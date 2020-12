Hirschberg. (ans) Dass SPD-Gemeinderat Jörg Büßecker sich beim Aufstellungsbeschluss für die Gewerbeparkserweiterung enthalten hat, bezeichnet er heute als Fehler. Denn eigentlich ist er für die Erweiterung. Da habe er sich wohl zu sehr von der Parteimeinung leiten lassen. Denn die SPD hätte nur einer Erweiterung bis zu fünf Hektar zugestimmt. Beim Aufstellungsbeschluss ging es um zehn Hektar.

Büßecker scheut sich aber nicht, nun konträr zu den zuletzt veröffentlichten Statements der SPD und seiner Fraktionsvorsitzenden Eva-Marie Pfefferle zu gehen. Seine Ansichten zum Thema habe er ihr auch mitgeteilt. "Unser Verhältnis ist nach wie vor gut", betont er. Er sei eben keiner, der nach Fraktionsdisziplin handele. Sondern er setzt auf seinen "gesunden Menschenverstand". Außerdem seien es schließlich die Bürger gewesen, die ihm das Gemeinderatsmandat erteilt haben. Und für sie sowie für Hirschberg will der Großsachsener "nur das Beste". Aus seiner Sicht braucht die Gemeinde die Erweiterung, um mehr Gelder zu generieren und auch um konkurrenzfähig im Vergleich mit anderen Kommunen zu bleiben.

Büßecker hat aber auch privates Interesse an der Erweiterung. So möchte mit seiner Steuerkanzlei "Büßecker Steuer- und Wirtschaftsberatung" und "Büßecker Sport und Wirtschaft", einer Agentur für Kommunikation, Event und Sportmarketing, nach Hirschberg umsiedeln. Zum einen will er in der Gemeinde gern "etwas Eigenes" haben – in Heddesheim ist er "nur" Mieter –, auch für die Familienmitglieder, die in seine Fußstapfen treten. Zum anderen stört ihn der starke Lastwagen-Verkehr des Logistikers Pfenning. Schon seit drei, vier Jahren sucht Büßecker eine Immobilie beziehungsweise ein Grundstück für seine 25 Mitarbeiter in Hirschberg. Fast hätte es auch schon einmal geklappt, aber das zerschlug sich wieder. "Umso froher war ich, als sich abzeichnete, dass sich vielleicht durch die Erweiterung des Gewerbegebiets eine Möglichkeit auftut." Auch mit dem Unternehmen Goldbeck, das er sich als Erbauer für sein 400 Quadratmeter großes Bürogebäude vorstellen könnte, habe er schon geredet.

Generell schwebt ihm für die Hirschberger Gewerbeerweiterungsfläche ein "Innovation Park" vor – "nachhaltig, ökologisch und innovativ". Er habe auch schon mit einigen Unternehmen gesprochen, die sich vorstellen könnten, sich dort niederzulassen oder zu erweitern. Er würde dort auch gerne eine "Hirschberg Hall" oder "Goldbeck Hall" als Event-und Kulturstätte angesiedelt sehen.

Ob eine Erweiterung um fünf oder zehn Hektar sinnvoller wäre, kann er nicht sagen. Aus seiner Sicht ist der Bürgerentscheid am 14. März eine legitime Sache, aber das Agieren der Bürgerinitiative "Bürgerbegehren Hirschberg" gefällt ihm nicht. "Die gehen doch nach Drehbuch vor", findet er.