gilt auch für Baustellen." Die Arbeiter würden angesprochen und auf die Risiken aufmerksam gemacht. Kempter bezweifelt indes, dass alle Sammel-Unterkünfte infektionssicher sind. Ihre Gewerkschaft spricht sich gegen solche Unterbringungen aus.

Sie sichte auch nicht in der Nähe jedes Felds Waschgelegenheiten. Auch sie hat Infos im Gepäck, verfasst in mehreren Sprachen, aber auch auf Deutsch – für einheimische Helfer. Sie werde darauf achten, dass die Saisonarbeiter nicht auf den Kosten für die Flugtickets sitzen bleiben: "Wenn am Ende Gelder für Kost, Logis und Flug abgezogen werden, bleibt wenig übrig." Kontrollieren kann sie das aber erst, wenn erste Abrechnungen vorliegen.

> Der Hegehof in Ladenburg. "Mein Betrieb ist auf Erntehelfer aus Rumänien angewiesen", sagt Dieter Hege vom Ladenburger Hegehof. Etwa 50 Helfer seien schon eingetroffen, diese Woche sollen weitere 30 folgen, in den Wochen danach erwartet der Landwirt je 100. Dieses Jahr hat er auch Saisonarbeiter aus Deutschland. Er sei glücklich über das Engagement, aber "die müssen wir alle erst einarbeiten und meist sind die solche Arbeit nicht gewohnt", merkt Hege an. "Es wird spannend, wir haben einen Grundbedarf von 300.000 Erntehelfern in Deutschland und jetzt dürfen nur 80.000 kommen." Über Erzeugerorganisationen in Kooperation mit den späteren Abnehmern werden die Arbeiter zurzeit eingeflogen. "Die Abnehmer koordinieren das für uns", erzählt Hege.

Die Vorgaben wegen der Coronakrise seien ein "riesiger Verwaltungsakt". So braucht der Bauer nun mehr Toiletten, mehr Reinigungskräfte und Desinfektionsmittel. Auch in den Bussen, mit denen er die Helfer auf die Felder fährt, muss Abstand gehalten werden, es muss also häufiger gefahren werden. Gesteigerte Fahrtkosten kämen ach durch die Abholung vom Flughafen. "Wir mussten die Leute schon in Nürnberg und Memmingen abholen", erzählt Hege.

> Weingärtner in Hirschberg."Wir stehen eigentlich am gleichen Punkt wie vor eineinhalb Wochen", sagt Stefan Weingärtner. Seine Frau Linda hält die organisatorischen Fäden auf dem Hof in der Hand. Trotz aller Unterstützung im Hintergrund durch den Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern (VSSE): Die meiste Arbeit, um Erntehelfer auf die Höfe zu bekommen, haben die Erzeuger selbst. Die Weingärtners hoffen, dass an diesem Mittwoch weitere 70 Saisonarbeiter bei ihnen eintreffen. Wenn sie sich denn trauen, ins Flugzeug zu steigen. Viele hätten daheim in Rumänien nicht mal ein Auto, sagt Weingärtner. Die Unterkünfte auf dem Anwesen nur zur Hälfte auszulasten, sei nicht das größte Problem: "Da haben wir Kapazitäten frei." Die verschärften Hygienevorschriften sind eher eine Herausforderung: "Wo sollen wir denn Desinfektionsmittel herzaubern", fragt Weingärtner. 80 Erntehelfer sind bereits auf dem Hof. Auch mit deutschen Kräften plane man weiter. Schließlich gibt sich Weingärtner optimistisch: "Die Kunden freuen sich über den ersten Spargel. Noch ist für uns nichts verloren."