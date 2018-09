Hirschberg-Leutershausen. (ans) Wenn man den Hof von Pfisterers in der Hauptstraße betritt, ist das wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, zum Ursprünglichen von Leutershausen. An den Wänden hängen landwirtschaftliche Geräte und ein Hufeisen, im Hinterhof stehen einige Traktoren. Vor dem Haus sitzt Wolfgang Pfisterer, der in der heutigen Gemeinderatssitzung als neues Gremiumsmitglied verpflichtet werden soll, und lächelt entspannt.

Der 52-Jährige rückt für den plötzlich verstorbenen CDU-Fraktionsvorsitzenden Jörg Boulanger nach. "Das hat mich auch sehr getroffen", sagt Pfisterer bedrückt. Den Jörg habe er sehr geschätzt. Ihm ist bewusst, dass er nun "in sehr große Fußstapfen" tritt. Allerdings auch nur teilweise, denn Christian Würz übernimmt, wie berichtet, den Fraktionsvorsitz.

Als Pfisterer gefragt wurde, ob er nachrücken will, hat er nicht lange gezögert: "Die Entscheidung habe ich ja getroffen, als ich kandidiert habe", betont er. "Und wer A sagt, muss auch B sagen." Man merkt sofort: Der Heisemer ist keiner, der lange fackelt. Gleichwohl steht er aber auch dazu, diskussionsfreudig und auch mal streitbar zu sein. Einigen dürfte Pfisterer auch schon als beratendes Mitglied im Ausschuss für Technik und Umwelt bekannt sein oder auch generell von der CDU, der er schon jahrelang angehört. Ein spezielles Thema hat er sich nicht auf die Fahne geschrieben, weil er findet: "Unsere ganze Gemeinde muss vorankommen." An den Straßen und Kanälen müsste noch mehr gemacht werden, findet er. Und für den Skulpturengarten hätte man nicht ganz so viel Geld ausgeben müssen. Da sieht er andere Aufgaben als dringlicher an.

Auch die bevorstehende Bürgermeister-Wahl, die sich durch die klagefreudige Fridi Miller immer weiter verschiebt, ist für ihn "ein spannendes Thema". Ein abschließendes Urteil über die beiden möglichen Kandidaten Christian Würz (CDU) und Ralf Gänshirt möchte er sich noch nicht erlauben und die beiden erst besser kennenlernen.

Pfisterers Vater kennt im Ort aber wohl fast jeder: Werner Pfisterer ist Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam leben sie in einem Haus, wenn auch in getrennten Wohnungen: "Früher lebten hier 18 Bewohner, heute sind wir nur noch zu viert", erzählt der künftige Gemeinderat. Der Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik arbeitet für T-Systems und hält dem Unternehmen seit 1982 die Treue. Nebenbei arbeitet er - mit Unterstützung durch die modernen Maschinen seines Cousins - als Landwirt.

Viel Landwirtschaft haben die Pfisterers aber nicht mehr, seit sich der Vater in den letzten Jahren aus dieser zurückgezogen hat. Früher hielten sie sogar Kühe. "An die gute Milch erinnern sich noch viele", sagt Wolfgang Pfisterer.

Jetzt hat die Familie noch die Trauben, die sie bei der Winzergenossenschaft Schriesheim abgibt, und etwas Getreide. Um die derzeit 75 Hühner kümmern sich die Eltern. Wolfgang Pfisterer ist mit der Landwirtschaft groß geworden, die ihm heute noch immer viel Freude bereitet: "Andere entspannen beim Laufen, ich am besten auf dem Traktor." Ansonsten spielt er gerne Tuba, ist Mitglied bei der Kapelle "Ave Maria" und beim Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen. Zudem steht er beim Schützenverein "Hirschburg" in der Küche. "Ich wollte mal Koch oder Bäcker werden", verrät er.

Jetzt wird er aber erst mal Gemeinderat. Nur kurz vielleicht? Schließlich sind im Mai 2019 schon die nächsten Kommunalwahlen. "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich wieder kandidiere", kündigt er an.