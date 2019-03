Hirschberg. (nip) Appetitlicher kann man Heringe kaum anrichten: Beim traditionsreichen Heringsessen der Hirschberger SPD kamen die Gäste im Anbau der Alten Turnhalle bei Pellkartoffeln, wahlweise mit Quark oder mit Heringen, Äpfeln und Zwiebeln angereicherter Sahnesoße nach Gemeinderätin Evi Pfefferles Spezialrezept, auf den Geschmack.

Küchentechnische Unterstützung erhielt Pfefferle diesmal von Christina Reiber, Uli Schulz war für die Gesamtorganisation verantwortlich. Allen Helfern sagte Ortsvereinsvorsitzender Rüdiger Kanzler herzlich "Danke".

Zum klassischen Heringsessen servierte der Ortsverein politische Häppchen mit lokalen, regionalen und bundesweiten sozialen Schwerpunktthemen.

Hauptredner war diesmal der Brühler Bürgermeister Ralf Göck, zugleich Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Bundestagsabgeordneter Lothar Binding hatte seine Büroleiterin Marlen Pankonin mitgebracht und sprach später ein kurzes "Nachwort". Binding fand, dass die SPD gute Politik im Bund mache, werde nun endlich auch bemerkt. Gesetze in den Bereichen Familie, sprich Kinderförderung, Finanzen und Justiz trügen die Handschrift der Genossen im Bund. Anhand eines roten Zollstocks und unter der Überschrift "Mein Maßstab für Gerechtigkeit", erklärte Binding, wie die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft und skizzierte die Steuerpolitik.

Göck sprach über die Prioritäten der SPD-Kreistagsfraktion, über die soziale Förderung von Kindern und Jugendlichen als wichtigstes Anliegen, über Modernisierungen im Bereich Bildung und eine soziale Gestaltung des Arbeitsmarkts. Er nannte Unterstützungsangebote für Familien bei der Kinderbetreuung und in Erziehungsfragen sowie den Ausbau von Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit.

Um den Fachkräftebedarf zu sichern, wolle man eine Förderung der dualen Ausbildung erreichen. Langzeitarbeitslosen soll der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt durch neue Projekte erleichtert werden. Gemeinsam mit den Kommunen will die SPD den Klimaschutz voranbringen: Unter anderem durch Klimabündnisse, den Ausbau des Biotopverbunds und die Auflage eines Programms zum Erhalt der Artenvielfalt. Göck sagte, seine Fraktion plädiere für Stabilität bei den Abfallgebühren, für ein günstiges Job-Ticket für alle und dafür, die "BioEnergieTonne" gebührenfrei zu halten.

Rüdiger Kanzler stellte die Themen vor, mit denen die SPD unter der Überschrift "Mehr Rot im Rat" in den kommenden Wochen bis zur Kommunalwahl und darüber hinaus Akzente setzen will. Der Ortsvereinsvorsitzende gliederte das Programm in acht Blöcke. Unter anderem fordert die SPD Hirschberg die Beteiligung der Bürger bei allen wichtigen Entscheidungen. Windkraftanlagen erteilt sie an der ersten Hangkante eine Absage, um den Wald als Naherholungsgebiet zu erhalten.

Einigen Raum nehmen Verkehrskonzepte ein - einerseits zur Staubekämpfung, andererseits zur Verkehrsberuhigung. Dabei greift die SPD auch den nicht neuen Vorschlag wieder auf, in der Breitgasse Tempo 30 einzuführen. Weitere Anregungen gelten für die Bereiche Kultur, Sport, Digitalisierung, Familie, Jugend und Senioren.