Die SPD-Kandidaten stellten sich bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Anbau der Alten Turnhalle vor. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Sollen wir über die Kindergartengebühren diskutieren oder die Kandidatenliste verabschieden?", stellte am Mittwoch kurz nach Beginn der SPD-Mitgliederversammlung deren Vorsitzender, Rüdiger Kanzler, die für den Verlauf des Abends entscheidende Frage. Eigentlich war die Versammlung einberufen worden, um die Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai vorzustellen und zu wählen. Jedoch hatte noch vor der Vorstellung die ehemalige SPD-Gemeinderätin Gisa Kemper das Thema Kindergartengebühren aufgebracht.

Sie wies darauf hin, dass die baden-württembergische SPD ein Volksbegehren zur Gebührenfreiheit von Kindergärten initiiert hat. Im Gegensatz dazu würden die SPD-Gemeinderäte in Hirschberg für eine Sozialstaffelung eintreten. Daher wollte Gisa Kemper von den Gemeinderäten wissen, wie sie diese Diskrepanz erklären, und regte an, dass alle Kandidaten auf das Thema Kindergartengebühren eingehen.

Es drohte eine ausufernde Diskussion, die aber von Margarete Raschig-Metzler durch einen Antrag zur Geschäftsordnung unterbrochen wurde. Die darauffolgende Abstimmung ergab, dass eine sehr deutliche Mehrheit der 24 erschienenen SPD-Mitglieder für eine Fortsetzung der Tagesordnung votierte.

Hintergrund Die Hirschberger SPD-Kandidaten Leutershausen 1. Thomas Scholz, 55 Jahre, Entwicklungsprojektleiter IT 2. Eva-Marie Pfefferle, 68 Jahre, Hauswirtschaftsleiterin 3. Christiane Rudic, 37 Jahre, Quartiersmanagerin 4. Rüdiger Kanzler, 52 Jahre, Speditionskaufmann 5. Alfons Mack, 59 Jahre, Montageplaner Kältetechnik 6. Ursula Riedinger, 38 Jahre, Krankenschwester 7. Beatrice Burkart, 71 Jahre, Journalistin 8. Gisela Gieser, 66 Jahre, im Ruhestand 9. Stefan Maulbetsch, 35 Jahre, Vertriebsleiter 10. Wolfgang Horstmann, 64 Jahre, Elektroingenieur i.R. Ersatzkandidat: Timo Baumann, 25 Jahre, Speditionskaufmann Großsachsen 1. Jörg Büßecker, 57 Jahre, Steuerberater 2. Ellen Kneier-Jost, 44 Jahre, Realschullehrerin 3. Torsten Frohn, 44 Jahre, Vertriebsassistent 4. Barbara Salomon-Jonas, 47 Jahre, Erzieherin 5. Dorian Schwöbel, 37 Jahre, Sozialbetreuer 6. Alexander Gleich, 51 Jahre, kaufmännischer Angestellter 7. Sylvia Grüll, 53 Jahre, Einkaufsleiterin 8. Florian Metzler, 32 Jahre, Diplom-Psychologe Ersatzkandidat: Markus Wilhelm, 58 Jahre, Tischlermeister

Mit einem Frauenanteil von 45 Prozent auf der Liste zeigte sich Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz zufrieden. Der Spitzenkandidat in Leutershausen stellte sich als Erster vor. "Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat haben wir nicht viel bewegt", gestand er ein. Doch habe man die Diskussion über viele soziale Themen angeregt, so etwa zum Sozialpass. Zudem würde der von der SPD beantragte Sozialbericht in den nächsten Wochen vorgelegt.

In der vom SPD-Landesverband geforderten Gebührenfreiheit von Kindertagesstätten und der Vorgehensweise in Hirschberg sah er keinen Widerspruch. Denn die Forderung des Landesverbands beträfe Bundes- beziehungsweise Landesmittel. Die Abschaffung der Kindergartengebühren in Hirschberg wäre für die Kommune im Alleingang dagegen nicht finanzierbar. "Für die Gemeinde wäre die Einführung einer Sozialstaffelung der Kindergartengebühren daher ein erster Schritt", begründete Scholz die Vorgehensweise der SPD-Gemeinderäte.

Auch bei der Vorstellung der weiteren Kandidaten spielte das Thema Kindergartengebühren immer wieder eine Rolle. So verwies etwa Ellen Kneier-Jost auf die hohe finanzielle Belastung einer Familie durch die Kindergartengebühren. Ursula Riedinger sprach sich für eine soziale Staffelung der Kindergartengebühren aus. Bei einer vollständigen Gebührenfreiheit befürchtete sie, dass die Qualität der Kinderbetreuung nicht zu halten sei. Stefan Maulbetsch bezweifelte zudem, dass sich eine Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten umsetzen lasse, und sprach sich daher ebenso für eine Sozialstaffelung der Elternbeiträge aus.

Bei der Wahl der Kandidaten, darunter einige nicht SPD-Mitglieder, wurden bis auf die Spitzenkandidaten alle einstimmig gewählt. Nur Scholz und Eva-Marie Pfefferle erhielten jeweils eine Gegenstimme bei zwei Enthaltungen. Eine Enthaltung und eine Gegenstimme zählte die Wahlkommission um Jochen Hördt und Bernhard Ernst ebenso für Jörg Büßecker.

Gegenüber der RNZ nannte Scholz mit dem Erreichen von vier Sitzen ein Ziel der SPD für die Kommunalwahl am 26. Mai. Derzeit hat sie drei. Optimistisch stimmte ihn dabei die Entwicklung in der Bundespartei in den letzten Tagen. "Jetzt geht ein Ruck durch die Partei", stellte er angesichts des neuen Sozialkonzepts fest.